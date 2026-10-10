రొమ్ము క్యాన్సర్ నిశబ్ద సంకేతాలు: గడ్డలు మాత్రమే కాదు.. ఈ మార్పులనూ గుర్తించండి
రొమ్ము క్యాన్సర్ అంటే కేవలం గడ్డలు మాత్రమే కాదు.. చర్మం, చనుమొనల్లో వచ్చే సూక్ష్మ మార్పులు కూడా ప్రమాద సంకేతాలేనని లక్డీకాపూల్లోని గ్లెనెగల్స్ హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ & లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వై. దివిషా రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మహిళలు విస్మరించకూడని నిశబ్ద లక్షణాలపై ఆమె విశ్లేషణ.
మహిళలు రొమ్ము క్యాన్సర్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు సాధారణంగా ముందుగా గుర్తుకువచ్చే హెచ్చరిక సంకేతం శరీరంపై ఏర్పడే గడ్డ లేదా కణితి. అయితే రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎల్లప్పుడూ కేవలం గడ్డల రూపంలోనే బయటపడదు. కొన్నిసార్లు చర్మంలో వచ్చే సూక్ష్మ మార్పులు, చనుమొనల ఆకృతి మారడం లేదా ఊహించని ద్రవాలు స్రవించడం వంటివి కూడా క్యాన్సర్ తొలి సంకేతాలు కావచ్చు. రొమ్ముల సహజ రూపాన్ని, స్థితిని ముందే గుర్తించగలిగే అవగాహన కలిగి ఉండటం క్యాన్సర్ నివారణకు ఎంతో కీలకమని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
భారతీయ మహిళల్లో పెరుగుతున్న కేసులు
భారతదేశంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పు తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) నేషనల్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ ప్రోగ్రామ్ గణాంకాల ప్రకారం 2024 నాటికి భారతీయ మహిళల్లో దాదాపు 2,27,152 కొత్త రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు నమోదవుతాయని అంచనా వేశారు. అంతర్జాతీయ వైద్య పత్రిక 'ది లాన్సెట్ ఆంకాలజీ'లో ప్రచురితమైన 2026 నాటి విశ్లేషణ ప్రకారం, 1990లో ప్రతి లక్ష మంది మహిళల్లో 13గా ఉన్న రొమ్ము క్యాన్సర్ రేటు, 2023 నాటికి 29.4కి చేరింది. అంటే మూడు దశాబ్దాల కాలంలో ఈ కేసులు రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. ఈ గణాంకాలు మహిళల్లో స్వయం అవగాహన, ముందస్తు వైద్య పరిశీలన ప్రాధాన్యతను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
రొమ్ము ఆకృతి, పరిమాణంలో మార్పులు
సాధారణంగా మహిళల్లో రొమ్ము పరిమాణం, ఆకృతిలో స్వల్ప తేడాలు ఉండటం, హార్మోన్ల మార్పులు, గర్భధారణ, పాలిచ్చే సమయంలో మార్పులు రావడం సహజం. అయితే, ఒక వైపు రొమ్ములో అకస్మాత్తుగా వాపు రావడం, పరిమాణంలో తేడా కనిపించడం లేదా ఆకృతి పూర్తిగా మారిపోవడం వంటివి జరిగితే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఈ మార్పులు నిరంతరం కొనసాగుతున్నట్లయితే, వాటిని వయస్సు పెరగడం వల్ల లేదా హార్మోన్ల వల్ల వచ్చే సాధారణ పరిణామంగా భావించి వదిలేయకూడదు.
చర్మంపై కనిపించే హెచ్చరికలు & ఇన్ఫ్లమేటరీ క్యాన్సర్
రొమ్ము లోపలి భాగంలో జరిగే మార్పులు చర్మంపై స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తాయి. చర్మంపై చిన్న చిన్న గుంటలు పడటం (Dimpling), చర్మం ముడుచుకుపోవడం, లేదా నారింజ పండు తొక్క (Orange peel texture) మాదిరిగా మందంగా మారడం ప్రమాదకర సంకేతాలు కావచ్చు. అలాగే రొమ్ముపై నిరంతర ఎరుపుదనం, వాపు, చర్మం పొరలుగా ఊడిపోవడం లేదా రంగు మారడం వంటివి కూడా వైద్య పరిశీలన అవసరమని సూచిస్తాయి.
'ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్' అనే అరుదైన, తీవ్రమైన క్యాన్సర్ రకంలో ఎలాంటి గడ్డలు లేకపోయినా రొమ్ముపై ఎరుపుదనం, వాపు, చర్మం మందం కావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా కనిపించినప్పటికీ, తగ్గకుండా పెరుగుతుంటే తక్షణమే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
చనుమొనల ఆకారంలో మార్పులు, ద్రవాలు కారడం
చనుమొనలు లోపలికి ముడుచుకుపోవడం, దిశ మారడం, లేదా చుట్టూ ఉన్న చర్మంపై దురద, పొడిబారడం, ఎగ్జిమా వంటి దద్దుర్లు రావడం వంటివి కనిపిస్తే అప్రమత్తమవ్వాలి. ఇవి సాధారణ సమస్యలు కావచ్చు లేదా చనుమొనల పరిసరాలను ప్రభావితం చేసే క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా కావచ్చు.
అలాగే, చనుమొనల నుంచి అకస్మాత్తుగా ద్రవాలు కారడం (Nipple discharge) మరొక ప్రధాన లక్షణం. గర్భధారణ లేదా పాలు ఇచ్చే సమయంతో సంబంధం లేకుండా, స్వయంచాలకంగా ఒకే రొమ్ము నుంచి రక్తంతో కూడిన లేదా తెల్లటి స్వచ్ఛమైన ద్రవాలు వస్తుంటే కచ్చితంగా వైద్యుడికి చూపించుకోవాలి.
చంక భాగంలో వాపు, నొప్పి
రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎల్లప్పుడూ నొప్పితో కూడుకుని ఉండకపోవచ్చు. రొమ్ములో నొప్పులు ఎక్కువగా సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల వస్తుంటాయి. అయితే, ఒకే చోట నిరంతరం నొప్పి ఉండటం, చంక భాగంలో వాపు లేదా కొత్తగా గడ్డ ఏర్పడటం కూడా క్యాన్సర్ సంకేతం కావచ్చు. రొమ్ములో స్పష్టమైన గడ్డ కనిపించకపోయినా, చంకలోని లింఫ్ నోడ్స్ (నాళగ్రంథులు) మొదట్లోనే ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది.
భయం వద్దు.. అవగాహన ముఖ్యం
రొమ్ములో కనిపించే ప్రతి మార్పు క్యాన్సర్ కాకపోవచ్చు. హార్మోన్ల అసమతుల్యత, సిస్ట్లు, ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా ఇలాంటి లక్షణాలకు కారణమవుతాయి. అయితే ఈ అవగాహన ఉద్దేశం ఆందోళన చెందడం కాదు, మార్పులను సరైన సమయంలో గుర్తించడమే.
మహిళలు తమ రొమ్ముల సహజ ఆకృతిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు చర్మం, చనుమొనలు, పరిమాణంలో వచ్చే తేడాలను గమనిస్తుండాలి. అయితే, ఈ స్వయం అవగాహన అనేది వైద్యులు రికమండ్ చేసే మామోగ్రఫీ (Mammography) స్క్రీనింగ్ పరీక్షలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని గుర్తించాలి. వయస్సు, కుటుంబంలో క్యాన్సర్ చరిత్ర ఆధారంగా స్క్రీనింగ్ ప్రణాళికను ఎంచుకోవాలి.
రొమ్ములో కొత్తగా ఎలాంటి మార్పు కనిపించినా, నొప్పి లేదు కదా అని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తక్షణమే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకోవడం శ్రేయస్కరం.
వ్యాసకర్త:
డాక్టర్ వై. దివిషా రెడ్డి,
కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ & లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్,
గ్లెనెగల్స్ హాస్పిటల్, ఫోర్టిస్ నెట్వర్క్,
లక్డీకాపూల్, హైదరాబాద్
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