వందే భారత్ స్లీపర్లో అదిరిపోయే మార్పు: ప్రయాణికులకు రంగురంగుల దుప్పట్లు
వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లలో ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు భారతీయ రైల్వే సిద్ధమైంది. ఎప్పుడూ ఉండే తెల్లటి దుప్పట్ల స్థానంలో రంగురంగుల బెడ్డింగ్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఆసక్తికర స్పందనలు ఇవే..
భారతీయ రైల్వే తన రూపురేఖలను వేగంగా మార్చుకుంటోంది. ముఖ్యంగా సెమీ హైస్పీడ్ రైలైన 'వందే భారత్' విషయంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యాల కోసం సరికొత్త ప్రయోగాలు చేస్తోంది. తాజాగా వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్లో రైల్వే శాఖ చేసిన ఒక చిన్న మార్పు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది. దశాబ్దాలుగా రైళ్లలో కనిపిస్తున్న తెల్లటి బెడ్ షీట్ల స్థానంలో, ఇప్పుడు రంగురంగుల ఆకర్షణీయమైన దుప్పట్లు (Bedding) వచ్చి చేరాయి.
ఇప్పుడు కళకళలాడుతూ!
సాధారణంగా ఏసీ కోచ్లలో ప్రయాణించే వారికి రైల్వే శాఖ దుప్పటి, దిండు, బెడ్ షీట్లను ఉచితంగా అందిస్తుంది. అయితే ఇవన్నీ ఎప్పుడూ తెల్లటి రంగులోనే ఉండేవి. దీనిపై ఓ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్ (ఓయింద్రిలా దత్తా) పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆమె తన వీడియోకు "ఇకపై 3 ఏసీ కోచ్లలో మార్చురీ లాంటి వాతావరణం ఉండదు" అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. తెల్లటి దుప్పట్ల వల్ల కోచ్ అంతా ఏదో హాస్పిటల్ వార్డులా లేదా మార్చురీల అనిపించేదని, ఇప్పుడు రంగురంగుల బ్లాక్-ప్రింట్ డిజైన్లతో ఉన్న బెడ్ షీట్లు రావడం వల్ల బోగీకి కొత్త కళ వచ్చిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
నెటిజన్ల రియాక్షన్: ప్రశంసలు, హెచ్చరికలు
ఈ మార్పుపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. "ఈ కొత్త బెడ్డింగ్ చూడటానికి చాలా వెచ్చగా, హాయిగా అనిపిస్తోంది" అని కొందరు కామెంట్ చేయగా, మరికొందరు మాత్రం ఒక కీలకమైన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు.
బాధ్యత ముఖ్యం: "రైల్వే వారు ఇచ్చే ఈ దుప్పట్లు, దిండ్లను దయచేసి ఎవరూ ఇంటికి పట్టుకెళ్లకండి. ఏదైనా వస్తువు పోతే, దానికి ఆ కోచ్ను పర్యవేక్షించే రైల్వే సిబ్బంది తమ జీతం నుండి డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది" అని ఒక నెటిజన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పరిశుభ్రతపై ఆందోళన: రంగు దుప్పట్లు కాబట్టి మురికి త్వరగా కనిపించదని, దీంతో రైల్వే వాటిని సరిగ్గా ఉతకకపోవచ్చనే అనుమానాలను కూడా కొందరు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ధరల వ్యత్యాసం: ఇది కేవలం వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లకే పరిమితమని, సాధారణ రైళ్లతో పోలిస్తే ఇందులో టికెట్ ధరలు కూడా ఎక్కువే ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలని కొందరు నెటిజన్లు సూచిస్తున్నారు.
ఆహార సరఫరాలోనూ హై-టెక్ స్టాండర్డ్స్
కేవలం బెడ్డింగ్ మాత్రమే కాదు, వందే భారత్ స్లీపర్లో ఆహార సరఫరా విషయంలోనూ ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) కఠినమైన నిబంధనలు పాటిస్తోంది. ఇటీవల వైరల్ అయిన మరో వీడియోలో.. రైల్వే సిబ్బంది తలకు హెయిర్ నెట్, ముఖానికి మాస్క్, చేతులకు గ్లౌజులు ధరించి అత్యంత పరిశుభ్రంగా భోజనాన్ని వడ్డిస్తున్న దృశ్యాలు ప్రయాణికులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మొత్తానికి రైల్వేలో మారుతున్న ఈ కొత్త ట్రెండ్ ప్రయాణికులకు ఒక విలాసవంతమైన అనుభూతిని ఇస్తోందని చెప్పవచ్చు.