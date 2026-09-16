ఆలుగడ్డలను ఫ్రిజ్లో ఎందుకు పెట్టకూడదు? అసలు నిజాలు ఇవే
కూరగాయలన్నింటినీ ఫ్రిజ్లో భద్రపరిచినట్లే ఆలుగడ్డలను కూడా ఫ్రిజ్లో పెడుతున్నారా? అయితే వెంటనే ఆ అలవాటును మార్చుకోండి. శీతల ఉష్ణోగ్రతల్లో ఆలూలోని పిండిపదార్థాలు రూపాంతరం చెంది రుచి మారడమే కాకుండా, ఆరోగ్యానికి హానికరమైన రసాయనాలుగా మారే అవకాశముందని ఆహార నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మన ఇళ్లలో ఏ కూరగాయ తెచ్చినా వెంటనే ఫ్రిజ్లోని 'క్రిస్పర్ డ్రాయర్'లో భద్రపరచడం సహజం. కానీ అందరి ఇళ్లలో నిత్యం వాడే ఆలుగడ్డలను (బంగాళాదుంపలు) మాత్రం ఫ్రిజ్లో పెట్టకూడదని ఆహార నిపుణులు తేల్చిచెబుతున్నారు. ఆకుకూరలు, ఇతర కూరగాయలతో పోలిస్తే ఆలూను ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వల్ల వాటి రుచి పాడవడమే కాకుండా, తీవ్రమైన ఆరోగ్య ముప్పు పొంచి ఉందనేది నిపుణుల హెచ్చరిక.
రుచి పాడై తీపిగా మారే ప్రమాదం
ఫ్రిజ్లోని చల్లటి ఉష్ణోగ్రతలకు గురైనప్పుడు ఆలుగడ్డలలో ఉండే పిండిపదార్థం (Starch) విచ్ఛిన్నమవుతుంది. అందులోని సుక్రోజ్ రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్లుగా మారుతుంది. దీనివల్ల బంగాళాదుంపలు విపరీతమైన తీపిదనాన్ని సంతరించుకుని, మెత్తటి లేదా ఇసుకలాంటి నిర్మాణాన్ని పొందుతాయి. ఈ మార్పు వల్ల ఆలూతో వండే కూరలు, వేపుళ్లు, స్నాక్స్ తమ అసలు రుచిని పూర్తిగా కోల్పోతాయి.
క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచే 'ఆక్రిలమైడ్' రసాయనం
ఫ్రిజ్లో ఉంచిన ఆలూను బయటకు తీసి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వండినప్పుడు (ఫ్రై, బేకింగ్ లేదా రోస్టింగ్ చేయడం వల్ల) తీవ్రమైన ముప్పు పొంచి ఉందని అమెరికా ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FDA) హెచ్చరిస్తోంది. చల్లటి వాతావరణంలో ఉత్పత్తయిన గ్లూకోజ్ అధిక వేడి వద్ద చర్య జరిపి 'ఆక్రిలమైడ్' (Acrylamide) అనే ప్రమాదకరమైన రసాయనాన్ని విడుదల చేస్తుంది.
జంతువులపై జరిపిన పరిశోధనల్లో అధిక స్థాయిలో ఆక్రిలమైడ్ క్యాన్సర్కు కారణమవుతుందని ఆధారాలు లభించాయి. మానవులలో దీని ప్రభావంపై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అమెరికా పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ (EPA) ఆక్రిలమైడ్ను "మానవులలో క్యాన్సర్ కలిగించే అవకాశం ఉన్న రసాయనంగా" వర్గీకరించింది.
బంగాళాదుంపలను నిల్వ చేసే సరికొత్త, సురక్షిత మార్గాలు
ఫ్రిజ్లో కాకుండా ఆలూను బయట నిల్వ చేయడం చాలా సులభం. కొన్ని ప్రాథమిక జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఇవి చాలా కాలం పాటు పాడవకుండా తాజాగా ఉంటాయి.
గాయపడిన దుంపలను వేరు చేయండి: నిల్వ ఉంచే ముందు ప్రతీ బంగాళాదుంపను పరిశీలించాలి. కీటకాలు ఆశించినవి, దెబ్బతిన్న దుంపలను వెంటనే వేరు చేయాలి. గాయపడిన భాగాలను తీసేసి, ఆ దుంపలను వెంటనే వంటల్లో వాడేయడం మంచిది.
గాలి ఆడే సంచులను ఎంచుకోండి: ప్లాస్టిక్ సంచులలో ఆలూను ఉంచితే గాలి ఆడక తేమ పెరిగి త్వరగా కుళ్లిపోతాయి. అందుకే కార్డ్బోర్డ్ పెట్టెలు, కాగితపు సంచులు (Paper bags) లేదా రంధ్రాలున్న వల సంచులను (Mesh bags) వాడాలి.
చల్లని, చీకటి ప్రదేశం శ్రేయస్కరం: ఆలుగడ్డలను వెలుతురు తగలని, కాస్త చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. గది ఉష్ణోగ్రత కంటే కాస్త తక్కువగా ఉండే ప్రదేశం శ్రేయస్కరం. ఎండ లేదా ఎక్కువ వెలుతురు తగిలితే ఆలూలో క్లోరోఫిల్ పెరిగి పచ్చగా మారతాయి. ఈ ప్రక్రియలో 'గ్లైకోఆల్కలాయిడ్స్' (Glycoalkaloids) అనే విషపూరిత పదార్థాలు ఉత్పత్తవుతాయి. ఇవి ఎక్కువ మొత్తంలో శరీరంలోకి చేరితే వాంతులు, కడుపునొప్పి వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More