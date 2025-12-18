Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తాప్సీ చేదు అనుభవం: ప్రతి డైరెక్టరూ అలాగే ఉండాలన్నారు.. అందుకే అవకాశాలు కోల్పోయా

    సినీ కెరీర్ ఆరంభంలో తాను ఎదుర్కొన్న వివక్ష గురించి నటి తాప్సీ పన్నూ సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. గ్లామర్ అంటే కేవలం 'స్ట్రెయిట్ హెయిర్' మాత్రమే అనే భావనలో దర్శకులు ఉండేవారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    Published on: Dec 18, 2025 3:10 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి తాప్సీ పన్నూ, మనసులో ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడటంలో ముందుంటారు. తాజాగా ఆమె హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, తన రింగుల జుట్టు వల్ల ఎదురైన ఇబ్బందులను పంచుకున్నారు. వెండితెరపై 'గ్లామర్' అంటే కేవలం జుట్టు నిటారుగా (Straight) ఉండటమే అనే మూస ధోరణి తనను ఎలా బాధించిందో ఆమె వివరించారు.

    తాప్సీ పన్నూ (Instagram)
    తాప్సీ పన్నూ (Instagram)

    దర్శకుల వింత కోరికలు

    కెరీర్ మొదట్లో ప్రతి దర్శకుడు తనను జుట్టు స్ట్రెయిట్ చేయించుకోమని అడిగేవారని తాప్సీ తెలిపారు.

    గ్లామర్ అంటే స్ట్రెయిట్ హెయిర్: "చాలా కాలం వరకు దర్శకులు గ్లామరస్ లేదా సెక్సీ లుక్ అంటే కేవలం స్ట్రెయిట్ హెయిర్ మాత్రమే అనుకునేవారు. నా రింగుల జుట్టు కేవలం 'రెబెల్' (తిరుగుబాటు) పాత్రలకే సరిపోతుందని, మంచి అమ్మాయి పాత్రలకు పనికిరాదని భావించేవారు" అని తాప్సీ చెప్పుకొచ్చారు.

    ఆ సమయంలో తనకు పెద్దగా అవగాహన లేకపోవడంతో, దర్శకులు చెప్పినట్లు జుట్టును స్ట్రెయిట్ చేయించుకోవడానికి అంగీకరించేదాన్నని ఆమె వివరించారు.

    బ్రాండ్స్ కూడా అదే వివక్ష

    సినిమా దర్శకులే కాకుండా, జుట్టుకు సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్లు కూడా తన రింగుల జుట్టును ఇష్టపడలేదని ఆమె వెల్లడించారు.

    "చాలా పెద్ద బ్రాండ్లు నాతో పని చేయడానికి ఆసక్తి చూపాయి కానీ, నా రింగుల జుట్టుతో కాదు. షూటింగ్ సమయంలో నా జుట్టును స్ట్రెయిట్ చేయమని వారు కండిషన్ పెట్టేవారు. భారతదేశంలో అందమైన జుట్టు అంటే రింగుల జుట్టు కాదనే వారి ఆలోచన నన్ను తీవ్రంగా నిరాశకు గురిచేసింది" అని తాప్సీ అన్నారు.

    ద్వేషం నుంచి ప్రేమ వరకు.. తాప్సీ ప్రయాణం

    చిన్నతనంలో తన జుట్టును చూసి తానే అసహ్యించుకునేదాన్నని తాప్సీ నిజాయితీగా అంగీకరించారు. చుట్టుపక్కల అందరికీ స్ట్రెయిట్ హెయిర్ ఉండటంతో, తన జుట్టు ఏదో అసాధారణమైనది (Abnormal) అని ఆమె భావించేవారు. అంతేకాకుండా, అప్పట్లో రింగుల జుట్టును ఎలా సంరక్షించుకోవాలో ఎవరికీ తెలియకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడేవారు.

    అయితే, కాలక్రమేణా తన జుట్టును ఎలా కేర్ తీసుకోవాలో తానే స్వయంగా నేర్చుకున్నానని ఆమె తెలిపారు. "ఎప్పుడైతే నేను నా జుట్టును ప్రేమించడం మొదలుపెట్టానో, అప్పుడే అది కూడా నాకు అందాన్ని ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు నేను ఎవరితో పని చేసినా, నా సహజమైన రింగుల జుట్టునే ఉంచమని వారు అడుగుతున్నారు" అని తాప్సీ గర్వంగా చెప్పారు.

    ప్రస్తుతం తాప్సీ తన రింగుల జుట్టును గర్వంగా ప్రదర్శిస్తూ, ఇతర మహిళలు కూడా తమ సహజ సిద్ధమైన రూపాన్ని ప్రేమించాలని పిలుపునిస్తున్నారు. తాప్సీ చివరిగా అక్షయ్ కుమార్‌తో కలిసి 'ఖేల్ ఖేల్ మే' చిత్రంలో కనిపించారు.

    News/Lifestyle/తాప్సీ చేదు అనుభవం: ప్రతి డైరెక్టరూ అలాగే ఉండాలన్నారు.. అందుకే అవకాశాలు కోల్పోయా
    News/Lifestyle/తాప్సీ చేదు అనుభవం: ప్రతి డైరెక్టరూ అలాగే ఉండాలన్నారు.. అందుకే అవకాశాలు కోల్పోయా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes