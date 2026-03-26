    టాటా నెక్సాన్ EV: ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును కొనేముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు

    భారత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో టాటా నెక్సాన్ EV ఒక సంచలనం. 12.49 లక్షల ప్రారంభ ధర, 489 కిమీ రేంజ్, అత్యున్నత భద్రతా ప్రమాణాలతో వస్తున్న ఈ కారు గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన టాప్ 5 ఫీచర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Mar 26, 2026 12:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత ఆటోమొబైల్ రంగం వేగంగా ఎలక్ట్రిక్ బాట పడుతోంది. పర్యావరణ హితంతో పాటు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు ఉండటంతో చాలామంది వాహనదారులు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ రేసులో టాటా మోటార్స్ తన 'నెక్సాన్ EV'తో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. మీరు కూడా ఒక మంచి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ (SUV) కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే టాటా నెక్సాన్ EV గురించి ఈ 5 విషయాలు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి.

    1. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్

    నెక్సాన్ EV ప్రధానంగా రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. మీ అవసరానికి తగ్గట్టుగా వీటిని ఎంచుకోవచ్చు:

    • 30 kWh బ్యాటరీ: ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 325 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇది 127.3 bhp పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
    • 45 kWh బ్యాటరీ: ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారి కోసం ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది 489 కిలోమీటర్ల భారీ రేంజ్‌ను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇది 142.14 bhp పవర్‌ను అందిస్తుంది.

    రెండు మోడల్స్ కూడా 215 Nm టార్క్‌ను అందిస్తాయి, అంటే కారు పికప్ చాలా స్మూత్‌గా, పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది.

    2. స్టైలిష్ ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్

    చూడటానికి ఇది పెట్రోల్/డీజిల్ నెక్సాన్ లాగే అనిపించినా, EV వెర్షన్‌లో కొన్ని ప్రత్యేక మార్పులు చేశారు.

    • ముందు భాగంలో స్ప్లిట్ హెడ్‌లైట్ డిజైన్ మరియు ఆకర్షణీయమైన LED DRLలు ఉన్నాయి.
    • గ్రిల్ వద్ద నిలువు వరుసల (Vertical Slats) డిజైన్ దీనికి ఒక కొత్త లుక్ ఇస్తుంది.
    • కారు ముందు తలుపుల వద్ద 'EV' బ్యాడ్జింగ్ ఉంటుంది, ఇది సాధారణ నెక్సాన్ నుండి దీన్ని వేరుగా చూపిస్తుంది.

    3. హైటెక్ ఫీచర్లు

    ఫీచర్ల విషయంలో టాటా ఎక్కడా తగ్గలేదు. కారు లోపల అడుగుపెట్టగానే మీకు ఒక ప్రీమియం ఫీలింగ్ కలుగుతుంది:

    • డిస్‌ప్లే: 12.3-అంగుళాల పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 10.24-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి.
    • కనెక్టివిటీ: వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే సదుపాయం ఉంది.
    • కంఫర్ట్: ముందు సీట్లకు వెంటిలేషన్ సౌకర్యం, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్, వెనుక ఏసీ వెంట్స్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    4. భద్రత

    టాటా కార్లు అంటేనే భద్రతకు మారుపేరు. నెక్సాన్ EV కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు.

    • సేఫ్టీ రేటింగ్: ఇది 'భారత్ NCAP' క్రాష్ టెస్టులో పర్ఫెక్ట్ 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది.
    • ముఖ్య ఫీచర్లు: 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు (స్టాండర్డ్), 360-డిగ్రీల కెమెరా, ABS విత్ EBD, నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్‌లు, ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి భద్రతా వలయాలు ఉన్నాయి.

    5. ధర, పోటీ

    నెక్సాన్ EV ధరలు చాలా కాంపిటీటివ్‌గా ఉన్నాయి.

    • ధర: ఎక్స్-షోరూమ్ ధర 12.49 లక్షల నుండి ప్రారంభమై, టాప్ వేరియంట్ 17.49 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
    • పోటీదారులు: మార్కెట్లో ఇది మహీంద్రా XUV 400, MG విండ్సర్ EV, సిట్రోయెన్ eC3, టాటా పంచ్ EV వంటి మోడల్స్‌తో పోటీ పడుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. టాటా నెక్సాన్ EV గరిష్ట రేంజ్ ఎంత?

    45 kWh బ్యాటరీ వేరియంట్ ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్టంగా 489 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (ఏఆర్ఏఐ సర్టిఫైడ్) ఇస్తుంది.

    2. నెక్సాన్ EV సేఫ్టీ రేటింగ్ ఎంత?

    నెక్సాన్ EV భారత్ NCAP టెస్టులో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

    3. ఇందులో ఎన్ని బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి?

    ఇందులో 30 kWh, 45 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    4. సర్వీసింగ్ ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుందా?

    అవును, సాధారణ పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ కార్లతో పోలిస్తే ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మెయింటెనెన్స్, సర్వీసింగ్ ఖర్చులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

