Quote of the day: నీ విలువల కంటే ఎదుటివారి కథ గొప్పది కావచ్చు.. షారుక్ ఖాన్ స్ఫూర్తిదాయక సందేశం
Quote of the day: కేవలం వెండితెరపైనే కాదు, నిజజీవితంలోనూ తన మాటలతో కోట్ల మందిని ప్రభావితం చేసే 'బాద్షా' షారుక్ ఖాన్, విలువల పట్ల మనకున్న అవగాహనను ప్రశ్నిస్తున్నారు. గందరగోళం నుంచి స్పష్టత ఎలా వస్తుందో, ఎదుటివారి అభిప్రాయాలను ఎందుకు గౌరవించాలో ఆయన వివరించిన తీరు నేటి కాలానికి ఎంతో అవసరం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్న షారుక్ ఖాన్ కేవలం ఒక నటుడు మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఆలోచనాపరుడు కూడా. క్లిష్టమైన విషయాలను సైతం ఎంతో సరళంగా, చమత్కారంగా వివరించడం ఆయన ప్రత్యేకత. 2015 అక్టోబర్లో ఎడిన్బర్గ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్న సమయంలో షారుక్ చేసిన ప్రసంగం ఇప్పటికీ ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. తన జీవిత ప్రయాణంలో నేర్చుకున్న పాఠాలను విద్యార్థులతో పంచుకుంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్ళీ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
గందరగోళం నుంచే స్పష్టత మొదలవుతుంది
చాలామంది తమ కెరీర్ లేదా జీవితం విషయంలో ఏదైనా సందిగ్ధత ఎదురైతే భయపడిపోతుంటారు. కానీ షారుక్ ఖాన్ దీనిని మరో కోణంలో చూశారు. గందరగోళంగా ఉండటం తప్పు కాదని, నిజానికి అదే స్పష్టతకు పునాది అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
"జీవితంలో గందరగోళానికి గురైనా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి స్పష్టతకూ మూలం ఆ గందరగోళమే. దాని గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందకండి. అలాగే, మీ ఆలోచనల పట్ల మీరు అతిగా స్పష్టంగా ఉంటూ, పక్కవారి అభిప్రాయాలను గౌరవించడం మానేసే స్థాయికి చేరుకోవద్దు" అని షారుక్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు.
మన విలువల కంటే మనస్తత్వమే ముఖ్యం
మనందరికీ కొన్ని విలువలూ, నమ్మకాలూ ఉంటాయి. కానీ అవి మనల్ని ఇతరుల కంటే గొప్పవారిగా చేస్తాయనుకోవడం పొరపాటని కింగ్ ఖాన్ హెచ్చరించారు. విలువలు అనేవి కేవలం మనల్ని ఇతరుల కంటే భిన్నంగా చూపిస్తాయి తప్ప, మనల్ని పై స్థాయిలో ఉంచవని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ప్రతి సినిమా వెనుక ఒక కథ ఉన్నట్టే, ప్రతి మనిషి వెనుక ఒక జీవిత కథ ఉంటుందని, ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. "ఎదుటివారి నుంచి సత్యాన్ని చూడటానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించండి. మీ కథ ఎదుటివారి కథ కంటే గొప్పదని భావించే హక్కు మీకు లేదు" అంటూ మనుషుల మధ్య ఉండాల్సిన పరస్పర గౌరవం గురించి ఆయన హృదయానికి హత్తుకునేలా వివరించారు.
నేటి సమాజానికి ఈ మాటలు ఎందుకు అవసరం?
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా యుగంలో మనం మనకు నచ్చిన అభిప్రాయాల మధ్యే బ్రతుకుతున్నాం. మనకు విరుద్ధమైన ఆలోచన ఉన్నవారిని తక్కువ చేసి చూడటం లేదా వారిపై ద్వేషం పెంచుకోవడం సర్వసాధారణమైపోయింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో షారుక్ ఖాన్ చెప్పిన 'ఎదుటివారి సత్యాన్ని గౌరవించడం' అనే సూత్రం చాలా ముఖ్యం.
కఠినమైన వాదనల కంటే సున్నితమైన సంభాషణలు, చర్చలే సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాయని ఈ ప్రసంగం మనకు గుర్తుచేస్తోంది. ఎదుటి వ్యక్తి ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాడో తెలుసుకోకుండా తీర్పులు ఇవ్వడం మానేయాలని బాద్షా మాటలు మనల్ని మేల్కొల్పుతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్ర: షారుక్ ఖాన్ ఈ ప్రసంగాన్ని ఎక్కడ చేశారు?
జ: 2015 అక్టోబర్లో స్కాట్లాండ్లోని ఎడిన్బర్గ్ విశ్వవిద్యాలయంలో గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్న సందర్భంగా షారుక్ ఖాన్ ఈ స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగం చేశారు.
ప్ర: గందరగోళం (Confusion) గురించి షారుక్ అభిప్రాయం ఏమిటి?
జ: గందరగోళం అనేది స్పష్టతకు (Clarity) మూలమని, దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన చెప్పారు. అది మన ఆలోచనలను మరింత పదును పెడుతుందని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
ప్ర: విలువల విషయంలో మనం ఎలా ఉండాలని ఆయన సూచించారు?
జ: మన విలువల కారణంగా మనం ఇతరుల కంటే గొప్పవారమని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదని, అవి కేవలం మనల్ని ఇతరుల నుండి భిన్నంగా చూపుతాయని ఆయన అన్నారు. ఇతరుల సత్యాన్ని కూడా గౌరవించాలని సూచించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More