    మెనోపాజ్‌తో సతమతమవుతున్న ట్వింకిల్ ఖన్నా.. 'నేను అలసిపోయాను, వేడెక్కిపోతున్నాను’

    నటి, రచయిత్రి ట్వింకిల్ ఖన్నా తన 51 ఏళ్ల వయసులో మెనోపాజ్‌ సమస్యలతో ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను ఇటీవల వెల్లడించారు. హార్మోన్లు తగ్గిపోవడం, వేడి ఆవిర్లు, రాత్రిపూట చెమటలు వంటి లక్షణాలతో పాటు శబ్దాల పట్ల సున్నితత్వం పెరగడం వంటి కొత్త అనుభవాలను ఆమె పంచుకున్నారు. పురుషులపై ఈర్ష్య కలుగుతోందని సరదాగా చెప్పారు.

    Published on: Nov 10, 2025 8:49 AM IST
    By HT Telugu Desk
    నటిగా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, రచయిత్రిగా, కాలమిస్ట్‌గా రాణిస్తున్న ట్వింకిల్ ఖన్నా తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ముఖ్యమైన అంశాలను, సరదాగా, సూటిగా పంచుకోవడం అలవాటు. అక్షయ్ కుమార్ సతీమణి అయిన ఆమె, తాజాగా 'ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా'కు రాసిన నవంబర్ 8 కాలమ్‌లో తన మెనోపాజ్ (Menopause) అనుభవాలను చెప్పారు.

    మెనోపాజ్‌తో సతమతమవుతున్న ట్వింకిల్ ఖన్నా..
    మెనోపాజ్‌తో సతమతమవుతున్న ట్వింకిల్ ఖన్నా..

    'మిసెస్ ఫన్నీబోన్స్'గా పేరొందిన ట్వింకిల్, 50 ఏళ్లు వస్తే తన నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కనుగొంటానని అనుకున్నారట. కానీ, ఇదంతా 'హార్మోన్లను కోల్పోవడం' తప్ప మరొకటి కాదని అసలు నిజాన్ని తెలియజేశారు.

    మెనోపాజ్ అంటే ఏమిటి?

    ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, మెనోపాజ్ అనేది చాలా మంది మహిళల్లో అండాశయాల పనితీరు తగ్గిపోవడం వల్ల నెలవారీ రుతుస్రావం ఆగిపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సమయంలో మహిళలు వేడి ఆవిర్లు (Hot Flashes), రాత్రి చెమటలు, క్రమరహిత రుతుస్రావం, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడతారు.

    మెనోపాజ్ కష్టాలను వివరించిన ట్వింకిల్ ఖన్నా

    తాను కూడా ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు మరిన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నానని ట్వింకిల్ వెల్లడించారు. మెనోపాజ్‌ను దొంగతో పోల్చారు. "ఈ దొంగ మీ లాకర్‌ను తెరిచి విలువైన వస్తువులను తీసుకుని పారిపోవడం మాత్రమే కాదు, బయలుదేరే ముందు మీ ఇంట్లోని ఫర్నిచర్‌ను కూడా తనకి నచ్చినట్లు మారుస్తాడు" అంటూ తన బాధను నాటకీయంగా వ్యక్తం చేశారు.

    "వేడి ఆవిర్లు (హాట్ ఫ్లషెస్), రాత్రిపూట చెమటలు, ఎముకల సాంద్రత తగ్గిపోవడం, చర్మం పలచబడటం, అదనంగా గడ్డంపై కొత్త వెంట్రుక రావడం" వంటి లక్షణాలు ఉన్నాయని ట్వింకిల్ వివరించారు.

    దీనికి తోడు, ఆమెకు చిన్న శబ్దాలకు కూడా సున్నితత్వం (sound sensitivity) పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ శబ్దం చేసే వాటిని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఇంతేకాకుండా, తన జీవితంలో మొదటిసారిగా పురుషులను చూసి ఈర్ష్య పడుతున్నానని చెప్పారు.

    "నా భర్త అక్షయ్ కుమార్.. భవనాలను కూల్చే శబ్దాలు, కుక్కల అరుపులు, ఛత్ పూజ సమయంలో బీచ్‌లో రాత్రంతా పేలిన టపాసుల శబ్దాలకు కూడా నిద్రపోతారు... నాకు మగవాళ్లంటే అసూయగా ఉంది. వాళ్ల హార్మోన్లు ఎప్పుడూ వాళ్లను వదిలిపోవు, కానీ మా హార్మోన్లు సిలికాన్ వ్యాలీకి వలస పోయే ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్ల మాదిరిగా చెల్లాచెదురవుతాయి" అని తన కాలమ్‌లో రాశారు.

    ‘నా శరీరంతో స్నేహం తెగిపోయింది’

    మరికొన్ని సమస్యలు కూడా తనను వేధిస్తున్నట్లు ట్వింకిల్ వివరించారు. ముఖ్యంగా చిన్న విషయాలను మర్చిపోవడం, స్పష్టమైన కారణం లేకుండానే భావోద్వేగానికి లోనవడం, కోపంగా ఉండటం వంటి వాటితో పోరాడుతున్నానని తెలిపారు.

    "నా శరీరంతో నేను ఒక జట్టుగా ఉండేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు అది ఇష్టం లేని పనులను చేస్తోంది. ముఖ్యమైన పనులను మాత్రం మానేస్తోంది... నాకు చెమట పట్టడానికి కార్డియో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కోపం రావడానికి ఎవరూ రెచ్చగొట్టాల్సిన అవసరం లేదు" అంటూ తన నిస్సహాయతను వ్యక్తం చేశారు.

    మెనోపాజ్ అనేది ఇప్పటికీ చాలామంది గుసగుసగా మాట్లాడుకునే ఒక నిషేధిత అంశం అని ట్వింకిల్ విమర్శించారు. దీనిపై ఉన్న అపార్థాలను, గోప్యతను తొలగించాలని ఆమె కోరారు.

    (పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య గురించి మీకు సందేహాలు ఉంటే, మీ వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమం.)

