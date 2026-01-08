Edit Profile
    రూజ్‌వెల్ట్ మోటివేషనల్ కోట్: విమర్శలు చేసేవారు కాదు.. పోరాడేవారే అసలైన విజేతలు

    విమర్శించడం సులభం, కానీ రంగంలోకి దిగి పోరాడటం కష్టం. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు థియోడర్ రూజ్‌వెల్ట్ ప్రసిద్ధ 'మ్యాన్ ఇన్ ద ఎరీనా' ప్రసంగం, కష్టపడే మనిషి గొప్పతనాన్ని, విమర్శకుల అల్పత్వాన్ని ఎలా చాటిచెప్పిందో ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Jan 08, 2026 7:32 AM IST
    By HT Telugu Desk
    జీవితం అనే యుద్ధరంగంలో గెలుపోటములతో సంబంధం లేకుండా పోరాడే వారికే అసలైన గౌరవం దక్కుతుందని అమెరికా 26వ అధ్యక్షుడు థియోడర్ రూజ్‌వెల్ట్ నమ్మేవారు. 1901 నుంచి 1909 వరకు అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన రూజ్‌వెల్ట్ కేవలం రాజకీయ నాయకుడే కాదు.. గొప్ప సైనికుడు, రచయిత, ప్రకృతి ప్రేమికుడు కూడా. ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు వంద ఏళ్లు గడిచినా నేటికీ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయి.

    థియోడర్ రూజ్‌వెల్ట్ (Pinterest)

    చారిత్రక ప్రసంగం: ‘మ్యాన్ ఇన్ ద ఎరీనా’

    1910, ఏప్రిల్ 23న పారిస్‌లోని సోర్బోన్ విశ్వవిద్యాలయంలో రూజ్‌వెల్ట్ తన ప్రసిద్ధ ‘మ్యాన్ ఇన్ ద ఎరీనా’ (Man in the Arena) ప్రసంగాన్ని చేశారు. ఇందులో విమర్శకుల గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమరత్వాన్ని పొందాయి.

    "లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సింది విమర్శకుడిని కాదు.. ఒక బలవంతుడు ఎక్కడ తడబడ్డాడో, ఒక పనిని చేసే వ్యక్తి దానిని ఇంకా మెరుగ్గా ఎలా చేసి ఉండవచ్చో వేలెత్తి చూపించే వాడికి గుర్తింపు ఉండదు. అసలైన గౌరవం యుద్ధ రంగంలో ఉండి పోరాడే వ్యక్తికే దక్కుతుంది. అతని ముఖం దుమ్ము, చెమట, రక్తంతో నిండి ఉండవచ్చు.. అతను పదేపదే తడబడవచ్చు, విఫలం కావచ్చు.. ఎందుకంటే తప్పులు లేకుండా ఏ ప్రయత్నమూ సాధ్యం కాదు. కానీ అతను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు. ఒకవేళ అతను ఓడిపోయినా, ఎంతో ధైర్యంతో పోరాడుతూనే ఓడిపోతాడు. గెలుపోటములు తెలియని ఆ పిరికి ఆత్మల సరసన అతను ఎప్పటికీ నిలబడడు."

    ఈ మాటల వెనుక ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి?

    రూజ్‌వెల్ట్ చెప్పిన ఈ మాటలు కేవలం యుద్ధానికి సంబంధించినవి కావు. ఇక్కడ ‘ఎరీనా’ (Arena) అంటే మన జీవితం, మన లక్ష్యాలు, మనం ఎదుర్కొనే సవాళ్లు.

    క్రియకు ప్రాధాన్యత: ఒడ్డున కూర్చుని విమర్శలు చేయడం కంటే, క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి పని చేయడమే గొప్ప విషయం.

    విఫలమైనా పర్వాలేదు: ప్రయత్నించి విఫలమైనా అది గౌరవప్రదమే. ఎందుకంటే కనీసం ఆ వ్యక్తికి ప్రయత్నించే ధైర్యం ఉంది.

    విమర్శకులకు తావులేదు: పని చేసేవారి తప్పులను ఎత్తిచూపడం సులభం, కానీ అదే పనిని బాధ్యతగా తీసుకుని చేయడం కష్టమని రూజ్‌వెల్ట్ గుర్తుచేశారు.

    థియోడర్ రూజ్‌వెల్ట్ (Pinterest)

    నేటి కాలానికి ఇది ఎలా వర్తిస్తుంది?

    ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా వంటి వేదికలపై ఇతరులను విమర్శించడం ఒక అలవాటుగా మారింది. కష్టపడి ఏదైనా సాధించే వ్యక్తిని ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి, చిన్న లోపాలను వెతికి ట్రోల్ చేసే సంస్కృతి పెరిగింది. ఇలాంటి సమయంలో రూజ్‌వెల్ట్ మాటలు మనకు ఒక హెచ్చరికలాంటివి. "వేలెత్తి చూపే వ్యక్తిగా కాకుండా, ఫలితం ఏదైనా సరే రంగంలోకి దిగి పోరాడే వ్యక్తిగా ఉండటమే మనిషికి అందం" అని ఈ ప్రసంగం చాటిచెబుతోంది.

    ధైర్యం, పట్టుదల, పరాజయాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి ఉన్నవారే చరిత్ర సృష్టిస్తారు. విమర్శకులు కేవలం ప్రేక్షకులుగానే ఉండిపోతారు.

