    ఆయుర్వేదంలో ఆపరేషన్లకు అనుమతి.. ఆధునిక చికిత్స విధానాలతో అనుసంధానం!

    ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రాచీన భారతీయ వైద్య విధానాన్ని ఆధునిక వైద్య విధానంతో అనుసంధానించడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది.

    Published on: Dec 24, 2025 4:27 PM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పురాతన భారతీయ వైద్య విధానాన్ని ఆధునిక వైద్య విధానంతో అనుసంధానించాలని నిర్ణయించింది. శస్త్రచికిత్సలో సరైన శిక్షణ పొందిన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆయుర్వేద వైద్యులు స్వతంత్రంగా ఆపరేషన్లు చేపట్టడానికి ఆరోగ్య మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ ఆమోదం తెలిపారు. ఇండియన్ మెడిసిన్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్, 2020, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఇండియన్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఆయుర్వేద వైద్యులకు ఆరోగ్య మంత్రి తన సమ్మతిని తెలిపారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    ఈ నిర్ణయంతో అర్హత కలిగిన ఆయుర్వేద వైద్యులు 39 శాతం జనరల్ సర్జరీ, 19 శాతం ENT (చెవి, ముక్కు, గొంతు), నేత్ర చికిత్సలు చేయవచ్చు. వీటిలో అంటు వ్యాధుల చికిత్సలు, గాయాలను కుట్టడం, పైల్స్, పగుళ్లు, చర్మ అంటుకట్టుట, ఇతర చికిత్సలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి విధివిధానాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2020లోనే విడుదల చేసిందన్నారు మంత్రి. గత ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేదని చెప్పారు. ఆయుష్ సేవలను గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిందని విమర్శించారు.

    తదుపరి కార్యాచరణ ప్రణాళికపై ఆయుష్ శాఖ డైరెక్టర్ కె.దినేష్, ఇతరులతో ఆయన విస్తృతంగా చర్చలు జరిపారు. విజయవాడలోని డాక్టర్ ఎన్ఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాలతో పాటు రాష్ట్రంలో రెండు ప్రైవేట్ ఆయుర్వేద కళాశాలలు ఉన్నాయని అధికారులు మంత్రికి తెలియజేశారు. ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాలలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులను వెంటనే ప్రవేశపెట్టాలని, నాణ్యమైన విద్యను అందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు మంత్రి. అవసరమైన ఆపరేషన్ థియేటర్లు, శస్త్రచికిత్సా పరికరాలు, ఇతర సదుపాయాలను కల్పించాలని సత్యకుమార్ యాదవ్ ఆదేశించారు.

    ఈ మేరకు నైపుణ్య శిక్షణ పొందిన ఆయుర్వేద పీజీ వైద్యులు 58 రకాల శస్త్ర చికిత్సలను నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి కల్పించినట్టైంది. భారతీయ కేంద్ర వైద్య మండలి మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆపరేషన్ల నిర్వహణకు ఆయుర్వేద పీజీలకు శిక్షణ ఇస్తారు. ఆపరేషన్ థియేటర్లు, పరికరాలు సమకూర్చనుంది ప్రభుత్వం.

