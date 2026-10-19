నవరాత్రుల ముగింపు: ఆత్మవిశ్వాసంపై సిద్ధిదాత్రి అమ్మవారి సందేశం
దుర్గా నవరాత్రుల చివరి రోజున (అక్టోబర్ 19, 2026) దుర్గామాత తొమ్మిదో రూపమైన సిద్ధిదాత్రి దేవిని భక్తులు ఆరాధిస్తున్నారు. కేవలం ఆధ్యాత్మిక సిద్ధులే కాకుండా, సొంత నిర్ణయాలకు బాధ్యత వహించడం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయడం ఎలాగో అమ్మవారి ఆధ్యాత్మిక పాఠం తెలియజేస్తోందని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
నవరాత్రుల మహోత్సవాలు ఆఖరి ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. తొమ్మిదో రోజున (అక్టోబర్ 19, 2026) భక్తులు జగజ్జనని దుర్గామాత తొమ్మిదో అవతారమైన శ్రీ సిద్ధిదాత్రి దేవిని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక సిద్ధులను, జ్ఞానాన్ని, కోరికల ఈడేర్పును ప్రసాదించే దేవతగా సిద్ధిదాత్రి దేవిని విశ్వసిస్తారు. ఈ పవిత్ర దినం కేవలం పూజలకే పరిమితం కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరిలో స్వీయ సమర్థతపై నమ్మకాన్ని పెంచే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇస్తోందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
"మానవ జీవితంలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, సొంత సామర్థ్యాన్ని గుర్తించడమే సిద్ధిదాత్రి దేవి ఇచ్చే ఆధ్యాత్మిక సందేశం" అని బి.వి. ఆస్ట్రో చీఫ్ ఆస్ట్రాలజర్ పూనమ్ దత్తా 'హిందూస్థాన్ టైమ్స్'తో మాట్లాడారు. పరిస్థితులు వాటంతట అవే మారతాయని వేచి చూడకుండా, పాత నమ్మకాలను పరిశీలించుకుంటూ, సొంత సరిహద్దులను దాటి లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేయడానికి ఈ రోజు అనుకూలమని ఆమె వివరించారు.
విజయానికి కొత్త నిర్వచనం
సంస్కృతంలో 'సిద్ధి' అంటే విజయాలు లేదా సాధనలు అని అర్థం. నవరాత్రులలో తొమ్మిది రూపాలను పూజించే క్రమంలో సిద్ధిదాత్రి ఆరాధనతో ఈ వేడుకలు పూర్తవుతాయి. సాధారణంగా సమాజంలో పురోగతిని కేవలం డబ్బు, హోదా లేదా భౌతిక విజయాలతో కొలుస్తారు. ఆలోచనా ధోరణిలో వచ్చిన మార్పు, సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొనే నైపుణ్యం కూడా నిజమైన ఎదుగుదలే అవుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
సవాళ్లను ఎదుర్కొనే ఆత్మవిశ్వాసం
మన మనస్సులో తరచూ అనుకునే ప్రతికూల భావాలను గమనించడం ద్వారా ఈ ఆత్మపరిశీలన ప్రారంభమవుతుంది. "నాకు ఎవరూ మద్దతు ఇవ్వడం లేదు", "నాకు అదృష్టం లేదు", లేదా "నా పరిస్థితులు ఎప్పటికీ మారవు" అనే భావనలు వ్యక్తిగత ఎదుగుదలను అడ్డుకుంటాయి. ఇటువంటి ప్రతికూల ఆలోచనలు గతానుభవాల నుంచే వస్తున్నాయా లేదా ప్రస్తుత వాస్తవాలను ప్రతిబింబిస్తున్నాయా అని ప్రశ్నించుకోవాలని పూనమ్ దత్తా సూచిస్తున్నారు. సమస్యలన్నింటినీ మనమే నియంత్రించలేకపోయినా, మనం మార్చగలిగే అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.
బాధ్యత వహించడమే అసలైన విజయం
నవరాత్రులు ముగిసినంత మాత్రాన వ్యక్తిగత వికాస ప్రయాణం ఆగిపోదు. రాబోయే రోజుల్లో అనిశ్చితి, జాప్యం లేదా అనుకోని సవాళ్లు ఎదురైనా వాటికి ఎలా స్పందిస్తున్నామనేదే ముఖ్యం. వాస్తవాన్ని అంగీకరించడానికి, ప్రయాణాన్ని విరమించుకోవడానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గ్రహించాలని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రతికూలతలకు లొంగిపోకుండా సరైన నిర్ణయాలతో ముందడుగు వేయడమే సిద్ధిదాత్రి దేవి నేర్పే నిజమైన పాఠం.
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