    మారుతి బ్రెజ్జా Vs టాటా నెక్సాన్: తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఏ ఎస్‌యూవీ బెస్ట్? బేస్ వేరియంట్ల మధ్య అసలైన పోరు

    సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో రారాజులైన మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా, టాటా నెక్సాన్ బేస్ వేరియంట్ల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. ఫీచర్లు, సేఫ్టీ, పవర్‌ట్రెయిన్ పరంగా ఈ రెండింటిలో ఏది మీకు లాభదాయకమో ఈ విశ్లేషణలో చూడండి.

    Published on: Apr 21, 2026 3:13 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మధ్యతరగతి వాహన ప్రియులు ఎస్‌యూవీ (SUV) కొనాలని ప్లాన్ చేస్తే, వారి జాబితాలో మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉండేవి మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా, టాటా నెక్సాన్. ఈ రెండు కార్లు తమదైన శైలిలో మార్కెట్‌ను ఏలుతున్నాయి. అయితే, బడ్జెట్ పరిమితుల వల్ల చాలా మంది 'బేస్ వేరియంట్' (ఎంట్రీ లెవల్) వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. కేవలం ధర తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, అవసరమైన ఫీచర్లు ఉంటే చాలు అనుకునే వారికి ఈ రెండు కార్లు ఏ మేరకు న్యాయం చేస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    మారుతి బ్రెజ్జా Vs టాటా నెక్సాన్: తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఏ ఎస్‌యూవీ బెస్ట్?

    ఇంజిన్ పవర్: సిటీకి ఒకరు.. హైవేకి మరొకరు

    మారుతి బ్రెజ్జాలో 1.5 లీటర్ల ఫోర్ సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను వాడారు. ఇది 99 bhp పవర్‌ను, 137 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ చాలా స్మూత్‌గా ఉండటమే కాకుండా సిటీ ట్రాఫిక్‌లో మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తుంది. నమ్మకమైన సర్వీస్, మెయింటెనెన్స్ కోరుకునే వారికి బ్రెజ్జా సరైన ఎంపిక.

    మరోవైపు, టాటా నెక్సాన్ 1.2 లీటర్ల టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది ఏకంగా 118 bhp పవర్, 170 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. బ్రెజ్జాతో పోలిస్తే నెక్సాన్ పవర్ చాలా ఎక్కువ. ముఖ్యంగా హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఇతర వాహనాలను ఓవర్‌టేక్ చేయడానికి నెక్సాన్ ఇచ్చే పంఛ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, ఇది త్రీ సిలిండర్ ఇంజిన్ కావడంతో బ్రెజ్జా అంత నిశ్శబ్దంగా ఉండకపోవచ్చు.

    పవర్‌ట్రెయిన్ పోలిక:

    ఫీచర్మారుతి బ్రెజ్జా (LXi)టాటా నెక్సాన్ (Smart)
    ఇంజిన్1.5L పెట్రోల్1.2L టర్బో పెట్రోల్
    పవర్99 bhp118 bhp
    టార్క్137 Nm170 Nm
    గేర్‌బాక్స్5-స్పీడ్ మాన్యువల్5-స్పీడ్ మాన్యువల్
    సీఎన్‌జీ ఆప్షన్ఉందిఉంది

    భద్రతలో తగ్గేదే లే..

    ఒకప్పుడు బేస్ వేరియంట్ అంటే సేఫ్టీ ఫీచర్లు తక్కువగా ఉండేవని విమర్శలు వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మారింది. ఈ రెండు కార్ల బేస్ వేరియంట్లలోనూ 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను స్టాండర్డ్‌గా అందిస్తున్నారు. ఏబీఎస్ (ABS), ఈబీడీ (EBD), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి కీలక భద్రతా ఫీచర్లు రెండింటిలోనూ ఉన్నాయి.

    అయితే, టాటా నెక్సాన్ ఇక్కడ స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. ఇందులో ప్యాసింజర్ ఎయిర్‌బ్యాగ్ డీయాక్టివేషన్ స్విచ్, సీట్‌బెల్ట్ ప్రిటెన్షనర్లు, లోడ్ లిమిటర్లు అదనంగా ఉన్నాయి. ప్యాసివ్ సేఫ్టీ విషయంలో నెక్సాన్ కొంత మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది.

    కంఫర్ట్, సౌకర్యాలు

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతుంటాయి, కాబట్టి వెనుక సీటులో కూర్చునే వారికి ఏసీ గాలి చేరడం చాలా ముఖ్యం. బ్రెజ్జా బేస్ వేరియంట్లోనే 'రియర్ ఏసీ వెంట్స్' ఇచ్చి మారుతి సుజుకి మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఇచ్చింది. అలాగే వెనుక సీటులో ఆర్మ్ రెస్ట్, కప్‌హోల్డర్లు కూడా బ్రెజ్జాలో లభిస్తాయి.

    టాటా నెక్సాన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో రియర్ ఏసీ వెంట్స్ లేవు. కానీ, క్యాబిన్ డిజైన్ చాలా మోడ్రన్‌గా ఉంటుంది. ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRLs), సెమీ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వంటి ఫీచర్లు నెక్సాన్‌ను ప్రీమియంగా మారుస్తాయి.

    ధర: జేబుకు చిల్లు పడకుండా..

    ధర విషయానికి వస్తే టాటా నెక్సాన్ 'స్మార్ట్' వేరియంట్ 7.36 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉంది. మారుతి బ్రెజ్జా 'LXi' వేరియంట్ ధర 8.25 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంటే బేస్ మోడల్ కొనేవారికి నెక్సాన్ దాదాపు 90 వేల రూపాయల వరకు తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది.

    "ప్రతి పైసా విలువైందని భావించే కస్టమర్లకు, తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు, పవర్ ఇచ్చే నెక్సాన్ ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. కానీ, మెయింటెనెన్స్ తక్కువగా ఉండి, ఏళ్ల తరబడి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలనుకునే వారికి బ్రెజ్జా బెస్ట్" అని ఆటోమొబైల్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బ్రెజ్జా, నెక్సాన్ బేస్ వేరియంట్లలో ఏది ఎక్కువ మైలేజీ ఇస్తుంది?

    సాధారణంగా మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా ఇంజిన్ రిఫైన్‌మెంట్ వల్ల సిటీ మరియు హైవేలపై స్థిరమైన మైలేజీని ఇస్తుంది. నెక్సాన్ టర్బో ఇంజిన్ కాబట్టి డ్రైవింగ్ స్టైల్‌ను బట్టి మైలేజీ మారుతూ ఉంటుంది.

    2. నెక్సాన్ బేస్ వేరియంట్‌లో టచ్‌స్క్రీన్ ఉంటుందా?

    లేదు, టాటా నెక్సాన్ 'స్మార్ట్' వేరియంట్‌లో కంపెనీ ఫిట్టెడ్ టచ్‌స్క్రీన్ రాదు. అభ్యర్థులు విడిగా బయట మార్కెట్‌లో అమర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    3. వెనుక సీటు సౌకర్యం దేనిలో బాగుంటుంది?

    వెనుక సీటు ప్రయాణికులకు ఏసీ వెంట్స్, ఆర్మ్రెస్ట్ వంటి సౌకర్యాలు బ్రెజ్జాలో ఉండటం వల్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో బ్రెజ్జా కంఫర్ట్‌గా ఉంటుంది.

    4. సేఫ్టీ రేటింగ్ ఏది బెటర్?

    టాటా నెక్సాన్ గతంలో గ్లోబల్ ఎన్‌క్యాప్ (Global NCAP) క్రాష్ టెస్టులో 5 స్టార్ రేటింగ్ సాధించి అత్యంత సురక్షితమైన కారుగా నిలిచింది. మారుతి బ్రెజ్జా కూడా పటిష్టమైన బాడీ నిర్మాణంతో మంచి రేటింగ్ పొందింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

