బాపు బొమ్మను తలపిస్తున్న ‘మా ఇంటి బంగారం’ సమంత
‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం సమంత ఎంచుకున్న సింపుల్ అండ్ క్లాసిక్ సారీ లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ‘బాపు బొమ్మ’ థీమ్తో సాగిన ఈ ఫొటోషూట్ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఫ్యాషన్ సెన్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. వెస్ట్రన్ డ్రెస్సుల్లో ఎంత స్టైలిష్గా కనిపిస్తారో, చీరకట్టులో అంతకంటే మిన్నగా ‘అచ్చతెలుగు ఆడపడుచు’లా మెరిసిపోతుంటారు. తాజాగా ఆమె తన అప్-కమింగ్ చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ ప్రమోషన్లను వినూత్నంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె షేర్ చేసిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారాయి.
కళాకారుడికి ప్రశంసలు
తను ధరించిన చీరకట్టు ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తూ.. "బాపు బొమ్మ సిరీస్ - మెత్తదనంలోనూ శక్తి ఉంటుందని, సరళత మర్చిపోలేనిదని నిరూపించిన ఆ మహోన్నత కళాకారుడికి ధన్యవాదాలు" అని సమంత పేర్కొన్నారు. బాపు గీసిన బొమ్మల్లో ఉండే ఆ హుందాతనం, సౌకుమార్యం సమంత తాజా లుక్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
లుక్ విశేషాలు ఇవే..
ఈ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ కోసం సమంత ‘అనావిల’ బ్రాండ్కు చెందిన ఐవరీ, పింక్, గోల్డ్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉన్న సింపుల్ లినెన్ చీరను ఎంచుకున్నారు. దీనికి పాతకాలపు రోజ్ కలర్ శాటిన్ బ్లౌజ్ను జత చేయడం విశేషం. ఈ బ్లౌజ్ డీప్ యూ-నెక్ లైన్, హాఫ్ స్లీవ్స్తో క్లాసిక్ లుక్ను ఇచ్చింది. ఇక ఆభరణాల విషయానికొస్తే.. ట్రెడిషనల్ చోకర్ నెక్లెస్, మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్, బంగారు గాజులతో సమంత చాలా హుందంగా కనిపించారు.
మెస్సీ హాఫ్-అప్డో హెయిర్ స్టైల్, స్మోకీ ఐషాడో, గ్లోసీ పింక్ లిప్స్తో సమంత మేకప్ చాలా సహజంగా ఉంది. ప్రముఖ స్టైలింగ్ టీమ్ ఓపెన్ హౌస్ స్టూడియో ఈ లుక్ను తీర్చిదిద్దింది. ‘సరళతే అసలైన అందం’ అని సమంత మరోసారి నిరూపించారని ఫ్యాషన్ ప్రియులు చర్చించుకుంటున్నారు.
నెటిజన్ల ప్రశంసల జల్లు
సమంత ‘బాపు బొమ్మ’ లుక్ చూసి ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు, సినీ సెలబ్రిటీలు కూడా ఫిదా అవుతున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ దిశా పటాని "బ్యూటిఫుల్" అని కామెంట్ చేయగా, మానుషి చిల్లర్ "ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నావో" అంటూ మెచ్చుకున్నారు. "మీ అందమైన మనసులాగే మీరు కూడా చాలా అందంగా ఉన్నారు సామ్" అంటూ అభిమానులు హార్ట్ ఎమోజీలతో తమ ప్రేమను చాటుకుంటున్నారు. సుస్థిర ఫ్యాషన్ (Sustainable Fashion), చేనేత వస్త్రాలకు సమంత ఇచ్చే చేయూతను నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.