డేటింగ్ అంటే కేవలం చాటింగ్ కాదు.. జెన్ జీ ప్రేమికులు కోరుకునేది వేరే
‘నేటి కాలంలో 'జెన్ జీ' యువత ప్రేమను చూసే విధానం మునుపటి తరాల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంది. సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ విప్లవం మధ్య పెరిగిన ఈ తరం సంబంధాలలో సరికొత్త ట్రెండ్స్ ని తీసుకువస్తోంది..’ అని విశ్లేషిస్తున్నారు సైకాలజిస్ట్ కృష్ణభరత్.
నేటి యువత ప్రేమలో డ్రామా కంటే క్లారిటీ కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వారి ప్రేమ ప్రపంచంలో కొన్ని కొత్త ధోరణులు వచ్చేశాయి.
- సిచ్యూయేషన్షిప్: ఇది స్నేహానికి ఎక్కువ, ప్రేమకు తక్కువగా ఉండే బంధం. ఇందులో కమిట్మెంట్ ఉండదు కానీ, ఇద్దరి మధ్య గాఢమైన అనుబంధం ఉంటుంది.
- సాఫ్ట్ లాంచ్: తమ భాగస్వామి ముఖం కనిపించకుండా కేవలం వారి చేయి లేదా వస్తువులను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి తాము ప్రేమలో ఉన్నామని హింట్ ఇవ్వడం.
- హార్డ్ లాంచ్: రిలేషన్ షిప్ గురించి అధికారికంగా ఫోటోలు పెట్టి అందరికీ చెప్పడం.
రెట్రో స్టయిల్..
జెన్ జీ యువత తమ ప్రేమ ప్రయాణంలో కొన్నిటికి విలువ ఇస్తున్నారు. భాగస్వామి తన భావోద్వేగాలను ఎంత చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు అనేదానికి 40% పైగా యువత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
తమకు నచ్చిన వ్యక్తితో రాజకీయ అభిప్రాయాలు లేదా సామాజిక విలువలు కలవకపోతే వారితో డేటింగ్ చేయడానికి జెన్ జీ ఇష్టపడటం లేదు. గంటల తరబడి డేటింగ్ యాప్స్లో స్వైప్ చేసి విసిగిపోయిన యువత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ పద్ధతుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
బుక్ క్లబ్స్, రన్నింగ్ గ్రూప్స్, కాఫీ షాపుల్లో నేరుగా కలిసి సహజంగా పరిచయం పెంచుకోవడాన్ని 'కూల్'గా భావిస్తున్నారు. 2026లో డేటింగ్ యాప్స్ కేవలం పరిచయాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు ఒక డేటింగ్ కోచ్ లా మారి అవతలి వారితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలాంటి సంభాషణలు బంధాన్ని బలపరుస్తాయి వంటి సూచనలు ఇస్తోంది.
ఎమోషన్స్ ఇలా..
జెన్ జీ ప్రేమికుల మధ్య ఉండే భావోద్వేగ కోణం మునుపటి తరాల కంటే చాలా లోతైనది, భిన్నమైనది. వీరు ప్రేమను కేవలం బాహ్య సౌందర్యం లేదా సామాజిక హోదాగా చూడకుండా మెంటల్ హెల్త్, ఎమోషనల్ సేఫ్టీ ఆధారంగా చూస్తున్నారు. జెన్ జీ ప్రేమలోని ప్రధాన భావోద్వేగ అంశాలు ఇలా ఉన్నాయి
1. ఎమోషనల్ వల్నరబిలిటీ
గత తరాల్లో పురుషులు తమ బాధను దాచుకోవాలని, స్త్రీలు సర్దుకుపోవాలని ఉండేది. కానీ జెన్ జీ యువత తమ బలహీనతలను బయటపెట్టడం ఒక గొప్ప గుణంగా భావిస్తారు. తన భయాలను, ఆందోళనలను ధైర్యంగా పంచుకునే భాగస్వామిని వీరు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. "నువ్వు ఏడ్చినా పర్వాలేదు, నేను వింటాను" అనే భరోసా వీరి బంధాల్లో అతి పెద్ద ఎమోషనల్ కనెక్ట్.
2. బౌండరీస్
ప్రేమ అంటే ఒకరిలో ఒకరు కలిసిపోవడం మాత్రమే కాదు, ఒకరి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను మరొకరు గౌరవించడం అని వీరు నమ్ముతారు. భాగస్వామికి ఒంటరిగా ఉండాలనిపించినప్పుడు లేదా స్నేహితులతో గడపాలనుకున్నప్పుడు దానిని తప్పుగా భావించకుండా గౌరవించడం, "నో" చెప్పడం అనేది అగౌరవం కాదు, అది ఒక ఆరోగ్యకరమైన సంబంధానికి పునాది అని వీరు గుర్తిస్తారు.
3. థెరపీ సంస్కృతి
నేటి యువత తమ సంభాషణల్లో సైకాలజీకి సంబంధించిన పదాలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. తమ భాగస్వామి ప్రవర్తనను విశ్లేషించి, అది తమ మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచిదా కాదా అని ఎమోషనల్గా ఆలోచిస్తారు.
4. అటాచ్మెంట్ స్టైల్స్
చాలా మంది జెన్ జీ యువత తమ 'అటాచ్మెంట్ స్టైల్' ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు:
- సెక్యూర్ : నమ్మకంగా ఉండటం.
- యాంక్షియస్: ఎప్పుడూ భయపడుతూ, అతిగా ప్రేమను ఆశించడం.
- అవాయిడెంట్ : భావోద్వేగాలకు దూరంగా పారిపోవడం.
వీటిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా తమ భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్చుకుంటున్నారు.
5. డిజిటల్ ఎమోషన్స్
వారి భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఫోన్ స్క్రీన్ల ద్వారా వ్యక్తమవుతాయి. ఒక మెసేజ్ కి రిప్లై ఇచ్చే వేగం, పంపే ఎమోజీలు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టే పోస్ట్లు.. ఇవన్నీ వారి ఎమోషనల్ బాండింగ్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే, ఇది కొన్నిసార్లు 'ఓవర్ థింకింగ్' కు కూడా దారితీస్తోంది.
జెన్ జీ యువతకు ప్రేమ అంటే కేవలం ఒక సినిమా కవిత్వం కాదు. అది వారి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ , మానసిక ప్రశాంతతకు తోడ్పడే ఒక సాధనం. వారు ప్రేమ కోసం అన్నీ వదులుకోవడం కంటే, ప్రేమతో కలిసి ఎదగడం అనే సూత్రాన్ని నమ్ముతున్నారు.
-బి. కృష్ణభరత్, సైకాలజిస్ట్
నేషనల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్,
అడ్వాన్స్డ్ సైకలాజికల్ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ (ఏపీఏ ఇండియా)
9985428261