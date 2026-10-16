సద్దుల బతుకమ్మకు ఏ పూలు వాడాలి? గునుగు అలంకరణ చిట్కాలు, నప్పే రంగులు ఇవే
తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మ సంబరాల్లో ముగింపు రోజైన సద్దుల బతుకమ్మను ఏ పూలతో పేర్చాలి? గునుగు పూలకు రంగుల కాంబినేషన్లు ఎలా ఉండాలి? పండుగ శోభను రెట్టింపు చేసే సాంప్రదాయ పూల విశేషాలు, అలంకరణ చిట్కాలు మీకోసం.
తెలంగాణ సంస్కృతికి, ఆడపడుచుల శక్తికి ప్రతీకగా నిలిచే తొమ్మిది రోజుల సంబరం బతుకమ్మ. అందులోనూ 'సద్దుల బతుకమ్మ' ఈ వేడుకల్లో అత్యంత పెద్దది, వేడుకగా సాగే ముగింపు ఘట్టం. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే రంగురంగుల పూలను తాంబాలంలో వలయాకారంగా, గోపురం ఆకారంలో పేర్చి గౌరమ్మను కొలవడం తరతరాల సాంప్రదాయం. ఈ మహా పండుగ రోజున బతుకమ్మను నిండుగా, ఆకర్షణీయంగా పేర్చేందుకు ఏ పూలు వాడాలి, వాటికి ఎలాంటి రంగులు కుదర్చాలో చూద్దాం.
సద్దుల బతుకమ్మను పేర్చేందుకు ముఖ్యమైన పూలు
బతుకమ్మ నిర్మాణంలో ప్రతి పూవుకూ ఒక ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. పీఠం నుంచి శిఖరం వరకు వరుస క్రమంలో అమర్చేందుకు విభిన్న రకాల సాంప్రదాయ పూలను ఉపయోగిస్తారు.
తంగేడు పూలు: బతుకమ్మకు ఇది అత్యంత ప్రధానమైన, పవిత్రమైన పువ్వు. పసుపు వర్ణంలో విరబూసే తంగేడు పూలను బతుకమ్మ అడుగు భాగం (పీఠం) వరుసలో తప్పనిసరిగా వేస్తారు.
గునుగు పూలు : బతుకమ్మకు కావలసిన ఎత్తు, గోపురం ఆకారం ఇచ్చేవి గునుగు పూలే. వీటిని వివిధ రంగుల్లో ముంచి శోభాయమానంగా అలంకరిస్తారు.
బంతి పూలు: పసుపు, నారింజ రంగుల బంతి పూలు బతుకమ్మకు నిండుదనాన్ని, ప్రకాశవంతమైన ఆకర్షణను ఇస్తాయి.
చామంతి పూలు: తెలుపు, పసుపు, ఊదా (వైలెట్) రంగు చామంతులను వరుసల మధ్యలో కాంట్రాస్ట్గా వాడతారు.
గులాబీలు: ఎరుపు, గులాబీ, తెలుపు వర్ణాల రేకులను లేదా చిన్న గులాబీ పూలను వరుసల సరిహద్దుల్లో బోర్డర్గా పేరుస్తారు.
కనకాంబరాలు: నారింజ, కోరల్ రంగుల మెరుపు కోసం వీటిని విరివిగా ఉపయోగిస్తారు.
గుమ్మడి పూలు: బతుకమ్మ నడి నెత్తిన గుమ్మడి పువ్వును ఉంచి, దానిపై పసుపుతో చేసిన గౌరమ్మను నిలుపుతారు.
కలువ / తామర పూలు: పెద్ద బతుకమ్మలలో పైభాగంలో అందంగా అమర్చడానికి ఇవి అనువుగా ఉంటాయి.
ఇతర సాంప్రదాయ పూలు: రుద్రాక్ష పూలు, పొన్న పూలు, కట్ల పూలు, నందివర్ధనాలు, గన్నేరు పూలు, సీతమ్మజడ పూలు, పట్టుకుచ్చు పూలను కూడా అమరికలో వాడతారు.
గునుగు పూల రంగుల కాంబినేషన్లు
సహజంగా తెలుపు లేదా లేత వెండి రంగులో ఉండే గునుగు పూలను మహిళలు రంగుల నీటిలో (అద్దకం) ముంచి విభిన్న వర్ణాల్లోకి మారుస్తారు. వీటి రంగుల కలయిక సరిగ్గా కుదిరితే బతుకమ్మ రూపురేఖలే మారిపోతాయి.
పసుపు + గాఢమైన ఎరుపు / మెజెంటా పింక్: తంగేడు పూల పసుపు రంగు పక్కన ఎరుపు లేదా మెజెంటా రంగు గునుగు పూలను పేర్చితే బతుకమ్మ అత్యంత ప్రకాశవంతంగా, గ్రాండ్గా కనిపిస్తుంది.
సహజ తెల్లని గునుగు + రాయల్ బ్లూ: అద్దకం చేయని తెల్లని గునుగు పూల వరుస పక్కన నీలం లేదా వైలెట్ రంగు గునుగును అమర్చినప్పుడు రెండింటి కాంట్రాస్ట్ అద్భుతంగా కుదురుతుంది.
ఆకుపచ్చ + నారింజ / పసుపు: గునుగును ఆకుపచ్చ రంగులో ముంచి, దాని పక్కన నారింజ బంతి లేదా పసుపు చామంతి వరుసను ఉంచితే ప్రకృతి సిద్ధమైన పచ్చదనంతో కూడిన లుక్ వస్తుంది.
ఊదా + తెల్లని చామంతి / నందివర్ధనాలు: ఊదా రంగు గునుగు వరుస పక్కన తెల్లని పూల వరుస ఉంచితే బతుకమ్మ ఆకృతి స్పష్టంగా, నయానందకరంగా కనిపిస్తుంది.
బతుకమ్మ ఆకృతి పర్ఫెక్ట్గా రావడం కోసం చిన్న చిట్కాలు
- బతుకమ్మ పేర్చేటప్పుడు ఒక వరుస తేలికపాటి లేదా లేత రంగు (పసుపు లేదా తెలుపు) వేసి, దాని తర్వాతి వరుసలో గాఢమైన రంగు (ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, లేదా నీలం) వచ్చేలా మార్చి మార్చి (ఆల్టర్నేట్ లేయర్స్) పేర్చాలి. ఈ రకమైన అమరిక వల్ల గునుగు పూల గోపురం ఆకారం స్పష్టంగా, కంటికి ఇంపుగా రూపుదిద్దుకుంటుంది.
- గునుగు పూల కట్టలు పేర్చేటప్పుడు బతుకమ్మ చక్కటి ఆకృతిలో రావాలంటే, నిర్మాణం పటిష్టంగా రావాలంటే కత్తిరించి పెట్టుకున్న గునుగు పూల కొసలు అందులో వేయాలి. అలాగే అడుగున పీఠంపై గుమ్మడి ఆకులు వేయాలి. నాలుగు దిక్కుల రీలు దారం ఉండేలా చూసుకుని, బతుకమ్మ పేర్చడం ముగిసిన తరువాత వాటిని పైన ముడి వేయాలి.
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