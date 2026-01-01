Edit Profile
    న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత నీరసంగా అనిపిస్తోందా? రీసెట్ చేసే 7 సులభమైన చిట్కాలు ఇవే

    కొత్త ఏడాది వేడుకల్లో అతిగా తినడం, అర్థరాత్రి వరకు మేల్కోవడం వల్ల శరీరం అలసిపోయిందా? ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు విధి చావ్లా సూచించిన ఈ 7 సులభమైన చిట్కాలతో మీ శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసి, మళ్లీ ఉత్సాహంగా మారండి.

    Published on: Jan 01, 2026 11:51 AM IST
    By HT Telugu Desk
    కొత్త ఏడాది వేడుకలు అంటేనే అర్థరాత్రి వరకు పార్టీలు, భారీ విందులు, తీపి పదార్థాలు మరియు ఆల్కహాల్. ఎంజాయ్ చేయడం వరకు అంతా బాగున్నా.. ఆ మరుసటి రోజు వచ్చే కడుపు ఉబ్బరం, నీరసం, అలసట మాత్రం చికాకు పెడతాయి. అయితే, డిటాక్స్ అంటే ఏదో కఠినమైన ఉపవాసాలు చేయడం లేదా కేవలం జ్యూస్‌లు తాగి ఉండటం కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత నీరసంగా అనిపిస్తోందా? రీసెట్ చేసే 7 సులభమైన చిట్కాలు ఇవే (Adobe Stock)
    న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత నీరసంగా అనిపిస్తోందా? రీసెట్ చేసే 7 సులభమైన చిట్కాలు ఇవే (Adobe Stock)

    "మన శరీరంలో కాలేయం (Liver), మూత్రపిండాలు (Kidneys) సహజంగానే వ్యర్థాలను బయటకు పంపుతాయి. మనం చేయాల్సిందల్లా ఆ ప్రక్రియకు కాస్త తోడ్పాటు అందించడమే" అని ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ విధి చావ్లా వివరిస్తున్నారు. మీరు మళ్లీ ఆరోగ్యంగా, తేలికగా అనుభూతి చెందడానికి ఆమె సూచించిన 7 మార్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    1. మంచి నీటితో రీఛార్జ్ అవ్వండి

    పార్టీల్లో తీసుకున్న ఆల్కహాల్, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాల వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతుంది. అందుకే రోజంతా తగినంత నీరు తాగడం చాలా ముఖ్యం. ఇది శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటకు పంపి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. సాధారణ నీటితో పాటు గోరువెచ్చని నీరు, జీలకర్ర నీరు లేదా హెర్బల్ టీలు తీసుకుంటే మరింత ప్రయోజనం ఉంటుంది.

    2. పీచు పదార్థాలు (Fiber) ఎక్కువగా తీసుకోండి

    ఎక్కువగా తినడం వల్ల వచ్చే మలబద్ధకం సమస్యను పీచు పదార్థాలు తగ్గిస్తాయి. మీ భోజనంలో పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, ఓట్స్, నట్స్ ఉండేలా చూసుకోండి. "ఫైబర్ వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది" అని చావ్లా పేర్కొన్నారు.

    3. చక్కెర, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్‌కు దూరంగా ఉండండి

    శరీరం ఇప్పటికే ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు మళ్లీ తీపి పదార్థాలు, వేపుళ్లు, ప్యాక్ చేసిన స్నాక్స్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఇవి జీర్ణక్రియను మరింత నెమ్మదిస్తాయి. కనీసం రెండు మూడు రోజుల పాటు వీటికి దూరంగా ఉంటే శరీరం త్వరగా కోలుకుంటుంది.

    4. కాలేయానికి (Liver) మేలు చేసే ఆహారం

    శరీరంలో డిటాక్స్ ప్రక్రియలో కాలేయం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనికి మద్దతుగా వెల్లుల్లి, పసుపు, నిమ్మరసం, బీట్‌రూట్, ఆకుకూరలను మీ ఆహారంలో చేర్చుకోండి. ఇవి కాలేయంలోని ఎంజైమ్‌లు చురుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తాయి.

    5. మెల్లగా కదలండి.. వ్యాయామం చేయండి

    నీరసంగా ఉందని పడుకోకుండా, కాసేపు నడవడం, యోగా లేదా స్ట్రెచింగ్ వంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయండి. చెమట పట్టడం వల్ల చర్మం ద్వారా వ్యర్థాలు బయటకు పోతాయి. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల నడక మీ మెటబాలిజంను మళ్లీ గాడిలో పెడుతుంది.

    6. కంటి నిండా నిద్ర

    లేట్ నైట్ పార్టీల వల్ల మీ శరీర జీవ గడియారం తారుమారవుతుంది. కాబట్టి, కనీసం 7 నుంచి 8 గంటల పాటు ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి. నిద్ర వల్ల హార్మోన్లు సమతుల్యం అవుతాయి. మెదడు చురుగ్గా మారుతుంది.

    7. తేలికపాటి ఇంటి వంట

    భోజనం మానేయడం కంటే, తేలికగా అరిగే ఇంటి వంటకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. పప్పు, కూరలు, కిచిడి, సూప్స్, పెరుగు వంటివి మీ జీర్ణ వ్యవస్థకు విశ్రాంతినిస్తాయి. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం వల్ల రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి.

    శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేయడం అంటే కష్టపడటం కాదు, శరీరానికి కావాల్సిన సరైన పోషకాలను అందించడమే. ఈ చిన్న మార్పులతో మీరు మళ్లీ కొత్త ఏడాదిని రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ప్రారంభించవచ్చు.

