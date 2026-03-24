Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TVS Orbiter : రూ. 50వేలకే టీవీఎస్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ఇవి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి..

    TVS Orbiter electric scooter : టీవీఎస్​ ఆర్బిటర్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​, ఫీచర్స్​, బీఏఏఎస్​ స్కీమ్​ సహా పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Updated on: Mar 24, 2026 5:59 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టీవీఎస్​కి చెందిన 'ఆర్బిటర్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌కి ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్​ కనిపిస్తోంది. సరసమైన ధర, ఆకర్షణీయమైన స్టైలింగ్, ఆధునిక టెక్నాలజీతో నగరవాసులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ స్కూటర్‌ను రూపొందించారు. మీరు ఈ ఈ- స్కూటర్‌ను కొనాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, దీనిలోని విభిన్న వేరియంట్లు, బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, ధరల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    టీవీఎస్​ ఆర్బిటర్​..
    టీవీఎస్​ ఆర్బిటర్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ధర, బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్..

    టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ప్రధానంగా రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

    వీ1 వేరియంట్: దీని ధర రూ. 84,500 (ఎక్స్-షోరూమ్).

    వీ2 వేరియంట్: దీని ధర రూ. 1,04,900 (ఎక్స్-షోరూమ్).

    అసలైన ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంది: వీ1 మోడల్‌లో టీవీఎస్ 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (బీఏఏఎస్​) ఆప్షన్‌ను అందిస్తోంది. దీనివల్ల కారు ధర ముందస్తుగా కేవలం రూ. 49,999 కే తగ్గుతుంది. అయితే, దీని కోసం నెలకు రూ. 862 బ్యాటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రారంభ పెట్టుబడి తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.

    టీవీఎస్​ ఆర్బిటర్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ప్రాక్టికల్ డిజైన్, స్టైలిష్ లుక్..

    ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ డిజైన్ కేవలం చూడటానికి ఫంకీగా ఉండటమే కాకుండా, రోజువారీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

    కంఫర్ట్: 845 ఎంఎం పొడవైన సీటు, 290 ఎంఎం వెడల్పైన ఫ్లాట్ ఫుట్‌బోర్డ్, నిటారుగా కూర్చుని నడిపేలా ఉండే హ్యాండిల్ బార్స్ ఉన్నాయి.

    స్టోరేజ్: సీటు కింద 34 లీటర్ల భారీ స్టోరేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది.

    కలర్స్: నియాన్ సన్‌బరస్ట్, స్ట్రాటోస్ బ్లూ, లూనార్ గ్రే, స్టెల్లార్ సిల్వర్, కాస్మిక్ టైటానియం, మార్టిన్ కాపర్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది.

    టీవీఎస్​ ఆర్బిటర్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్..

    రెండు వేరియంట్ల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం బ్యాటరీ పరిమాణంలోనే ఉంది:

    వీ1 మోడల్: ఇందులో 1.8 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 86 కి.మీ (ఐడీసీ) రేంజ్ ఇస్తుంది. 0-80% ఛార్జింగ్ కావడానికి సుమారు 2 గంటల 20 నిమిషాలు పడుతుంది. తక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి ఇది సరిపోతుంది.

    వీ2 మోడల్: ఇందులో పెద్దదైన 3.1 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది ఏకంగా 158 కి.మీ రేంజ్ అందిస్తుంది. 0-80% ఛార్జింగ్ కోసం 4 గంటల 10 నిమిషాలు పడుతుంది. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.

    టీవీఎస్​ ఆర్బిటర్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- అదిరిపోయే టెక్ ఫీచర్లు..

    టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ అత్యాధునిక ఫీచర్లతో నిండిపోయింది. ఇందులో పూర్తి ఎల్ఈడీ లైటింగ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ ఉన్నాయి.

    మొబైల్ యాప్: జియో-ఫెన్సింగ్, యాంటీ-థెఫ్ట్ అలర్ట్స్, క్రాష్, ఫాల్ డిటెక్షన్ వంటి ఫీచర్లు యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి.

    రైడర్ ఎయిడ్స్: హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, పార్కింగ్ అసిస్ట్, రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

    మీరు ఏది ఎంచుకోవాలి?

    డిజైన్, ఫీచర్లు రెండు వేరియంట్లలో దాదాపు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, మీ నిర్ణయం మీ ప్రయాణ దూరం, బడ్జెట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    వీ1 (బీఏఏఎస్​తో): తక్కువ ధరలో స్కూటర్ కావాలి, రోజువారీ ప్రయాణం తక్కువగా ఉంటుంది అనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్.

    వీ2: ఛార్జింగ్ టెన్షన్ లేకుండా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలి అనుకునే వారు, ఒకేసారి మొత్తం ధర చెల్లించగలిగితే ఈ మోడల్ ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

    బీఏఏఎస్​ అనేది ఒక సబ్‌స్క్రిప్షన్ పద్ధతి. దీని ద్వారా మీరు స్కూటర్ కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ ధరను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, కేవలం వాహనం ధర (రూ. 49,999) చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. బ్యాటరీ కోసం మీరు నెలకు రూ. 862 చొప్పున సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఈ ప్లాన్ వల్ల మీకు బ్యాటరీపై అదనపు వారంటీ లభిస్తుంది మరియు బ్యాటరీ నిర్వహణ బాధ్యత కంపెనీదే ఉంటుంది. ప్రారంభంలో తక్కువ పెట్టుబడితో ఈవీ కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.

    2. టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ వీ1, వీ2 వేరియంట్ల మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడాలు ఏంటి?

    ఈ రెండింటి మధ్య ప్రధానంగా మూడు తేడాలు ఉన్నాయి:

    రేంజ్: వీ1 వేరియంట్ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 86 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తే, వీ2 వేరియంట్ ఏకంగా 158 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది.

    బ్యాటరీ: వీ1లో 1.8 kWh బ్యాటరీ ఉండగా, వీ2లో అంతకంటే శక్తివంతమైన 3.1 kWh బ్యాటరీ ఉంటుంది.

    ధర: వీ1 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 84,500 కాగా, ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చే వీ2 ధర రూ. 1,04,900 గా ఉంది.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes