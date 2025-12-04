కడుపు ఉబ్బరం కలిగించని 7 ఫైబర్ ఫుడ్స్: యూకే సర్జన్ ముఖ్యమైన చిట్కాలు
ప్రొటీన్లు, విటమిన్లలాగే ఫైబర్ కూడా ఆహారంలో ముఖ్యమే. అయితే, ఇది కొంతమందిలో కడుపు ఉబ్బరం (Bloating) కలిగిస్తుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా, యూకే సర్జన్ డాక్టర్ కరణ్ రాజన్... సున్నితమైన కడుపుకు సులభంగా జీర్ణమయ్యే, ఉబ్బరం కలిగించని 7 ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను సూచించారు.
ప్రొటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్ మాదిరిగానే ఫైబర్ కూడా మన రోజువారీ ఆహారంలో ముఖ్యమైన భాగం. అయితే, కొంతమందికి ఫైబర్ తీసుకుంటే కడుపు ఉబ్బరం (Bloating) సమస్య వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫైబర్ తీసుకోవడం వేగంగా పెంచినప్పుడు లేదా తగినంత నీరు తాగనప్పుడు ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువ అవుతుంది.
యూకేకు చెందిన సర్జన్, హెల్త్ కంటెంట్ క్రియేటర్ అయిన డాక్టర్ కరణ్ రాజన్ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఉందని చెబుతున్నారు. అదేంటంటే, కడుపు ఉబ్బరం కలిగించని ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడం. నవంబర్ 27న ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తూ, సున్నితమైన కడుపుకు అనుకూలమైన 7 ఆహారాల జాబితాను ఆయన పంచుకున్నారు. వాటిలో ఉండే ఫైబర్ పరిమాణాన్ని కూడా వివరించారు.
కడుపు ఉబ్బరం కలిగించని 7 ఫైబర్ ఆహారాలు
ప్రతిరోజు కడుపు ఉబ్బరం గురించి ఆందోళన చెందకుండా ఆహారంలో చేర్చుకోగల ఏడు ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను ఈ యూకే సర్జన్ సూచించారు. మీరు తీసుకునే ఫైబర్ మొత్తం ఎంత ముఖ్యమో, వివిధ రకాల రంగులు, ఆహార సమూహాల నుంచి ఫైబర్ను పొందడం కూడా అంతే ముఖ్యమని చెప్పారు.
కొన్ని రకాల ఫైబర్లు 'తక్కువ-FODMAP' (ఫర్మెంటబుల్ ఒలిగోసాకరైడ్లు, డైసాకరైడ్లు, మోనోసాకరైడ్లు అండ్ పాలియోల్స్) కలిగి ఉంటాయి. దీని అర్థం అవి తక్కువ వేగంతో గ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ప్రేగుల్లోకి తక్కువ నీటిని లాగుతాయి. సాధారణంగా సున్నితమైన కడుపు ఉన్నవారికి ఇవి చాలా సులభంగా జీర్ణం అవుతాయి. అందుకే, మీకు ఏదైనా ఆహారం జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తుంటే, దానిని ట్రాక్ చేయడానికి ఫుడ్ డైరీని నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు.
“మీలాగే, వివిధ రకాల గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా వివిధ రకాల ఫైబర్లను ఇష్టపడతాయి. మీకు 30 గ్రాముల ఉబ్బరం కలిగించని ఫైబర్ కావాలంటే, ఈ క్రింది ఆహారాలను పరిగణనలోకి తీసుకోండి” అని డాక్టర్ రాజన్ సూచించారు.
క్యారెట్లు (Carrots)
1 మధ్యస్థ క్యారెట్: 3 గ్రాముల ఫైబర్
పచ్చి అరటిపండు (Green banana)
1 మధ్యస్థ పచ్చి అరటిపండు: 4 గ్రాముల ఫైబర్
“దీనిలో సహజంగా నిరోధక పిండిపదార్థం (Resistant Starch) కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది” అని రాజ్ చెప్పారు.
బంగాళాదుంప (Potato)
తొక్కతో సహా 1 మధ్యస్థ బంగాళాదుంప: 4 గ్రాముల ఫైబర్
ఓట్స్ (Oats)
అర కప్పు రోల్డ్ ఓట్స్: 5 గ్రాముల ఫైబర్
“దీనిలో ప్రీబయోటిక్ బీటా-గ్లూకాన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది” అని డాక్టర్ రాజన్ వివరించారు.
కివీస్ (Kiwis)
2 చిన్న కివీ పండ్లు: 6 గ్రాముల ఫైబర్
శనగలు (Chickpeas)
అర కప్పు వడకట్టి కడిగిన శనగలు: 6 గ్రాముల ఫైబర్
ఇందులో తగినంత ప్రొటీన్ కూడా ఉంటుంది.
ఎర్ర క్యాప్సికమ్ (Red bell pepper)
పావు వంతు ఎర్ర క్యాప్సికమ్: 2 గ్రాముల ఫైబర్
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా వైద్య సమస్యల గురించి మీకు సందేహాలు ఉంటే, ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)