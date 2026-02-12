నేటి సూక్తి: నేడు చేయగలిగే పనిని రేపటికి వాయిదా వేయకండి.. అబ్రహం లింకన్ సందేశం
అమెరికా 16వ అధ్యక్షుడు అబ్రహం లింకన్ జయంతి నేడు (ఫిబ్రవరి 12). వాయిదా వేసే తత్వాన్ని వీడి, లక్ష్యాల దిశగా తక్షణమే అడుగులు వేయాలని ఆయన చెప్పిన సూక్తి నేటి డిజిటల్ యుగంలో మరెంతో కీలకంగా మారింది. ఆ వివరాలు మీకోసం..
చరిత్రలో పరిచయం అక్కర్లేని అతికొద్ది మంది మహోన్నత వ్యక్తుల్లో అబ్రహం లింకన్ ఒకరు. అమెరికా 16వ అధ్యక్షుడిగా సేవలందించిన లింకన్.. బానిసత్వ సంకెళ్లను తెంచడంలోనూ, అంతర్యుద్ధం నుంచి దేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచడంలోనూ వీరోచిత పాత్ర పోషించారు. 1809 ఫిబ్రవరి 12న కెంటకీలో జన్మించిన ఆయన.. నేటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో నాయకులకు, యువతకు ఆదర్శప్రాయులు.
నేటి ‘కోట్ ఆఫ్ ది డే’ (Quote of the Day) కోసం 1850 ప్రాంతంలో ఒక లా లెక్చర్ (న్యాయశాస్త్ర ప్రసంగం) కోసం లింకన్ రాసుకున్న గమనికల నుంచి ఒక స్ఫూర్తిదాయక వాక్యాన్ని తీసుకున్నాం. అదే.. “నేడు చేయగలిగే ఏ పనిని కూడా రేపటికి వాయిదా వేయకండి.” (Leave nothing for tomorrow which can be done today).
ఈ సూక్తి వెనుక ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి?
అబ్రహం లింకన్ మాటల మనిషి కాదు, చేతల మనిషి. అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత సంక్లిష్టమైన అంతర్యుద్ధ సమయంలో ఆయన దేశానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. తన సిద్ధాంతాల విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండానే, మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యూహాలను మార్చుకుంటూ ముందుకు సాగారు.
ఈ సూక్తిలో రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి:
- స్పష్టమైన లక్ష్యం: మొదట మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటో, చేరుకోవాల్సిన గమ్యం ఏదో స్పష్టంగా గుర్తించాలి.
- వాయిదా వేయని తత్వం: లక్ష్యం ఏదో తెలిసిన తర్వాత, కాలక్షేపం చేయకుండా వెంటనే పని ప్రారంభించాలి.
లింకన్ ఒక యుద్ధ సమయంలో దేశాన్ని నడిపించిన నాయకుడు కాబట్టి, కాలం విలువ ఆయనకు బాగా తెలుసు. కోల్పోయిన సమయం మళ్ళీ తిరిగి రాదని, ప్రతి క్షణాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడమే దేశానికి ఆయన అందించే అతిపెద్ద గౌరవమని ఆయన బలంగా నమ్మేవారు.
నేటి కాలానికి ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
లింకన్ చెప్పిన ఈ మాటలు వ్యక్తిగత జీవితానికే కాదు, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు కూడా అతికినట్లు సరిపోతాయి.
వ్యక్తిగత స్థాయిలో: నేటి సోషల్ మీడియా కాలంలో మనల్ని పక్కదారి పట్టించే అంశాలు (Distractions) ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటివల్ల చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయడం (Procrastination) మనకు తెలియకుండానే ఒక అలవాటుగా మారుతోంది. సమస్యలను రేపటికి నెట్టేయకుండా, వెంటనే పరిష్కారం వెతకాలని ఈ సూక్తి మనల్ని హెచ్చరిస్తోంది.
సామాజిక స్థాయిలో: నేటి ప్రపంచంలో అసమానతలు, అన్యాయం, ఇతర సామాజిక సమస్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటికి భవిష్యత్తులో ఎవరో పరిష్కారం చూపుతారని ఎదురుచూడకుండా, ‘తక్షణమే’ స్పందించాల్సిన బాధ్యతను ఇది గుర్తుచేస్తోంది.
వాయిదా వేసే అలవాటు విజయానికి అతిపెద్ద శత్రువు. లింకన్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన చెప్పిన ఈ మాటను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, మన లక్ష్యాల దిశగా ఇప్పుడే మొదటి అడుగు వేద్దాం.