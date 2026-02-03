క్యాన్సర్ను జయించారు.. మళ్లీ ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు
ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం (ఫిబ్రవరి 4) పురస్కరించుకుని సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. క్యాన్సర్ను ప్రారంభ దశలో గుర్తిస్తే అది నయం చేయదగ్గ వ్యాధి అని, ప్రాణాంతకం కాదని వైద్యులు మరియు క్యాన్సర్ సర్వైవర్లు చాటిచెప్పారు.
సికింద్రాబాద్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఆంకాలజీ విభాగం మంగళవారం “United By Unique” అనే నినాదంతో క్యాన్సర్ అవగాహన సదస్సును నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో క్యాన్సర్ను గెలిచిన వారు (సర్వైవర్లు) పాల్గొని, తమ పోరాట పటిమను, చికిత్సలో వారు పొందిన విజయాన్ని పంచుకున్నారు.
ప్రారంభ దశలో గుర్తింపే ప్రాణాధారం
కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నివేద్ రావు బల్మూరి మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ కేసుల పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
భయానక గణాంకాలు: దేశంలో ఏటా సుమారు 14 లక్షల మంది కొత్తగా క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు. సగటున ప్రతి తొమ్మిది మందిలో ఒకరికి తమ జీవితకాలంలో ఈ వ్యాధి వచ్చే ముప్పు ఉంది.
నివారణ సాధ్యమే: 50 శాతం కంటే ఎక్కువ క్యాన్సర్ కేసులను ప్రారంభంలోనే గుర్తిస్తే నివారించవచ్చు లేదా పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు.
జీవన అవకాశాలు: తొలి దశలో చికిత్స ప్రారంభిస్తే 70 నుంచి 90 శాతం వరకు రోగులు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ, అవగాహన లేక చాలామంది చివరి దశలో ఆసుపత్రికి వస్తుండటం విచారకరం.
ఆధునిక చికిత్సలతో మెరుగైన ఫలితాలు
కన్సల్టెంట్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. గౌతమ్ మాట్లాడుతూ.. క్యాన్సర్ అంటే మరణం అనే భయాన్ని వీడాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న కీమోథెరపీ, టార్గెటెడ్ థెరపీ మరియు ఇమ్యునోథెరపీ వంటి అత్యాధునిక చికిత్సల ద్వారా క్యాన్సర్ కణాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చని ఆయన వివరించారు.
స్ఫూర్తిదాయక యోధులు - సర్వైవర్లు
ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న క్యాన్సర్ సర్వైవర్లు తమ అనుభవాలను వివరిస్తూ.. ధైర్యమే సగం బలమని చెప్పారు. కొత్తగా క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయిన రోగులకు భరోసా కల్పించేందుకు తాము ‘ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్’గా బాధ్యత తీసుకుంటామని ప్రకటించారు.
వైద్య మద్దతు - ఫ్యామిలీ కార్డుల పంపిణీ
సర్వైవర్లకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ‘ఫ్యామిలీ కార్డులను’ పంపిణీ చేసింది. చికిత్స ముగిసిన తర్వాత కూడా రోగులకు నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ, మద్దతు అందించడమే ఈ చొరవ వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ తన సామాజిక బాధ్యతను చాటుకోవడమే కాకుండా, క్యాన్సర్ నివారణ, ముందస్తు గుర్తింపుపై సమాజానికి బలమైన సందేశాన్ని అందించింది.