సంతానలేమి చికిత్సలతో రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తుందా? నిజాలేంటి?
సంతానలేమి చికిత్సలు తీసుకునే వారిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతుందా అనే సందేహాలకు వైద్య నిపుణులు స్పష్టతనిచ్చారు. ఐవీఎఫ్, ఇతర హార్మోన్ చికిత్సల వల్ల మెజారిటీ మహిళలకు ఎలాంటి క్యాన్సర్ ప్రమాదం పెరగదని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
సంతానోత్పత్తి సమస్యలతో బాధపడుతున్న మహిళలు ఐవీఎఫ్ (IVF) వంటి చికిత్సలు తీసుకునేటప్పుడు వారి మనసులో మెదిలే ప్రధాన ప్రశ్న – ఈ హార్మోన్ మందుల వల్ల భవిష్యత్తులో రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన క్రమంలో ఈ అంశంపై వైద్య రంగానికి చెందిన నిపుణులు కీలక విషయాలను స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత వైద్య ఆధారాల ప్రకారం, చాలామంది మహిళల్లో సంతానలేమి చికిత్సల వల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదం పెరగదని తేలింది.
అసలు ఈ అనుమానం ఎందుకు వస్తుంది?
సంతానలేమి చికిత్సల్లో అండాశయాలను ప్రేరేపించడానికి ఈస్ట్రోజెన్ వంటి హార్మోన్ స్థాయిలను పెంచే మందులను వాడతారు. "అండకణాల విడుదల (ఓవులేషన్ ఇండక్షన్), ఐవీఎఫ్ వంటి చికిత్సల్లో పలు రకాల మందులను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి శరీరంలో తాత్కాలికంగా హార్మోన్ల స్థాయిలను పెంచుతాయి" అని కోల్కతా ముకుంద్పూర్లోని నారాయణ ఆర్ఎన్ ఠాగూర్ ఆసుపత్రికి చెందిన సర్జికల్ ఆంకాలజీ, బ్రెస్ట్ ఆంకోప్లాస్టీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ ప్రగతి సింఘాల్ వివరించారు. ఈ తాత్కాలిక హార్మోన్ మార్పులు భవిష్యత్తులో దీర్ఘకాలికంగా క్యాన్సర్ ప్రమాదానికి దారితీస్తాయా అనే కోణంలో పరిశోధకులు అధ్యయనాలు నిర్వహించారు.
పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
గత రెండు దశాబ్దాలుగా నిర్వహించిన పలు విస్తృత అధ్యయనాలు మహిళలకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. సంతానలేమి చికిత్సలకు, రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదానికి మధ్య ఎటువంటి స్పష్టమైన లేదా స్థిరమైన సంబంధం లేదని పరిశోధకులు గుర్తించారు. సాధారణ మహిళలతో పోలిస్తే ఐవీఎఫ్ లేదా ఇతర సహాయక సంతానోత్పత్తి పద్ధతులను ఎంచుకున్న వారిలో ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఏమీ కనిపించలేదు.
కొన్ని ప్రాథమిక అంచనాల్లో ఇతర అంశాలు కూడా ప్రభావం చూపాయి. ఉదాహరణకు, సంతానలేమి సమస్య ఉన్న కొందరు మహిళల్లో ఆలస్యంగా ప్రసవించడం లేదా అసలు పిల్లలు లేకపోవడం వంటి అంశాలు సహజంగానే రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని స్వల్పంగా పెంచుతాయి. చికిత్స వల్లనే క్యాన్సర్ వస్తుందనుకోవడం పొరపాటని ఈ అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన పరిస్థితులు
సాధారణంగా ప్రమాదం తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రత్యేక వర్గాల మహిళలు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ చరిత్ర ఉన్నవారు, బీఆర్సీఏ1 (BRCA1), బీఆర్సీఏ2 (BRCA2) వంటి జన్యు మార్పులు (Genetic Mutations) ఉన్నవారు సంతానలేమి చికిత్సలకు వెళ్లే ముందు వైద్యులతో సమగ్రంగా చర్చించాలి. ఇటువంటి జన్యు ఉత్పరివర్తనాలు ఉన్నవారిలో చికిత్సతో సంబంధం లేకుండానే ప్రాథమికంగా క్యాన్సర్ ప్రమాదం కొంచెం ఎక్కువ.
సుదీర్ఘ కాలం పాటు లేదా ఎక్కువ సైకిల్స్ మందులు వాడేవారిపైనా పరిశోధనలు జరిగాయి. అయితే, దీనికి క్యాన్సర్కు నేరుగా సంబంధం ఉన్నట్లు నిరూపణ కాలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య స్థితికి తగినట్లుగా వైద్య సలహాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ఇది గుర్తుచేస్తోంది.
ఆరోగ్య సమస్యలు - చికిత్సల వ్యత్యాసం
చికిత్స వల్ల కలిగే ప్రభావాలకు, సంతానలేమికి దారితీసే మూల కారణాలకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం అవసరం. హార్మోన్ల అసమతుల్యత లేదా అండకణాల విడుదలలో సమస్యలు వంటి సంతానలేమి కారణాలు కూడా స్వతంత్రంగా క్యాన్సర్ ప్రమాదంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఇక్కడ చికిత్స వల్ల ప్రమాదం పెరిగిందనే భ్రమ కలిగినప్పటికీ, వాస్తవానికి మూల ఆరోగ్య సమస్యే అందులో పాత్ర పోషిస్తుంది.
వైద్య నిపుణుల సలహా
చాలామంది మహిళలకు గర్భం దాల్చే అవకాశంతో పోలిస్తే, సంభవించే ముప్పు చాలా స్వల్పం. వైద్యులు అవసరమైనంత వరకే హార్మోన్ల వాడకం ఉండేలా, సమర్థవంతమైన చికిత్సా విధానాలను రూపొందిస్తారు. సందేహాలు ఉన్న రోగులు ప్రేరణ సైకిళ్ల సంఖ్యను పరిమితం చేసుకోవడం లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవడంపై వైద్యులతో చర్చించవచ్చు.
సంతానలేమి చికిత్సకు వెళ్లే మహిళలు తమ ఆరోగ్య చరిత్రను, కుటుంబ వివరాలను వైద్యులకు స్పష్టంగా వివరించాలి. నిపుణుల సలహా మేరకు రెగ్యులర్ బ్రెస్ట్ హెల్త్ చెకప్లు చేయించుకోవడం మంచిది. ఆధునిక వైద్య ఆధారాల ప్రకారం భయాల కంటే వాస్తవాలను అర్థం చేసుకుని, వైద్యులతో కలిసి సురక్షితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే శ్రేయస్కరం.
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