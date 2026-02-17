ఓటమి ఓకే.. కానీ ప్రయత్నించకపోవడం నేరం! లెజెండ్ మైఖేల్ జోర్డాన్ సక్సెస్ రూల్ ఇదే
గెలుపోటములను సమానంగా స్వీకరించడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. కానీ, బాస్కెట్బాల్ దిగ్గజం మైఖేల్ జోర్డాన్ దృష్టిలో ఓటమి కంటే భయంకరమైనది మరొకటి ఉంది. నేడు (ఫిబ్రవరి 17) ఆయన 63వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, కోట్లాది మందిలో స్ఫూర్తి నింపిన జోర్డాన్ జీవిత పాఠం ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం.
బాస్కెట్బాల్ ప్రపంచంలో తిరుగులేని రారాజు, 'గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్' (GOAT)గా నీరాజనాలు అందుకునే మైఖేల్ జోర్డాన్ నేడు (ఫిబ్రవరి 17, 2026) తన 63వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఆయన సాధించిన ఆరు ఎన్బీఏ (NBA) ఛాంపియన్షిప్లు, కోర్టులో ఆయన చూపిన అసాధారణ ప్రతిభ ఒక ఎత్తయితే.. తన ఆలోచనా విధానంతో, పని పట్ల అంకితభావంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తరతరాలకు ఆయన అందించిన స్ఫూర్తి మరో ఎత్తు.
ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో, జోర్డాన్ చెప్పిన ఒక శక్తివంతమైన కోట్ గురించి, దాని వెనుక ఉన్న అర్థం గురించి మనం చర్చించుకోవాలి.
ప్రయత్నమే అసలైన విజయం
1994లో ఆయన రాసిన 'ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ నాట్ ట్రైయింగ్' (I Can’t Accept Not Trying) అనే పుస్తకంలో, జీవితం, పోటీ పట్ల తన దృక్పథాన్ని వివరిస్తూ ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పారు:
"నేను ఓటమిని అంగీకరించగలను. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక విషయంలో విఫలమవుతూనే ఉంటారు. కానీ, ప్రయత్నించకపోవడాన్ని మాత్రం నేను అంగీకరించలేను."
— మైఖేల్ జోర్డాన్
ఈ ఒక్క వాక్యం జోర్డాన్ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఓటమి అనేది జీవితంలో ఒక అనివార్య భాగమని, అయితే ప్రయత్నించకుండా వెనకడుగు వేయడమే అసలైన పరాజయమని ఆయన నమ్మారు. బాస్కెట్బాల్ కోర్టులో అయినా, వ్యక్తిగత జీవితంలో అయినా సవాళ్లను చూసి భయపడకుండా ముందుకు దూకడమే గొప్పతనం అని ఆయన చాటిచెప్పారు.
నేటి కాలానికి జోర్డాన్ సూత్రం ఎందుకు అవసరం?
కేవలం ఫలితాల కోసమే పరిగెత్తే నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో, ఫలితం కంటే ప్రయత్నానికే ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలని జోర్డాన్ మాటలు గుర్తుచేస్తున్నాయి. భయం వల్ల ఆగిపోకుండా, తప్పులు జరిగినా పర్లేదని ముందుకు సాగడమే వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు మార్గం. క్రీడలు, చదువు, కెరీర్.. రంగం ఏదైనా సరే, క్రమశిక్షణతో కూడిన నిరంతర ప్రయత్నమే అత్యుత్తమ విజయానికి పునాది వేస్తుంది.
జోర్డాన్ ఫిలాసఫీ ప్రకారం, ప్రతి సవాలు ఒక అవకాశం, ప్రతి అపజయం విజయానికి ఒక నిచ్చెన మెట్టు మాత్రమే.
మైఖేల్ జోర్డాన్: ఒక అజేయ ప్రస్థానం
మైఖేల్ జెఫ్రీ జోర్డాన్ (MJ) ఫిబ్రవరి 17, 1963న జన్మించారు. అమెరికన్ వ్యాపారవేత్తగా, రిటైర్డ్ ప్రొఫెషనల్ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్గా ఆయన ప్రస్థానం అద్వితీయం.
- కెరీర్: 1984 నుండి 2003 వరకు 15 సీజన్ల పాటు లీగ్లో ఆడారు.
- విజయాలు: చికాగో బుల్స్ జట్టు తరపున ఆరుసార్లు ఎన్బీఏ ఛాంపియన్షిప్లను కైవసం చేసుకున్నారు.
- ప్రభావం: బాస్కెట్బాల్ను ప్రపంచవ్యాప్తం చేయడంలో, ఎన్బీఏ పాపులారిటీని ఆకాశానికి చేర్చడంలో ఆయన పాత్ర కీలకం.
- ఆస్తి: క్రీడల్లోనే కాకుండా వ్యాపార రంగంలోనూ రాణిస్తున్న ఆయన నికర ఆస్తుల విలువ 2025 నాటికి సుమారు 3.8 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా. ప్రస్తుతం ఆయన ఎన్బీఏలోని 'షార్లెట్ హార్నెట్స్' జట్టులో మైనారిటీ వాటాదారుగా ఉన్నారు.
ఒక క్రీడాకారుడిగా జోర్డాన్ సాధించిన రికార్డులు ఎన్ని ఉన్నా, "ప్రయత్నించడంలో వెనకాడవద్దు" అన్న ఆయన సందేశం మాత్రం ఎప్పటికీ సజీవంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది.