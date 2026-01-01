వీకెండ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ ఆదివారం హైదరాబాద్లో మిస్ కాకూడని 3 ఈవెంట్స్ ఇవే
కొత్త ఏడాది మొదటి వీకెండ్లో హైదరాబాద్ నగరం సాంస్కృతిక జాతరను తలపిస్తోంది. శాస్త్రీయ సంగీతం, సంప్రదాయ పొంగల్ వేడుకలు, అదిరిపోయే అనిమే కాస్ ప్లే ఈవెంట్లతో నగరం సందడిగా మారనుంది. పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
కొత్త ఏడాది 2026 ఉత్సాహంగా మొదలైంది. మరి ఈ మొదటి వీకెండ్ను (జనవరి 2-4) మరింత చిరస్మరణీయంగా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే భాగ్యనగరం మీకోసం అద్భుతమైన వేదికలను సిద్ధం చేసింది. సంగీత ప్రియులైనా, సంప్రదాయాల ప్రేమికులైనా లేదా యువత మెచ్చే 'అనిమే' ప్రపంచమైనా.. ఈ వీకెండ్ హైదరాబాద్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా జనవరి 4, ఆదివారం నాడు నగరం నలుమూలలా జరగనున్న మూడు ప్రధాన ఈవెంట్స్ ఇవే..
1. త్రివేణి మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్: సంగీత సుధల్లో తేలిపోండి!
శాస్త్రీయ సంగీతాభిమానులకు ఇదొక గొప్ప అవకాశం. ప్రఖ్యాత గాయని కౌషికి చక్రవర్తి తన గాత్రంతో హైదరాబాద్ను మంత్రముగ్ధులను చేయనున్నారు. 'సుర్మండల్' అనే స్వచ్ఛంద సాంస్కృతిక సంస్థ నిర్వహిస్తున్న ఈ సంగీత విభావరి నూతన సంవత్సరానికి ఒక పరిపూర్ణమైన ఆరంభం అని చెప్పవచ్చు.
ఏమిటి: పాటియాలా ఘరానాకు చెందిన కౌషికి చక్రవర్తి హిందుస్తానీ గాత్ర కచేరీ. వీరికి హార్మోనియంపై తన్మయ్ దేవ్చాకే, సారంగిపై మురాద్ అలీ ఖాన్, తబలాపై యశ్వంత్ వైష్ణవ్ తోడుగా ఉంటారు.
ఎప్పుడు: ఆదివారం (జనవరి 4); రాత్రి 7 గంటలకు.
ఎక్కడ: రవీంద్ర భారతి, సైఫాబాద్.
టికెట్లు: ధర రూ. 399 నుంచి ప్రారంభం. బుక్మైషో (BookMyShow)లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
2. గ్రాండ్ పొంగల్ విళా: నగరంలో పల్లెటూరి సందడి!
సంక్రాంతి పండుగ రాకముందే తెలంగాణ తమిళ సంఘం నగరవాసుల కోసం ప్రత్యేకమైన వేడుకను తీసుకువస్తోంది. మన సంస్కృతికి వెన్నెముక అయిన వ్యవసాయం, రైతుల ప్రాముఖ్యతను నేటి తరానికి వివరించడమే ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
ఏమిటి: సంప్రదాయ పొంగల్ ప్రదర్శన. తమిళనాడు సాంస్కృతిక శాఖకు చెందిన 35 మంది జానపద కళాకారులచే కరకాట్టం (కుండల నృత్యం), కావడి ఆట్టం, మయిలాట్టం (నెమలి నృత్యం) వంటి అరుదైన ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. చివరగా సంప్రదాయ పొంగల్ విందుతో వేడుకలు ముగుస్తాయి.
ఎప్పుడు: ఆదివారం (జనవరి 4); మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి.
ఎక్కడ: హరిహర కళాభవన్ ఆడిటోరియం, సికింద్రాబాద్.
ప్రవేశం: ఉచితం.
3. అనిమే మల్టీవర్స్ కాస్ ప్లే: కుర్రకారు కోసం క్రేజీ పార్టీ
నేటి యువతలో అనిమే (Anime)కి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద 'అనిమే థీమ్' క్లబ్ పార్టీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోకి ప్రవేశిస్తోంది. టోక్యోలోని నైట్ లైఫ్ కల్చర్ను ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
ఏమిటి: జె-పాప్ (J-Pop), కె-పాప్ (K-Pop) మ్యూజిక్, అద్భుతమైన విజువల్స్ మధ్య మీకు ఇష్టమైన అనిమే క్యారెక్టర్ లాగా డ్రెస్ చేసుకుని పార్టీలో పాల్గొనవచ్చు. బెస్ట్ కాస్ ప్లేయర్, బెస్ట్ ఒరిజినల్ లుక్ వంటి విభాగాల్లో బహుమతులు కూడా గెలుచుకోవచ్చు.
ఎప్పుడు: శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి.
ఎక్కడ: వేదిక వివరాలు త్వరలో వెల్లడిస్తారు.
టికెట్లు: రూ. 499 నుంచి ప్రారంభం. బుక్మైషోలో లభిస్తాయి.
వీటితో పాటు ఫిట్నెస్ ప్రియుల కోసం ఆదివారం తెల్లవారుజామున గచ్చిబౌలిలో హైదరాబాద్ హెరిటేజ్ రన్, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ రన్ వంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి, మీకు నచ్చిన ఈవెంట్ను ఎంచుకుని ఈ వీకెండ్ను గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి.