మలైకా అరోరా కొత్త రైడ్! మహీంద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ కొనుగోలు చేసిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ..
Mahindra Thar Roxx Star Edition : బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా కొత్తగా మహీంద్రా 'థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్' ఎస్యూవీని కొనుగోలు చేశారు. రూ.17.77 లక్షల ధరతో వచ్చిన ఈ ఎస్యూవీ విశేషాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి మలైకా అరోరా గ్యారేజ్లోకి మరో కొత్త లగ్జరీ కార్ చేరింది. భారతదేశంలో విపరీతమైన ఆదరణ పొందుతున్న మహీంద్రా సంస్థకు చెందిన ‘థార్ రాక్స్’ స్పెషల్ మోడల్ 'స్టార్ ఎడిషన్'ను ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ సరికొత్త ఎస్యూవీకి ఆమె సాంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజ చేసి గ్రాండ్గా స్వాగతం పలికారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
సాధారణంగా థార్ రాక్స్ అనగానే కఠినమైన ఆఫ్-రోడింగ్ డ్రైవింగ్ గుర్తుకొస్తుంది. కానీ, మలైకా అరోరా దానికి భిన్నంగా ఈ వాహనం ఇచ్చే స్టైలిష్ లుక్, ప్రీమియం డిజైన్ నచ్చి దీనిని ఎంచుకోవడం ఆటోమొబైల్ ప్రేమికుల్లోనూ, నెటిజన్లలోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
భారత మార్కెట్లో మహీంద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర రూ. 17.77 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంది.
సాధారణ థార్ రాక్స్ కంటే ఏంటి స్పెషల్?
రెగ్యులర్ థార్ రాక్స్ మోడల్ డిజైన్పైనే రూపుదిద్దుకున్నప్పటికీ, స్టార్ ఎడిషన్.. వాహనానికి మరింత అగ్రెసివ్, కంపాక్ట్ లుక్ను అందిస్తుంది. మహీంద్రా ఈ స్పెషల్ మోడల్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన బాహ్య మార్పులతో మార్కెట్లోకి పరిచయం చేసింది.
ఫ్రంట్ లుక్: సాధారణ థార్ రాక్స్ వాహనంలో బాడీ కలర్ గ్రిల్ ఉంటే, ఈ స్టార్ ఎడిషన్లో కొత్తగా 'గ్లాస్-బ్లాక్' గ్రిల్ను అమర్చారు.
అలాయ్ వీల్స్: ప్రామాణిక మోడల్లోని సిల్వర్ కలర్ అలాయ్ వీల్స్కు బదులుగా, దీనికి ప్రీమియం బ్లాక్ కలర్ అలాయ్ వీల్స్ ఇచ్చారు.
ప్రత్యేక బ్యాడ్జింగ్: వాహనం సీ-పిల్లర్పై 'Star Edition' బ్యాడ్జ్ను ముద్రించారు.
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ వేరియంట్ కోసం ‘సిట్రిన్ యెల్లో’ అనే సరికొత్త రంగును తీసుకొచ్చింది. ఇదివరకు లభిస్తున్న టాంగో రెడ్, ఎవరెస్ట్ వైట్, స్టెల్త్ బ్లాక్ రంగుల్లో కూడా ఇది లభిస్తుంది.
ప్రీమియం ఆల్-బ్లాక్ కేబిన్..
కార్ లోపలి భాగానికి వస్తే.. కేబిన్ ఆల్-బ్లాక్ థీమ్తో ముస్తాబైంది. సాధారణ ఎస్యూవీల్లో ఉండే లైట్ కలర్ ఇంటీరియర్కు ఇది పూర్తి భిన్నంగా, రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది. సీట్లకు బ్లాక్ లెథరెట్, సూయెడ్ ఇన్సర్ట్లను వాడటం వల్ల కేబిన్ ఎంతో ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది.
ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఏఎక్స్7 మోడల్లో ఉండే అన్ని అధునాతన సదుపాయాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
- ఆల్-ఎల్ఈడీ లైటింగ్
- రెండు 10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ స్క్రీన్స్
- వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్స్
- 360-డిగ్రీ కెమెరా
- వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో
- పనోరమిక్ సన్రూఫ్
- 9-స్పీకర్ల హార్మన్ కార్డన్ ఆడియో సిస్టమ్
ఇంజిన్ అండ్ డ్రైవ్ట్రెయిన్..
మెకానికల్ పరంగా చూస్తే స్టార్ ఎడిషన్లో ఎలాంటి మార్పులూ చేయలేదు. సాధారణ మహీంద్రా థార్ రాక్స్ ఇంజిన్లనే ఇందులోనూ పొందుపరిచారు.
పెట్రోల్ వర్షన్: 177 హెచ్పీ పవర్, 380 ఎన్ఎం టార్క్ని ఉత్పత్తి చేసే 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్.
డీజిల్ వర్షన్: 175 హెచ్పీ పవర్, 400 ఎన్ఎం టార్క్ ఇచ్చే 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్.
డీజిల్ వర్షన్లో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు లభిస్తుండగా, పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాత్రం ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. స్టార్ ఎడిషన్ కేవలం రేర్-వీల్ డ్రైవ్ (ఆర్డబ్ల్యూడీ) మోడల్లోనే అందుబాటులో ఉంది, ఇందులో 4x4 సిస్టమ్ ఉండదు. కాగా, మలైకా అరోరా ఏ ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ వేరియంట్ను ఎంచుకున్నారనే వివరాలు వెల్లడి కాలేదు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More