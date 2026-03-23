Budget Electric Scooter : ఈ బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రేంజ్ 120 కి.మీ- ధర రూ. 60వేలు!
Electric Scooter : జెలియో ఈ-మొబిలిటీ భారత మార్కెట్లోకి తన కొత్త 2026 X-Men+ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను రూ. 60,000 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో తీసుకొచ్చింది. 120 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇచ్చే ఈ లో-స్పీడ్ ఈ-స్కూటర్ ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, ఆఫీసుకు వెళ్లేవారికి మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది.
ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ జెలియో ఈ-మొబిలిటీ ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. అదే.. 2026 ఎక్స్- మెన్ ప్లస్ (X-Men+). దీని ధరను రూ. 60,000 (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండటం విశేషం. కాలేజీ యువత, ఆఫీసు ఉద్యోగులు, రోజువారీ నగర ప్రయాణికులకు ఇది ఒక ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా నిలవనుంది. 80 కిలోల బరువున్న ఈ స్కూటర్, గరిష్టంగా 180 కిలోల బరువును మోయగలదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ విశేషాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
రిఫ్రెష్డ్ లుక్.. కొత్త రంగులు..
2026 X-Men+ స్కూటర్ సరికొత్త స్టైలింగ్తో పాటు నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో (డార్క్ నైట్ బ్లాక్, వైట్, మిడ్ నైట్ బ్లూ, నార్డో గ్రే) అందుబాటులోకి వచ్చింది. గత మోడల్లో ఉన్న 10-అంగుళాల వెనుక చక్రాన్ని తీసివేసి, మెరుగైన స్థిరత్వం కోసం ఈసారి 12-అంగుళాల పెద్ద చక్రాన్ని అమర్చారు. ముందు, వెనుక భాగాల్లో హైడ్రాలిక్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ సస్పెన్షన్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తాయి. రెండు వైపులా 90-100-10 టైర్లను వాడారు.
ఫీచర్లు, భద్రత..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ముందు భాగంలో డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక భాగంలో డ్రమ్ బ్రేక్లను కలిగి ఉంది. మన్నిక కోసం అలాయ్ ఫ్రంట్ రిమ్, హబ్ మోటార్ రియల్ రిమ్ను అమర్చారు. ఇందులో ఉన్న ఇతర ఆధునిక ఫీచర్లు ఇవే:
రివర్స్ గేర్, పార్కింగ్ స్విచ్
డిజిటల్ డిస్ప్లే
యాంటీ-థెఫ్ట్ అలారం (దొంగతనం జరగకుండా)
యూఎస్బీ ఛార్జింగ్, సెంట్రల్ లాకింగ్
ఆటో రిపేర్ స్విచ్
కంపెనీ ఈ వాహనంపై రెండు ఏళ్ల వారంటీని, బ్యాటరీపై ఒక ఏడాది వారంటీని అందిస్తోంది.
బ్యాటరీ, పనితీరు..
2026 X-Men+ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ లిథియం- లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. లిథియం బ్యాటరీ ఛార్జ్ కావడానికి 4–5 గంటలు పట్టగా, లెడ్ బ్యాటరీకి 8–10 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇది ఒకే ఛార్జ్పై గరిష్టంగా 120 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. దీనిలోని 60/72V BLDC ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కేవలం 1.5 యూనిట్ల విద్యుత్ను మాత్రమే వినియోగించుకుంటుంది. లో-స్పీడ్ కేటగిరీ కావడంతో దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 25 కిమీగా నిర్ణయించారు.
సాధారణంగా ఇలాంటి వాటికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా అవసరం ఉండదు!
కంపెనీ విజన్..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై జెలియో ఈ-మొబిలిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కునాల్ ఆర్య మాట్లాడుతూ.. "పట్టణ ప్రయాణాల్లో సౌకర్యం, నమ్మకం చాలా ముఖ్యం. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే X-Men+ 2026 వేరియంట్ను రూపొందించాం. భారత్లో ప్రయోగాత్మక ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని అందించడమే మా లక్ష్యం," అని పేర్కొన్నారు.
2021లో ప్రారంభమైన జెలియో ఈ-మొబిలిటీ, ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 2 లక్షలకు పైగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను విక్రయించింది. ప్రస్తుతం కంపెనీకి 20 రాష్ట్రాల్లో 350కి పైగా సేల్స్, సర్వీస్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఏడాదికి 72,000 యూనిట్లను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని ఈ సంస్థ కలిగి ఉంది.