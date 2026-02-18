ఓటమి నుంచి గెలుపు పాఠం: అసలైన ఛాంపియన్ అంటే ఎవరో చెప్పిన సెరెనా విలియమ్స్
విజయాల కంటే ఎదురుదెబ్బలే మనిషిని శక్తివంతుడిగా మారుస్తాయని టెన్నిస్ దిగ్గజం సెరెనా విలియమ్స్ అంటారు. పడిపోయిన ప్రతిసారీ తిరిగి లేవడమే అసలైన ఛాంపియన్ లక్షణమని ఆమె వివరించిన స్ఫూర్తిదాయక మాటలు నేటికీ ఎందరికో ఆదర్శం. ఆ విశేషాలు మీకోసం..
ప్రపంచ టెన్నిస్ చరిత్రలో తనకంటూ ఒక అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్న ధీరవనిత సెరెనా విలియమ్స్. 23 గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ సాధించి, కోర్టులో ప్రత్యర్థులకు ముచ్చెమటలు పట్టించిన ఆమె.. కేవలం ఆటలోనే కాదు, ఆలోచనల్లోనూ ఛాంపియనే. గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవడం కాదు, ఓడిపోయినప్పుడు కుంగిపోకుండా తిరిగి పోరాడటమే జీవితమని ఆమె నమ్ముతారు. అసలు ఒక విజేతకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఏమిటో ఆమె ఒక సందర్భంలో అద్భుతంగా వివరించారు.
అసలైన ఛాంపియన్ అంటే..
2012లో ‘ది నేషనల్’ పత్రికకు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సెరెనా మాట్లాడుతూ.. ఛాంపియన్ అనే పదానికి కొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు.
“ఒక ఛాంపియన్ అంటే కేవలం విజయాలు సాధించిన వాడు మాత్రమే కాదు.. పడిపోయిన ప్రతిసారీ ఎంత బలంగా తిరిగి లేచాడనే దానిపైనే ఆ వ్యక్తి గొప్పతనం ఆధారపడి ఉంటుంది” అని సెరెనా విలియమ్స్ పేర్కొన్నారు.
ఈ మాటల వెనుక ఉన్న పరమార్థం ఇదే
ఎంతటి గొప్ప వారికైనా జీవితంలో అపజయాలు, ఆటంకాలు ఎదురవ్వడం సహజం. కానీ సాధారణ వ్యక్తులకు, ఛాంపియన్లకు ఉండే తేడా ఒక్కటే. సాధారణ వ్యక్తులు ఓటమి ఎదురవగానే నిరాశతో ఆగిపోతారు. కానీ ఛాంపియన్లు ఆ ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. విజయాల సంఖ్య కంటే, సంక్షోభ సమయంలో మనం చూపే ధైర్యం, పట్టుదలే మనల్ని విజేతలుగా నిలబెడతాయని సెరెనా మాటల ఉద్దేశ్యం.
నేటి కాలానికి ఈ సూత్రం ఎందుకు ముఖ్యం?
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ కేవలం ఫలితాల వెంటే పరిగెడుతున్నారు. పరీక్షల్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చినా, వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చినా, కెరీర్లో ఇబ్బందులు ఎదురైనా చాలా మంది కుంగిపోతున్నారు. ఇలాంటి వారికి సెరెనా విలియమ్స్ జీవితం ఒక గొప్ప పాఠం. గమ్యం కంటే గమనం ముఖ్యమని, వైఫల్యాన్ని విజయానికి తొలిమెట్టుగా మార్చుకోవాలని ఆమె జీవితం మనకు గుర్తుచేస్తుంది. అథ్లెట్లు, విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ ‘విజేత మనస్తత్వం’ (Champion Mindset) ఎంతో అవసరం.
టెన్నిస్ రాణి సెరెనా ప్రస్థానం
సెరెనా విలియమ్స్ సుమారు రెండు దశాబ్దాల పాటు టెన్నిస్ ప్రపంచాన్ని తన గుప్పిట్లో ఉంచుకున్నారు. ఉమెన్స్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ (WTA) ర్యాంకింగ్స్లో ఏకంగా 319 వారాల పాటు ప్రపంచ నంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగి రికార్డు సృష్టించారు. 73 సింగిల్స్ టైటిల్స్ సాధించిన ఆమె, సింగిల్స్, డబుల్స్ రెండింటిలోనూ 'కెరీర్ గోల్డెన్ స్లామ్' సాధించిన ఏకైక క్రీడాకారిణి. కేవలం క్రీడల్లోనే కాకుండా.. ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా, సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్గా కూడా ఆమె రాణిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: సెరెనా విలియమ్స్ చెప్పిన ఈ కోట్ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
విజయాల కంటే, ఓటముల నుంచి మనం ఎలా కోలుకుంటామనేదే మన వ్యక్తిత్వాన్ని, గొప్పతనాన్ని నిర్ణయిస్తుందని ఆమె చెప్పారు.
ప్రశ్న: సెరెనా విలియమ్స్ మొత్తం ఎన్ని గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్ గెలిచారు?
ఆమె మొత్తం 23 గ్రాండ్ స్లామ్ సింగిల్స్ టైటిల్స్ సాధించారు. ఇది ఓపెన్ ఎరాలో ఒక రికార్డు.
ప్రశ్న: ఈ కోట్ ఎప్పుడు చెప్పారు?
సెప్టెంబర్ 2012లో ‘ది నేషనల్’ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సెరెనా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.