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Mahindra Thar facelift : అదరగొట్టేలా మహీంద్రా థార్ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి!

మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్ త్వరలోనే​ లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. థార్ రాక్స్ ప్రేరణతో వచ్చిన ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లైట్లు, లెవెల్-2 అడాస్, అప్‌డేటెడ్ డిజైన్‌తో రానున్న ఈ లైఫ్‌స్టైల్ ఎస్‌యూవీపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

Published on: Sep 15, 2026, 05:59:43 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో, ముఖ్యంగా ఆఫ్‌రోడింగ్ ప్రియుల్లో మహీంద్రా థార్ సాధించిన క్రేజ్ ఎలాంటిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ యువతను అమితంగా ఆకట్టుకున్న ఈ ఐకానిక్ 3-డోర్ థార్‌ను మహీంద్రా మరింత ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దుతోంది. ఇటీవలే విడుదలైన 5-డోర్ 'థార్ రాక్స్' మార్కెట్లో పొందిన అపారమైన ప్రజాదరణను దృష్టిలో ఉంచుకొని, అదే తరహా డిజైన్ ఎలిమెంట్లతో 3-డోర్ వర్షన్‌కు ఫేస్‌లిఫ్ట్ అప్‌డేట్ ఇచ్చేందుకు కంపెనీ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా రహదారులపై పరీక్షలు జరుపుకుంటూ కనిపించిన స్పై చిత్రాలు, ఈ మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్ ఎస్‌యూవీ లాంచ్ అతిత్వరలోనే ఉండబోతోందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి!

మహీంద్రా థార్ ఫేస్​లిఫ్ట్ అప్డేట్స్.. ( sudeepto_roy_suvro/Instagram)
మహీంద్రా థార్ ఫేస్​లిఫ్ట్ అప్డేట్స్.. ( sudeepto_roy_suvro/Instagram)

మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్- థార్ రాక్స్ డిజైన్ ప్రేరణతో!

2026 మహీంద్రా థార్​లో ప్రధానంగా ఆకట్టుకునే మార్పు దాని ముందు భాగమే. థార్ రాక్స్ తరహాలోనే దీనికి కూడా సరికొత్త రీడిజైన్ చేసిన గ్రిల్ అమర్చారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న హాలోజన్ లైట్ల స్థానంలో సర్క్యులర్ ఎల్‌ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లాంప్‌లు, వాటికి జోడించిన 'సీ' షేప్ ఎల్‌ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు వాహనానికి మోడర్న్, అగ్రెసివ్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి. ముందు బంపర్‌ను కూడా నయా స్టైల్‌లో తీర్చిదిద్ది, కార్నరింగ్ ఫంక్షన్ కలిగిన ఎల్‌ఈడీ ఫాగ్ లైట్లను పొందుపరిచారు.

సైడ్ ప్రొఫైల్‌ విషయానికొస్తే, థార్ సిగ్నేచర్ బాక్సీ డిజైన్‌ను అలాగే ఉంచుతూనే, కొత్త డిజైన్ కలిగిన 18-ఇంచుల అలాయ్ వీల్స్‌ను అందించనున్నారు. వెనుక వైపు టెయిల్‌గేట్‌పై ఉండే స్పేర్ వీల్ సెటప్‌లో మార్పులు లేవు. అయితే, ఎల్‌ఈడీ టైల్ లాంప్స్ ఇంటీరియర్ లైటింగ్ గ్రాఫిక్స్, వెనుక బంపర్‌లో స్వల్ప మార్పులు చేశారు.

మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్- క్యాబిన్ లోపల ప్రీమియం ఫీచర్లు!

మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్ క్యాబిన్ లోపల ప్రయాణికులకు మరింత లగ్జరీ అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు సంస్థ భారీగానే ఫీచర్లను జోడిస్తోంది. కొత్తగా డిజిటల్ టీఎఫ్​టీ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్‌వీఎం, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లను పరిచయం చేయబోతున్నారు.

సౌండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం హార్మన్ కార్డన్ ఆడియో సిస్టమ్, సాఫ్ట్-టచ్ ఇంటీరియర్ మెటీరియల్స్ లభించనున్నాయి. భద్రత పరంగా టాప్-ఎండ్ ఎల్‌ఎక్స్ వేరియంట్‌లో లెవెల్-2 అడాస్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ టెక్నాలజీతో పాటు 360-డిగ్రీ కెమెరా, రియర్ డిస్క్ బ్రేకులు, ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను అందించే అవకాశం ఉంది.

"థార్‌ను కేవలం రఫ్ అండ్ టఫ్ ఆఫ్‌రోడర్‌గానే కాకుండా, రోజూ వాడే ప్రీమియం ఫ్యామిలీ ఎస్‌యూవీగా మార్చడమే ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం," అని ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్- ఇంజిన్​లో మార్పులు ఉండవు!

మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్ డిజైన్, ఫీచర్ల పరంగా అనేక మార్పులు వచ్చినప్పటికీ, మెకానికల్ పవర్‌ట్రెయిన్‌లో పాత ఇంజిన్లనే సంస్థ కొనసాగించనుంది. అవి..

  • 1.5-లీటర్ టర్బో డీజిల్ (రియర్-వీల్ డ్రైవ్ / 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్)
  • 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ (4x4 & RWD / మ్యాన్యువల్, ఆటోమేటిక్)
  • 2.2-లీటర్ టర్బో డీజిల్ (4x4 / మ్యాన్యువల్, ఆటోమేటిక్)

మహీంద్రా థార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్- పోటీ, ధర (అంచనా)..

ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో మారుతీ సుజుకీ జిమ్నీ, ఫోర్స్ గుర్ఖా మోడళ్లతో థార్ పోటీపడుతోంది. కొత్త ఫీచర్లు, ప్రీమియం అప్‌గ్రేడ్‌ల కారణంగా 2026 మహీంద్రా థార్ ధర ప్రస్తుత ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కంటే రూ. 30,000 నుంచి రూ. 60,000 వరకు పెరిగే అవకాశముందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Mahindra Thar Facelift : అదరగొట్టేలా మహీంద్రా థార్ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి!
Home/News/Mahindra Thar Facelift : అదరగొట్టేలా మహీంద్రా థార్ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి!
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