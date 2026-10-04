చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ సీక్రెట్ ఇన్స్టంట్ చీలా రెసిపీ.. పిల్లల స్నాక్ బాక్స్ కోసం ఇలా
ఉదయాన్నే ఆఫీసు, పిల్లల స్కూల్ బాక్సుల కోసం ఏం వండాలో తోచడం లేదా? ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ అందించిన ఈ ఇన్స్టంట్ చీలా ప్రీమిక్స్తో నిమిషాల్లో రుచికరమైన అల్పాహారాన్ని సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. 21 రోజుల పాటు నిల్వ ఉండే ఈ రెసిపీ తయారీ విధానం ఇక్కడ చూడండి.
రోజువారీ హడావుడిలో పిల్లల లంచ్ బాక్స్ లేదా ఉదయం అల్పాహారం తయారీ గృహిణులకు పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది. తక్కువ సమయంలో, పోషకాలతో కూడిన రుచికరమైన వంటకాన్ని సిద్ధం చేయడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? ప్రముఖ సెలబ్రిటీ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ దీనికోసం ఒక సులువైన పరిష్కారాన్ని సూచించారు. శనగపిండి, వివిధ సుగంధ ద్రవ్యాల సమ్మేళనంతో ఇన్స్టంట్ చీలా (శనగపిండి అట్లు) పొడిని ఇంట్లోనే ఎలా తయారుచేసుకోవాలో వివరించారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు
- శనగపిండి: 3 కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి: 5-6 (సన్నగా తరిగినవి)
- కొత్తిమీర తరుగు: 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- డ్రై ఆనియన్ ఫ్లేక్స్ (ఎండిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు): 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు: 3 టీస్పూన్లు
- బేకింగ్ సోడా: ¾ టీస్పూన్
- కారం: 1½ టీస్పూన్
- వాము: 1½ టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి: ¾ టీస్పూన్
- ఇంగువ: ¼ టీస్పూన్
- పసుపు: ¼ టీస్పూన్
- నూనె: కాల్చడానికి తగినంత
- సైడ్ డిష్: పెరుగు, టమాటో కెచప్
ఇన్స్టంట్ ప్రీమిక్స్ తయారీ విధానం
ఈ ఇన్స్టంట్ చీలా ప్రీమిక్స్ సిద్ధం చేయడం చాలా సులువు. మొదటగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వేర్వేరుగా మైక్రోవేవ్ సేఫ్ ప్లేట్లలో పరచి 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు మైక్రోవేవ్లో డ్రై (పూర్తిగా ఎండిపోయేలా) చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని అందులో శనగపిండి, ఎండబెట్టిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, డ్రై ఆనియన్ ఫ్లేక్స్, ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, కారం, వాము, మిరియాల పొడి, ఇంగువ, పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. ఈ పొడిని గాలి చొరబడని గాజు బాటిల్ లేదా కంటైనర్లో భద్రపరుచుకుంటే 21 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
చీలా వేసే పద్ధతి
అప్పటికప్పుడు చీలా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అర కప్పు ప్రీమిక్స్ పొడిని ఒక పాత్రలోకి తీసుకోవాలి. అందులో మొదట అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా చిలకాలి. ఆ తర్వాత మరో అర కప్పు నీళ్లు (మొత్తం ఒక కప్పు నీళ్లు) కలిపి పిండిని దోసెల పిండిలా జారుగా కలుపుకోవాలి.
స్టవ్ వెలిగించి నాన్ స్టిక్ పెనం వేడి చేసి, కొద్దిగా నూనె రాయాలి. సిద్ధం చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని పెనంపై పోసి సమానంగా పరచాలి. చుట్టూ కొద్దిగా నూనె చల్లి, మీడియం ఫ్లేమ్పై 2 నుంచి 3 నిమిషాలు బంగారు రంగు వచ్చేవరకు కాల్చాలి. ఆ తర్వాత తిరగేసి మరో 1 నుంచి 2 నిమిషాలు కాల్చుకుంటే వేడివేడి చీలా సిద్ధమవుతుంది. దీనిని పెరుగు, టమాటో కెచప్తో వేడిగా వడ్డిస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ గురించి..
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సెలబ్రిటీ చెఫ్, వ్యాపారవేత్త సంజీవ్ కపూర్. ఆసియాలోనే అత్యంత ఎక్కువ కాలం సాగిన వంటల కార్యక్రమం 'ఖానా ఖజానా' ద్వారా ఆయన ఇంటింటికీ సుపరిచితులయ్యారు. 1984లో న్యూఢిల్లీలోని ఐహెచ్ఎం పుసా నుంచి డిప్లొమా పూర్తి చేసిన ఆయన, హోటల్ రంగంలో ప్రస్థానం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన సతీమణి అల్యోనా కపూర్తో కలిసి 'టర్మరిక్ విజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' సంస్థ బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు.
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