    బెల్లీ ఫ్యాట్ కరగట్లేదా? జీలకర్ర నీళ్లు, తేనెతో చెక్ పెట్టండి.. నిపుణుల సీక్రెట్

    పొట్ట దగ్గర పేరుకుపోయిన మొండి కొవ్వును వదిలించుకోవడానికి జీలకర్ర నీళ్లు, తేనె అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. మెటబాలిజం పెంచడం నుండి జీర్ణక్రియ వరకు ఇవి ఎలా తోడ్పడతాయో నిపుణులు వివరించిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Dec 30, 2025 3:22 PM IST
    By HT Telugu Desk
    చాలామందికి బరువు తగ్గడం ఒకెత్తయితే, పొట్ట దగ్గర పేరుకుపోయిన కొవ్వును (Belly Fat) కరిగించడం మరో ఎత్తు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేదని నిరుత్సాహపడే వారికి మన వంటింట్లోని జీలకర్ర, తేనె గొప్ప పరిష్కారాన్ని చూపుతాయి. కాలం నాటి ఈ చిట్కా కేవలం జీర్ణక్రియకే కాకుండా, శరీర మెటబాలిజాన్ని పెంచి ఆరోగ్యంగా బరువు తగ్గడానికి ఎలా సహాయపడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    బెల్లీ ఫ్యాట్ కరగట్లేదా? జీలకర్ర నీళ్లు, తేనెతో చెక్ పెట్టండి.. నిపుణుల సీక్రెట్ (Adobe Stock)
    పొట్ట కొవ్వును కరిగించడంలో జీలకర్ర పాత్ర

    జీలకర్ర నీళ్లు బరువు తగ్గించడంలో ఎలా సహాయపడతాయనే అంశంపై న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ అర్చన బత్రా పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

    మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది: "జీలకర్ర నీళ్లు మీ మెటబాలిజంను ఉత్తేజితం చేస్తాయి. ఇది క్యాలరీలను వేగంగా ఖర్చు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. జీలకర్రలోని క్రియాశీలక సమ్మేళనాలు జీర్ణ ఎంజైములను పెంచి, ఆహారం త్వరగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తాయి" అని డాక్టర్ అర్చన వివరించారు. దీనివల్ల ఆకలి కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది.

    అత్యల్ప క్యాలరీలు: ఒక స్పూన్ జీలకర్రలో కేవలం 8 క్యాలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి, ఇది శరీరానికి అదనపు భారం కాకుండానే బోలెడన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

    డీటాక్సిఫికేషన్: శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో (Detox) జీలకర్ర అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలో నీటి నిల్వలను (Water retention) తగ్గించి, పొట్ట ఉబ్బరంగా కనిపించకుండా చేస్తుంది.

    జీర్ణక్రియకు ఊతం: జీలకర్రలో ఉండే నూనెలు జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. "మెరుగైన జీర్ణక్రియ అంటే గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గి, కాలక్రమేణా పొట్ట ఫ్లాట్‌గా మారుతుంది" అని డాక్టర్ బత్రా పేర్కొన్నారు.

    షుగర్ లెవల్స్ నియంత్రణ: జీలకర్రలో యాంటీ డయాబెటిక్ గుణాలు ఉంటాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇది ఇన్సులిన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచి, తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా చూస్తుంది. దీనివల్ల చిరుతిళ్లపై వ్యామోహం తగ్గుతుంది.

    జీలకర్ర నీళ్లను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?

    ఈ పానీయాన్ని మూడు రకాలుగా తీసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    నానబెట్టిన జీలకర్ర నీళ్లు: ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒకటి లేదా రెండు స్పూన్ల జీలకర్రను రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఆ నీటిని వడకట్టి, ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకుని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఇది ప్రారంభించే వారికి ఉత్తమమైన పద్ధతి.

    మరిగించిన నీళ్లు: జీలకర్రను నీటిలో వేసి 5-10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించండి. ఆ తర్వాత వడకట్టి, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తేనె కలిపి తాగాలి. ఇది జీర్ణక్రియపై త్వరగా ప్రభావం చూపుతుంది.

    నిమ్మరసంతో కలిపి: పైన చెప్పిన రెండు పద్ధతుల్లో దేనినైనా ఎంచుకుని, తాగే ముందు కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకోవచ్చు. దీనివల్ల విటమిన్-సి కూడా అందుతుంది.

    ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

    జీలకర్ర నీళ్లతో కేవలం బరువు తగ్గడమే కాకుండా చర్మ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, ముఖంపై మొటిమలు తగ్గుతాయి. అలాగే పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించడంలోనూ, శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలోనూ ఇది సహకరిస్తుంది.

    ముఖ్య గమనిక: జీలకర్ర నీళ్లు బరువు తగ్గడానికి సహకరిస్తాయి కానీ, ఇవి మ్యాజిక్ పానీయాలు కావు. వీటితో పాటు సరైన ఆహారం, వ్యాయామం తప్పనిసరి. అలాగే అతిగా తీసుకుంటే గ్యాస్ లేదా విరేచనాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఏదైనా అనారోగ్యం అనిపిస్తే వెంటనే వాడటం ఆపి వైద్యుడిని సంప్రదించాలని డాక్టర్ అర్చన సూచించారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే ముందుగా వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.)

