    విడాకుల తర్వాత జీవితం: సానియా మీర్జాకు ఇప్పుడున్న 'అతిపెద్ద సవాల్' అదే!

    పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్‌తో విడిపోయిన తర్వాత సింగిల్ పేరెంట్‌గా తన జీవితంలోని సవాళ్లను టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా వెల్లడించారు. తన కొడుకు దుబాయ్‌లో ఉండటం, పని కోసం తరచూ ఇండియాకు రావాల్సి రావడం వల్ల సమన్వయం సాధించడం తనకు అత్యంత కష్టంగా మారిందని తెలిపారు. 

    Published on: Nov 20, 2025 11:30 AM IST
    By HT Telugu Desk
    టెన్నిస్ క్వీన్ సానియా మీర్జా... పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్‌తో విడిపోయిన తరువాత తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడింది. సింగిల్ పేరెంట్‌గా ఉండటం ఎంత కష్టమో, ఈ ప్రయాణం తనకు ఎంత సులువు కాదో ఆమె వివరించింది. తన కొడుకు దుబాయ్‌లో ఉండగా, తన పని అంతా భారతదేశంలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే, కొడుకును పెంచడంలో ఈ దుబాయ్-ఇండియా దూరం తనను బాగా ఇబ్బంది పెడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

    విడాకుల తర్వాత జీవితం: సానియా మీర్జాకు ఇప్పుడున్న 'అతిపెద్ద సవాల్' అదే! (Instagram/@mirzasaniar)
    విడాకుల తర్వాత జీవితం: సానియా మీర్జాకు ఇప్పుడున్న 'అతిపెద్ద సవాల్' అదే! (Instagram/@mirzasaniar)

    కరణ్ జోహార్ హోస్ట్ చేసిన 'సర్వింగ్ ఇట్ అప్ విత్ సానియా' అనే పాడ్‌కాస్ట్ ఎపిసోడ్‌లో ఆమె ఈ విషయాలు చెప్పింది. సానియా పరిస్థితి ఒక దేశానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు, రెండు దేశాలకు ముడిపడి ఉంది. అందుకే ఇది చాలా పెద్ద సవాలని కరణ్ కూడా అభిప్రాయపడ్డాడు.

    దేశాలు దాటి 'కో-పేరెంటింగ్' నడపడం కష్టం

    పెళ్లయిన తర్వాత సానియా, షోయబ్ మాలిక్ ఎక్కువగా దుబాయ్‌లోనే ఉన్నారు. విడిపోయాక కూడా వారి కొడుకు ఇజాన్ అక్కడే ఉంటున్నాడు. సానియా తన పని కోసం పదేపదే ఇండియాకు వచ్చిపోవాల్సి వస్తోంది. ఇలా అటు ఇటూ తిరగడమే తనను బాగా అలసిపోయేలా చేస్తోందని ఆమె చెప్పింది.

    "నాకు దుబాయ్‌లో ఉండటం, ఇండియాకు రావడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. వాడిని విడిచిపెట్టి రావడమే నాకు అతిపెద్ద కష్టం" అని సానియా కరణ్‌తో పంచుకుంది.

    వారం రోజులు దూరం ఉండాల్సి వచ్చినా మనసు భారంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, తన తల్లి ఇజాన్ దగ్గర ఉండి అన్నీ చూసుకుంటుంది కాబట్టి కాస్త ధైర్యంగా ఉంటున్నానని సానియా చెప్పుకొచ్చింది.

    విడాకుల తర్వాత పిల్లలను స్వతంత్రంగా పెంచడంలో ఒక రకమైన స్వేచ్ఛ ఉంటుందని కరణ్ జోహార్ అంగీకరించాడు. కానీ, సానియా విషయంలో మాత్రం రెండు దేశాల సమన్వయం, తీవ్రమైన భావోద్వేగ ఒత్తిడి ఉంటాయని ఒప్పుకున్నాడు. "మీది చాలా పెద్ద పోరాటం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించాడు.

    ఒంటరితనం, భోజనం మానేసిన బాధ

    విడాకుల తర్వాత వచ్చే నిశ్శబ్దం గురించి కూడా సానియా మాట్లాడింది. "ఒంటరిగా తినాలనిపించక ఎన్నిసార్లు నేను రాత్రి భోజనం మానేశానో లెక్కలేదు" అని మాజీ టెన్నిస్ స్టార్ చెప్పింది. అప్పుడప్పుడు భోజనం మానేయడం వల్ల బరువు తగ్గిందని నవ్వుతూ చెబుతూనే.. సాయంకాలాలు ఒంటరిగా గడపడం ఎంత కష్టమో అని పరోక్షంగా చెప్పింది.

    షూటింగ్‌లో పానిక్ అటాక్ వచ్చిన రోజు..

    పని, మాతృత్వం మధ్య సమతుల్యం చేయడం ఎంత కష్టమో సానియా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పింది. తన పాడ్‌కాస్ట్‌లో, తను ఫిల్మ్ మేకర్ ఫరా ఖాన్తో కలిసి ఒక రోజు షూటింగ్ సెట్‌లో పానిక్ అటాక్ వచ్చిందని గుర్తు చేసుకుంది.

    సానియా పానిక్ అటాక్‌తో కంగారుగా ఫోన్ చేసినప్పుడు, ఫరా ఖాన్ తన సొంత షూటింగ్ ఆపేసి, "పైజామాలు, చెప్పులతో" వెంటనే పరుగు పరుగున వచ్చారని గుర్తుచేసుకుంది. అది తన జీవితంలో అత్యంత కష్టమైన రోజుల్లో ఒకటని సానియా ధృవీకరించింది.

    ఆ పానిక్ అటాక్ తర్వాత వెంటనే తనకు ఒక లైవ్ షో ఉంది. ఆ సమయంలో, ఫరా ఖాన్ గట్టిగా, "ఏం జరిగినా సరే, నువ్వు ఈ షో చేసి తీరాలి" అని చెప్పకపోతే తాను ఆ షో చేయగలిగేదాన్నే కాదని 39 ఏళ్ల సానియా వివరించింది.

    ఇప్పటికీ తన దినచర్య ఒక క్రమపద్ధతిలోకి రాలేదని సానియా అంటోంది. ప్రయాణాలు, షెడ్యూల్‌లు, దేశాలు దాటి కొడుకును పెంచే బాధ్యత.. ఇదంతా ఒక బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్‌లా ఉందని చెబుతోంది. తనపై ఉండే డిమాండ్లు అలాగే ఉన్నాయని, కానీ వాటి చుట్టూ ఉన్న జీవిత నిర్మాణం పూర్తిగా మారిపోయిందని ఆమె ముగించింది.

