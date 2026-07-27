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    ⁠Toyota Innova Hycross : రోడ్లపై ప్రత్యక్షమైన ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. డిజైన్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

    ⁠Toyota Innova Hycross facelift : టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వేరియంట్ భారత రోడ్లపై కామోఫ్లేజ్‌తో టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. మెరుగైన ఎస్‌యూవీ లుక్, సరికొత్త ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో త్వరలోనే మార్కెట్లోకి రానుంది. పూర్తి వివరాలు చూడండి..

    Published on: Jul 27, 2026, 14:01:35 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ (ఎంపీవీ) టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్.. సరికొత్త రూపంలో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కంపెనీ ఈ కారు ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను భారత రోడ్లపై కవర్‌తో కప్పి, రోడ్ టెస్టింగ్ నిర్వహిస్తూ కనిపించింది. రోడ్ టెస్టింగ్ ప్రారంభం కావడంతో, ఈ కొత్త మోడల్ ఈ ఏడాది చివరిలో లేదా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని ఆటోమొబైల్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

    టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్​లిఫ్ట్..
    టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్​లిఫ్ట్..

    నవంబర్ 2022లో తొలిసారిగా పెట్రోల్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లలో విడుదలైన ఇన్నోవా హైక్రాస్.. సరిగ్గా అదే టైమ్‌లైన్‌లో ఇప్పుడు కొత్త హంగులతో వచ్చే అవకాశం ఉండటం విశేషం. ఇంజిన్, మెకానికల్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు లేకపోయినప్పటికీ, లుక్స్, డిజైన్, ఇంటీరియర్ పరంగా పలు ఆసక్తికరమైన మార్పులు ఉండనున్నాయి.

    ఎస్‌యూవీ తరహాలో సరికొత్త డిజైన్..

    టెస్టింగ్ సమయంలో కనిపించిన ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌ను పరిశీలిస్తే, ఇది టయోటా త్వరలో తీసుకురానున్న కొత్త హైలక్స్ డిజైన్ పోలికలను కలిగి ఉంది.

    కొత్త గ్రిల్ - డీఆర్‌ఎల్‌లు: ప్రస్తుత మోడల్‌లో ఉన్న ట్రాపెజోయిడల్ గ్రిల్ స్థానంలో మరింత ఆకర్షణీయమైన హనీకాంబ్ ప్యాటర్న్ గ్రిల్‌ను అందించనున్నారు. కొత్తగా డిజైన్ చేసిన డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు కారుకు బోల్డ్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి.

    ముందు భాగం: స్లిమ్‌గా మారిన హెడ్‌లాంప్‌లు, నిలువుగా ఉండేలా రూపొందించిన కొత్త హుడ్ వల్ల ఈ ఎంపీవీకి పక్కా ఎస్‌యూవీ లుక్ లభిస్తుంది.

    వెనుక భాగం: ప్రస్తుతానికి వెనుక వైపు పెద్దగా మార్పులేవీ కనిపించలేదు. అయితే ప్రొడక్షన్ వేరియంట్ నాటికి టయోటా స్వల్ప మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది.

    ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఇంటీరియర్..

    ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్​లిఫ్ట్ లోపల క్యాబిన్ అనుభూతిని మరింత లగ్జరీగా మార్చేందుకు కంపెనీ అనేక అప్‌డేట్స్ ఇస్తోంది:

    వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్‌తో కూడిన 12.3-అంగుళాల కనెక్టెడ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ రానుంది.

    ఏసీ వెంట్స్ చుట్టూ క్రోమ్ ఫినిషింగ్, ఆకర్షణీయమైన బ్లాక్ అప్‌హోల్‌స్టరీని అందించనున్నారు.

    మెరుగైన క్లారిటీ, కొత్త ఆప్టిక్స్‌తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్ ఇందులో కొలువుదీరనుంది.

    ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు..

    టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో మెకానికల్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగిస్తారు:

    2.0 లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్: ఇది 170 బీహెచ్‌పీ పవర్, 204 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    2.0 లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్: 1.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కాంబినేషన్‌తో పనిచేసే ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 186 బీహెచ్‌పీ పవర్, 191 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది ఇ-సీవీటీ గేర్‌బాక్స్‌తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.

    బాహ్య సౌందర్యంలో సాధించిన ఈ మార్పులు ఇన్నోవా హైక్రాస్‌ను కుటుంబ వాహనంగానే కాకుండా, మరింత రఫ్‌ అండ్ టఫ్‌ ఎస్‌యూవీ రూపంలో కస్టమర్ల ముందుకు తీసుకురానున్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/⁠Toyota Innova Hycross : రోడ్లపై ప్రత్యక్షమైన ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. డిజైన్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
    Home/News/⁠Toyota Innova Hycross : రోడ్లపై ప్రత్యక్షమైన ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. డిజైన్, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
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