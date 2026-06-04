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    Toyota Innova Crysta : అప్​డేటెడ్​ టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా లాంచ్- ధర, మార్పులు ఇలా..

    2026 Toyota Innova Crysta : టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్స్ తన పాపులర్ ఎంపీవీ ఇన్నోవా క్రిస్టా అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్‌ను భారత్‌లో విడుదల చేసింది. సరికొత్త ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్, ప్రీమియం క్యాబిన్, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్ వంటి ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారు ధర, వేరియంట్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Jun 04, 2026 2:02 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    Toyota Innova Crysta 2026 : భారతదేశంలో దశాబ్దాలుగా ఫ్యామిలీ బయ్యర్స్, ట్రావెల్ ఆపరేటర్ల నమ్మకమైన వాహనంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మోడల్ 'టయోటా ఇన్నోవా'. మార్కెట్​లో సరికొత్త పోటీ తట్టుకుంటూ, కస్టమర్లకు మరింత ఫ్రెష్ లుక్ అందించేందుకు వీలుగా టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్స్ తన పాపులర్ ఎంపీవీ ‘ఇన్నోవా క్రిస్టా’ అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్‌ను భారత్‌లో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త మోడల్‌లో ఎక్స్‌టీరియర్ పరంగా కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులు చేయడంతో పాటు క్యాబిన్ లోపల మరికొన్ని లగ్జరీ వసతులను జోడించారు. అయితే, కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్న పాత డీజిల్ ఇంజిన్, మెకానికల్ సెటప్‌ను కంపెనీ యథావిధిగా కొనసాగించింది.

    అప్​డేటెడ్ టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా..
    అప్​డేటెడ్ టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా..

    మార్పులు ఎక్కడ జరిగాయి? లుక్ ఎలా ఉంది?

    ఈ కొత్త టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా అత్యంత ప్రధానమైన మార్పులు కారు వెలుపలి భాగంలో కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా కారు ముందు భాగంలో (ఫ్రంట్ ఫాసియా) సరికొత్త రేడియేటర్ గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన ఫ్రంట్ బంపర్ గార్నిష్‌ను అందించారు. ఈ సరికొత్త ఫ్రంట్ డిజైన్ టయోటా లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ ‘ల్యాండ్ క్రూయిజర్ ఎల్‌సీ300’ని పోలి ఉండటం విశేషం. కారు వెనుక భాగంలో కూడా కొత్త బంపర్ గార్నిష్ ఎలిమెంట్లను చేర్చారు. ఈ చిన్నపాటి మార్పులు మినహాయిస్తే, ఇన్నోవాకు ఉన్న ఐకానిక్ బాడీ షేప్, సిల్హౌట్ డిజైన్‌లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

    లగ్జరీగా మారిన ఇంటీరియర్ క్యాబిన్..

    అప్​డేటెడ్ టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా లోపల ప్రయాణికులకు మరింత ప్రీమియం ఫీలింగ్ ఇచ్చేలా ఇంటీరియర్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. డ్యాష్‌బోర్డ్, డోర్ ప్యానెల్స్​పై కొత్త ట్రిమ్ ఫినిషింగ్‌తో పాటు సరికొత్త డ్యూయల్-టోన్ లెదర్ సీట్లను అమర్చారు.

    క్యాబిన్‌కు మరింత లగ్జరీ లుక్ తీసుకురావడానికి ‘గ్రేస్ కాపర్’ యాక్సెంట్లు, వుడ్-ప్యాటర్న్ ఇన్సర్ట్‌లను ఉపయోగించారు. అలాగే ఏసీ కంట్రోల్స్, స్విచ్‌లు, వెనుక సీటు వెనుక భాగంలో ఉండే టేబుల్ చుట్టూ కొత్త డిజైన్ డీటెయిలింగ్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల పాత లేఅవుట్ మారకుండానే ఇంటీరియర్‌కు ఒక సరికొత్త లుక్ వచ్చింది.

    ఈ అప్‌డేటెడ్ ఇన్నోవా క్రిస్టా మోడల్‌లో కస్టమర్ల డిమాండ్ మేరకు వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, భద్రత కోసం టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్) ఫీచర్లను కొత్తగా జోడించారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఉన్న టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, ఎక్కువ స్టోరేజ్ స్పేస్ వంటి పాత ఫీచర్లన్నీ యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి.

    నమ్మకమైన డీజిల్ ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్..

    మెకానికల్ పరంగా ఇన్నోవా క్రిస్టాలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇది టయోటాకు చెందిన పవర్‌ఫుల్ 2.4-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌తోనే నడుస్తుంది. దీనికి కేవలం మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (గేర్‌బాక్స్) ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ లీటరుకు గరిష్టంగా 15 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని టయోటా ధృవీకరించింది. ఇటీవల మార్కెట్​లోకి వచ్చిన పెట్రోల్-హైబ్రిడ్ మోడల్ 'ఇన్నోవా హైక్రాస్' ఉన్నప్పటికీ, ప్యూర్ డీజిల్ ఇంజిన్ కావాలనుకునే వారికి ఈ క్రిస్టా మోడల్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తోంది.

    భద్రతకు పెద్ద పీట..

    సేఫ్టీ పరంగా ఈ కారులో అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో మొత్తం 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను అందించారు. వీటితో పాటు ఈబీడీ సాంకేతికతతో కూడిన ఏబీఎస్, వెహికల్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్, బ్రేక్ అసిస్ట్ వంటి కీలకమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఈ కారులో ఉన్నాయి.

    వారంటీ, ఫైనాన్స్ ఆఫర్లు..

    కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేందుకు టయోటా స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ కింద ఏడేళ్ల వరకు పొడిగించగల ప్రత్యేక ఫైనాన్స్ స్కీమ్‌లను కంపెనీ అందిస్తోంది. ఈ కారుపై స్టాండర్డ్‌గా 3 సంవత్సరాలు లేదా 1,00,000 కిలోమీటర్ల వారంటీ లభిస్తుంది. కస్టమర్లు దీనిని 5 సంవత్సరాలు లేదా 2,20,000 కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. దీనితో పాటు 24x7 రోడ్‌సైడ్ అసిస్టెన్స్, టయోటా ఎక్స్‌ప్రెస్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీస్ వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.

    వేరియంట్లు, ధరల వివరాలు..

    కొత్త ఇన్నోవా క్రిస్టా కారు ప్లాటినం వైట్ పెరల్, సూపర్ వైట్, సిల్వర్ మెటాలిక్, యాటిట్యూడ్ బ్లాక్ మైకా, అవాంట్-గార్డ్ బ్రాంజ్ మెటాలిక్ అనే 5 ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    ఇది మొత్తం నాలుగు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. కస్టమర్లు తమ అవసరాన్ని బట్టి 7-సీటర్ లేదా 8-సీటర్ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.

    వేరియంట్ల వారీగా ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల వివరాలు:

    బేస్ వేరియంట్ (జీఎక్స్) ప్రారంభ ధర: రూ. 19.72 లక్షలు

    టాప్ వేరియంట్ (జెడ్ఎక్స్) ధర: రూ. 26.63 లక్షల వరకు

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Toyota Innova Crysta : అప్​డేటెడ్​ టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా లాంచ్- ధర, మార్పులు ఇలా..
    Home/News/Toyota Innova Crysta : అప్​డేటెడ్​ టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా లాంచ్- ధర, మార్పులు ఇలా..
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