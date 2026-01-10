తెల్ల చీరలో సమంత.. భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఫొటోలకు పోజులు.. పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి పబ్లిగ్గా..
సమంత రూత్ ప్రభు తెల్ల చీరలో మెరిసిపోయింది. పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి పబ్లిక్ అప్పియరెన్స్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్ లో ఈ జంట ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది. సామ్ తన మార్క్ స్మైల్ తో చాలా అందంగా కనిపించింది.
ఎన్నో ఊహాగానాల తర్వాత దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లాడిన స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు.. ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా, ఉల్లాసంగా కనిపిస్తోంది. పెళ్లి తర్వాత ఈ కొత్త జంట తొలిసారిగా ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్లో మెరిసింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో వీరు జంటగా కెమెరాలకు చిక్కారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
వైట్ శారీలో మెరిసిపోయిన సామ్
ఆ వీడియోలో సమంతను చూస్తే కళ్లు తిప్పుకోలేరు. తెల్లటి చీరలో, చాలా లైట్ మేకప్తో, సగం ముడివేసిన జుట్టుతో ఆమె చాలా సహజంగా, అందంగా కనిపించింది. అన్నింటికంటే మించి ఆమె ముఖంలో కనిపిస్తున్న ఆ ఆనందం ఓ కొత్త కళను తీసుకొచ్చింది. ఇక ‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్’ వంటి సిరీస్లతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాజ్ నిడిమోరు.. నల్ల టీషర్ట్, బ్రౌన్ జాకెట్లో సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్గా కనిపించాడు. ఇద్దరి అవుట్ఫిట్స్ చాలా క్లాసీగా, పవర్ కపుల్ వైబ్స్ను ఇస్తున్నాయి.
ఆ కెమిస్ట్రీకి ఫ్యాన్స్ ఫిదా
వేదికపై వారిద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం, కెమిస్ట్రీ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రాజ్ తనదైన శైలిలో చాలా కూల్గా, కామ్గా ఉంటే.. సమంత ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించింది. తన మార్క్ స్మైల్ తో అందరినీ పలకరించింది. ఇద్దరూ చాలా కంఫర్టబుల్గా, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నట్లుగా ఉన్నారని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
గతేడాది డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్లోని ఈషా యోగా సెంటర్లో ‘భూత శుద్ధి’ అనే సంప్రదాయ పద్ధతిలో వీరి వివాహం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. గతంలో ‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్’ వెబ్ సిరీస్ కోసం కలిసి పనిచేసినప్పటి నుంచి వీరి మధ్య స్నేహం చిగురించి, అది ప్రేమగా మారి, ఇప్పుడు పెళ్లిపీటలెక్కింది.
సమంత రాబోయే ప్రాజెక్టులు ఇవే
పర్సనల్ లైఫ్లోనే కాకుండా, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోనూ ఈ జంట దూసుకెళ్తోంది. సామ్, రాజ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘మా ఇంటి బంగారం’ టీజర్ ఇటీవల విడుదలై అంచనాలను పెంచేసింది. ‘ఓ బేబీ’ తర్వాత బి.వి. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో సమంత నటిస్తున్న చిత్రమిది. టీజర్ చూస్తుంటే ఇది పక్కా యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా అనిపిస్తోంది. రాజ్ నిడిమోరు స్వయంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో గుల్షన్ దేవయ్య కూడా నటిస్తున్నాడు. పెళ్లి తర్వాత పర్సనల్ లైఫ్, కెరీర్ రెండింటినీ సమంత బ్యాలెన్స్ చేస్తున్న తీరు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.