పర్ఫెక్ట్ కోడలిగా సమంత- మా ఇంటి బంగారం టీజర్ ట్రైలర్ రిలీజ్- చీరలో సామ్ అదిరిపోయే యాక్షన్, వయోలెన్స్ కూడా!
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. తాజాగా ఇవాల మా ఇంటి బంగారం టీజర్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. పర్ఫెక్ట్ సంప్రదాయ కోడలిగా కనిపిస్తూనే, శత్రువుల వేటలో కాళిలా సమంత చూపించిన యాక్షన్ విశ్వరూపం అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
దక్షిణాది వెండితెరపై తనకంటూ ఓ స్టార్డమ్ క్రియేట్ చేసుకున్న బ్యూటిఫుల్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత వెండితెరపై మళ్లీ మెరవడానికి సిద్దమైంది సమంత. హీరోయిన్ సమంత నటించిన లేటెస్ట్ మూవీనే ‘మా ఇంటి బంగారం’.
తాజాగా ఇవాళ (జనవరి 9, శుక్రవారం) సమంత మా ఇంటి బంగారం టీజర్ ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు మేకర్స్. కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ టీజర్ ఇంటర్నెట్లో సెన్సేషన్గా మారింది. ఇందులో సమంత లుక్, ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తుంటే.. ఆమె తన కెరీర్లోనే అత్యంత పవర్ఫుల్ పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
పక్కా ఫ్యామిలీ ప్యాకేజీ.. కానీ పవర్ ఫుల్!
మా ఇంటి బంగారం టీజర్ ప్రారంభంలో సమంత తన భర్తతో కలిసి అత్తవారింట్లో అడుగుపెడుతుంది. అంతా బాగున్నారని సమంత అంటే అసలైన ఎంక్వైరీ మొదలవుతుందని భర్త అంటాడు. "వారంలో అందరినీ నా దారిలోకి తెచ్చుకుంటాను" అని భర్తకు సమంత చెబుతుంది.
ఆ సీన్ కట్ చేస్తే సమంతలోని యాక్షన్ కోణం బయటపడుతుంది. ఓ పక్క వంటగదిలో పని చేస్తూనే.. మరో పక్క తుపాకులతో శత్రువుల వేట సాగిస్తుంది. చీరలో బస్లో రౌడీలను, రాత్రి పూట ఇంటికి వచ్చిన రౌడీలను చితకొట్టే సీన్ అదిరిపోయింది. చీరలో సమంత చేసిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉంది.
రౌడీలను ఊచకోత కోయడం, రక్తంతో తడిసిన నేలను క్లీన్ చేయడం వంటి సీన్లు బాగున్నాయి. ఈ సినిమాలో సమంత పర్ఫెక్ట్ సాంప్రదాయమైన కోడలిగా ఉంటూనే రౌడీలకు యాక్షన్తో వయోలెన్స్ చూపిస్తుందని తెలుస్తోంది. పగలు పద్ధతిగల కోడలిగా ఇంట్లో అందరితో ఉంటూ రాత్రిపూట రౌడీలను రఫ్పాడించే సీన్స్ బాగున్నాయి.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కామెంట్
ఈ టీజర్ గురించి సమంత స్పందిస్తూ "ఈ బంగారం.. భలే మొండిది (This gold is bloody bold)" అంటూ తన పాత్ర స్వభావాన్ని ఒక్క ముక్కలో చెప్పేసింది. మా ఇంటి బంగారం టీజర్పై హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రియాక్ట్ అయింది. "అద్భుతం.. ఫ్యాబ్ ఫ్యాబ్ ఫ్యాబ్" అంటూ కితాబు ఇచ్చింది.
"థియేటర్లు విజిల్స్తో దద్దరిల్లడం ఖాయం", "సమంత ఈజ్ బ్యాక్" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఆమె చూపించిన ఈజ్ (Ease) హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉందని ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు. సమంత రీ ఎంట్రీ అదిరిపోయిందని అంతా భావిస్తున్నారు.
‘ఓ బేబీ’ మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?
బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘ఓ బేబీ’ తర్వాత దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి-సమంత కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా ఇది. సమంత తన సొంత బ్యానర్ ‘ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్’పై రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వురుతో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
మా ఇంటి బంగారం సినిమాలో గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్, సీనియర్ నటి గౌతమి, మంజూష, యాంకర్ శ్రీముఖి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రేమ, కుటుంబం, స్త్రీ శక్తి చుట్టూ తిరిగే కథగా మా ఇంటి బంగారం తెరకెక్కినట్లు తెలుస్తోంది.