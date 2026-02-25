Edit Profile
    డేటింగ్ చేస్తున్నారా? ఈ ప్రవర్తన కనిపిస్తే వెంటనే పారిపోండి అంటున్న రిలేషన్‌షిప్ కోచ్!

    డేటింగ్‌లో భాగస్వామి ప్రవర్తన మొదట్లో అద్భుతంగా ఉండి, ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతుందా? ప్రముఖ రిలేషన్‌షిప్ కోచ్ సబ్రీనా జోహార్ ఇలాంటి 'రెడ్ ఫ్లాగ్' గురించి హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎదుటివారు బాధ్యత తీసుకోకుండా సాకులు చెబితే, ఆ బంధం నుంచి తప్పుకోవడమే మేలని ఆమె సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Feb 25, 2026 2:55 PM IST
    By HT Telugu Desk
    నచ్చిన భాగస్వామిని వెతుక్కోవడం అనేది ఒక ఎత్తయితే, దొరికిన వ్యక్తి మనకు సరైనవారా కాదా అని గుర్తించడం మరో ఎత్తు. డేటింగ్ ప్రారంభంలో అంతా బాగున్నట్టు అనిపించినా, కొద్దిరోజులకే పరిస్థితులు తారుమారవుతుంటాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో ఎదుటివారిలో కనిపించే కొన్ని ప్రమాదకర ప్రవర్తనల గురించి ప్రముఖ డేటింగ్ కోచ్ సబ్రీనా జోహార్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

    డేటింగ్ చేస్తున్నారా? ఈ ప్రవర్తన కనిపిస్తే వెంటనే పారిపోండి అంటున్న రిలేషన్‌షిప్ కోచ్! (Picture credit: Freepik)
    ఒక వ్యక్తిలో ఈ క్రింది లక్షణాలు వరుస క్రమంలో కనిపిస్తే.. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వారి నుంచి దూరంగా వెళ్లాలని ఆమె హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ లక్షణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం:

    1. ప్రారంభంలో అంతా ‘అద్భుతం’ (Too Good to be True)

    డేటింగ్ మొదలైన కొత్తలో వారు మిమ్మల్ని అమితంగా ఇష్టపడుతున్నట్టు నటిస్తారు. నిరంతరం మెసేజ్‌లు చేయడం, మీతో మాట్లాడటం, ప్రతిదీ కలలా అనిపించేలా ప్రవర్తిస్తారు. అయితే, ఇది కేవలం ఒక ఆకర్షణ మాత్రమే అని గుర్తించాలి.

    2. ఒక్కసారిగా మారిపోయే ప్రవర్తన (The Sudden Shift)

    ఒకటి రెండు డేట్‌లకు వెళ్లిన తర్వాత, ఏదైనా చిన్న విషయంపై చర్చ జరిగినప్పుడు లేదా చిన్న అసౌకర్యం కలిగినప్పుడు వారిలో మార్పు మొదలవుతుంది. అంతవరకు యాక్టివ్‌గా ఉన్నవారు, ఒక్కసారిగా మెసేజ్‌లు తగ్గించడం, ఫోన్లకు త్వరగా స్పందించకపోవడం చేస్తారు.

    3. 'బిజీ' అనే సాకులు (Hot and Cold Behaviour)

    మీరు ప్లాన్స్ చేద్దామన్నా వారు ఆసక్తి చూపరు. "సారీ.. బిజీగా ఉన్నాను", "ఫోన్ ఇంట్లోనే మర్చిపోయాను", "15 గంటల పాటు ఫోన్ చూడలేదు" వంటి వింత సాకులు చెబుతుంటారు. వారి స్పందన కోసం మీరు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వస్తుంది.

    4. నిలదీస్తే మీదే తప్పు అన్నట్టుగా.. (No Accountability)

    "ఏమైంది? ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు?" అని మీరు వారిని అడిగితే, వారు తమ తప్పును ఒప్పుకోరు. పైగా మీరు ఏదో అన్నారని లేదా చేశారని, అందుకే తాము ఇలా ఉంటున్నామని మీపైనే నిందలు వేస్తారు. తన మనసులో ఏముందో ముందే చెప్పకుండా, మీరు అడిగినప్పుడు మాత్రం ఎదురుదాడి చేస్తారు.

    ఎందుకు దూరంగా ఉండాలి?

    సబ్రీనా జోహార్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఇలాంటి వ్యక్తులకు మీపై నిజమైన ఇష్టం ఉండదు. వారు కేవలం ఆ ‘ఫీలింగ్స్’ వెనుక పరిగెడుతుంటారు. ఒకవేళ వారికి మీ మీద నిజంగా గౌరవం ఉంటే, ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీతో ముఖాముఖి మాట్లాడి పరిష్కరించుకుంటారు.

    "ఒక వ్యక్తి మీ నుంచి దూరంగా జరుగుతున్నప్పుడు, దానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఒక 'FBI ఆఫీసర్' లాగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సి వస్తుందంటే.. మీరు ఇప్పటికే ఆ వ్యక్తి కోసం అనవసరంగా ఎక్కువ సమయం వృధా చేశారని అర్థం" అని సబ్రీనా హెచ్చరించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న: డేటింగ్‌లో ‘రెడ్ ఫ్లాగ్’ అంటే ఏమిటి?

    జవాబు: ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తనలో కనిపించే ప్రమాదకర సంకేతాలను రెడ్ ఫ్లాగ్ అంటారు. ఇది ఆ బంధం ఆరోగ్యకరంగా లేదని సూచిస్తుంది.

    ప్రశ్న: భాగస్వామి మెసేజ్‌లకు రిప్లై ఇవ్వకపోతే అది రెడ్ ఫ్లాగ్ అవుతుందా?

    జవాబు: అప్పుడప్పుడు బిజీగా ఉండటం సహజం. కానీ, కావాలనే కమ్యూనికేషన్ తగ్గించి, అడిగితే బాధ్యతారాహిత్యంగా సమాధానం చెప్పడం ఖచ్చితంగా రెడ్ ఫ్లాగే.

    ప్రశ్న: ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి?

    జవాబు: ఎదుటివారు మీతో పారదర్శకంగా ఉండనప్పుడు, ఆ బంధం కోసం మీ శక్తిని వృధా చేయకుండా తప్పుకోవడమే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. సంబంధ బాంధవ్యాల్లో తీవ్రమైన మానసిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు నిపుణులైన కౌన్సెలర్లను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)

