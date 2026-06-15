Toyota Hyryder : టయోటా నుంచి కొత్త 7 సీటర్ కారు.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో!
7 seater cars in India : భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న టయోటా హైరైడర్ ఇప్పుడు మరింత పెద్ద రూపంలో రాబోతోంది. మూడు వరుసల సీట్లతో కూడిన 'హైరైడర్ 7-సీటర్' మోడల్ను కంపెనీ సిద్ధం చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం..
Toyota Hyryder 7 Seater : భారతదేశంలో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ లవర్స్ కోసం జపాన్ కార్ల తయారీ దిగ్గజం టయోటా ఒక అదిరిపోయే అప్డేట్ మోడల్ను ప్లాన్ చేస్తోంది. టయోటా కంపెనీకి చెందిన మొట్టమొదటి మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీగా భారత్లో అడుగుపెట్టిన ‘అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్’కు ఇక్కడ భారీ డిమాండ్ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. మారుతీ సుజుకీ భాగస్వామ్యంతో వస్తున్న కార్లలో ప్రస్తుతం ఇదే టయోటా బ్రాండ్ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న మోడల్. మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాతో కలిసి గ్లోబల్ సీ ప్లాట్ఫారమ్, ఇంజన్ను పంచుకున్నప్పటికీ.. హైరైడర్ తనదైన ప్రత్యేక శైలి, నమ్మకంతో మార్కెట్లో ఒక బలమైన ముద్ర వేసుకుంది. ఈ క్రేజ్ను మరింత పెంచుతూ, టయోటా ఇప్పుడు ఈ పాపులర్ ఎస్యూవీలో 'త్రీ-రో' లేదా 7-సీటర్ వర్షన్ను తీసుకురావడానికి ముమ్మరంగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. దేశీయ రోడ్లపై ఈ కారు ఇప్పటికే పలుమార్లు టెస్టింగ్ చేస్తూ కెమెరాలకు చిక్కింది. ఈ సరికొత్త 7-సీటర్ హైరైడర్ 2026 చివరి నాటికి లేదా 2027 ప్రారంభంలో భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
డిజైన్ ఎలా ఉండబోతోంది?
టెస్టింగ్లో దొరికిన స్పై షాట్స్ ఆధారంగా చూస్తే.. కొత్త 7-సీటర్ టయోటా హైరైడర్ లుక్ ప్రస్తుత 5-సీటర్ మోడల్ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలకమైన మార్పులు చేయనున్నారు. ఈ కారు ముందు భాగంలో సరికొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్, కొత్త ఎయిర్డ్యామ్స్ రాబోతున్నాయి. వీటితో పాటు సరికొత్త డిజైన్తో కూడిన అలాయ్ వీల్స్, మరింత స్టైలిష్గా ఉండే స్లీకర్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఈ కారుకు సరికొత్త లుక్ను ఇవ్వనున్నాయి. సాధారణ 5-సీటర్ హైరైడర్తో పోలిస్తే, ఈ 7-సీటర్ మోడల్ పొడవు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మూడో వరుసలో ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవడానికి వీలుగా దీని క్యాబిన్ లోపల స్పేస్ను చాలా విశాలంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు.
ఇంటీరియర్, హైటెక్ ఫీచర్లు..
కొత్త టయోటా హైరైడర్ 7-సీటర్ లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) ఎలా ఉంటుందనే వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే, ప్రస్తుత మోడల్ కంటే ఇందులో మరిన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. కారులో పెద్ద సైజ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, పూర్తి డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లేను అందించనున్నారు. వీటితో పాటు కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడానికి పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, మల్టీ-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, 8 రకాలుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోగల పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉండబోతున్నాయి.
సేఫ్టీ (రక్షణ) పరంగా కూడా టయోటా ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. ఈ అప్కమింగ్ ఎస్యూవీలో అన్ని వేరియంట్లలోనూ 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా ఇవ్వనున్నారు. అలాగే టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటో హోల్డ్ ఫీచర్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, అత్యాధునిక అడాస్ (అడాస్ - అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) సేఫ్టీ టెక్నాలజీని కూడా ఇందులో జోడించనున్నారు.
ఇంజన్ ఆప్షన్లు, పర్ఫార్మెన్స్..
ఈ 7-సీటర్ ఎస్యూవీలో కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న 5-సీటర్ హైరైడర్ ఇంజన్లనే ఉపయోగించనున్నారు. మైల్డ్ హైబ్రిడ్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఆప్షన్లలో ఈ కారు లభించనుంది:
1.5ఎల్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్: ఇది 103పీఎస్ పవర్, 137ఎన్ఎం టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
1.5ఎల్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: ఇది మెరుగైన మైలేజ్ కోసం ఈ-సీవీటీ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది 116పీఎస్ పవర్, 141ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది.
ఈ కారులో ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ స్టాండర్డ్గా వస్తుంది. అయితే ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ కావాలనుకునే వారికి అది కేవలం పెట్రోల్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ ఇంజన్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా, మైలేజ్ ప్రియుల కోసం టయోటా ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఆప్షన్ను కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది 88పీఎస్ పవర్, 121.5ఎన్ఎం టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. గేర్బాక్స్ విషయానికి వస్తే.. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ మరియు స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కోసం సింగిల్-స్పీడ్ ఇ-సివిటి ఆప్షన్లు ఉండనున్నాయి. మార్కెట్లోకి వస్తే ఇది టాటా సఫారీ, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ700, హ్యుందాయ్ అల్కజార్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More