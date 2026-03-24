Electric cars : మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు- ఏకంగా రూ. 4 లక్షల వరకు తగ్గింపు!
Discount on Electric cars : మీరు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! మహీంద్రా సంస్థ తన పోర్ట్ఫోలియోలోని ఈవీలపై బంపర్ ఆఫర్లు ఇస్తోంది. ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీపై ఏకంగా రూ. 4లక్షల వరకు తగ్గింపును ఇస్తోంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిపై ఈ మార్చి నెలలో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఎక్స్ఈవీ 9ఈ, బీఈ 6, ఎక్స్యూవీ 400 వంటి మోడళ్లపై ఏకంగా రూ. 4 లక్షల వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది!
ప్రస్తుతం మహీంద్రా ఈవీలపై లభిస్తున్న అత్యధిక డిస్కౌంట్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 400 ఈఎల్ ప్రో: అత్యధికంగా రూ. 4 లక్షల తగ్గింపు
మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ కార్లన్నింటిలోనూ అత్యధిక డిస్కౌంట్ లభిస్తున్న మోడల్ ఇదే.
డిస్కౌంట్: ఈ మార్చి నెలలో ఈ కారుపై ఏకంగా రూ. 4 లక్షల వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
బ్యాటరీ అండ్ రేంజ్: ఇది 34.5 కేడబ్ల్యూహెచ్, 39.4 కేడబ్ల్యూహెచ్ అనే రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇవి వరుసగా 359 కి.మీ, 456 కి.మీ రేంజ్ అందిస్తాయి.
పెర్ఫార్మెన్స్: ఇందులోని మోటార్ 147.5 bhp పవర్, 310 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 17.49 లక్షలుగా ఉంది.
2. మహీంద్రా బీఈ 6: రూ. 2 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్..
మహీంద్రా 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' సిరీస్లో భాగంగా వచ్చిన బీఈ 6పై కూడా మంచి ఆఫర్ ఉంది.
డిస్కౌంట్: ఈ మోడల్పై రూ. 2 లక్షల వరకు నగదు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
బ్యాటరీ ఆప్షన్లు: ఇందులో 59 kWh, 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లు ఉన్నాయి.
పవర్: 59 kWh మోడల్ 227.9 bhp పవర్ను, 79 kWh మోడల్ 281.6 bhp పవర్ను విడుదల చేస్తాయి. రెండింటి టార్క్ 380 Nm గానే ఉంటుంది.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 19.65 లక్షలు.
3. మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ: రూ. 1.4 లక్షల తగ్గింపు
ప్రీమియం లుక్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో వచ్చిన ఎక్స్ఈవీ 9ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీపై కూడా మహీంద్రా ఆఫర్లను ప్రకటించింది.
డిస్కౌంట్: ఈ కారుపై రూ. 1.4 లక్షల వరకు నగదు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
ఫీచర్లు: ఇది కేవలం రియర్ వీల్ డ్రైవ్ సెటప్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
సామర్థ్యం: ఇందులో కూడా 59 kWh (227.97 bhp), 79 kWh (281.6 bhp) బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. దీని టార్క్ 380 Nm.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 21.90 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఇప్పటికే తన పోర్ట్ఫోలియోలోకి ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్, ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీలను చేర్చిన మహీంద్రా, మరిన్ని కొత్త ఈవీలను తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఈ కార్లపై లభించే వారంటీ వివరాలు ఏమిటి?
మహీంద్రా తన కొత్త జనరేషన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల (BE 6, XEV 9e) మొదటి యజమానులకు బ్యాటరీ ప్యాక్పై లైఫ్ టైమ్ వారంటీ ఆఫర్ చేస్తోంది. ఒకవేళ కారును వేరే వారికి అమ్మితే, తర్వాతి యజమానులకు 10 ఏళ్లు లేదా 2,00,000 కి.మీ వరకు వారంటీ వర్తిస్తుంది. ఇక ఎక్స్యూవీ400 విషయానికి వస్తే, దీనికి 8 ఏళ్లు లేదా 1,60,000 కి.మీ బ్యాటరీ వారంటీ లభిస్తుంది.
2. XUV400 EL Pro కి అంత భారీ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి?
XUV400 EL Pro పై రూ. 4 లక్షల వరకు భారీ తగ్గింపు ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణం మార్కెట్లో పెరిగిన పోటీ. టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ వంటి మోడళ్లకు పోటీగా, అలాగే మహీంద్రా నుంచి కొత్తగా వస్తున్న XEV 9e, BE 6 మోడళ్లకు క్లియరెన్స్ ఇచ్చేందుకు ఈ భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించారు.
3. ఈ కార్ల ఛార్జింగ్ సమయం ఎంత పడుతుంది?
మహీంద్రా కొత్త ఈవీలు అత్యంత వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి:
XEV 9e & BE 6: ఇవి 175kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్ను సపోర్ట్ చేస్తాయి. దీని ద్వారా కేవలం 20 నిమిషాల్లో 20% నుంచి 80% వరకు ఛార్జింగ్ అవుతుంది. సాధారణ 7.2kW AC హోమ్ ఛార్జర్తో అయితే సుమారు 8 నుంచి 11 గంటలు పడుతుంది.
XUV400 EL Pro: ఇది 50kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో 50 నిమిషాల్లో (0-80%) ఛార్జ్ అవుతుంది. హోమ్ ఛార్జర్తో సుమారు 6.5 గంటల సమయం పడుతుంది.