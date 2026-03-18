    Renault Duster : 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వేరియంట్లు- వాటి ధరల వివరాలు ఇవే, మీరు ఏ వేరియంట్​ ఎంచుకోవాలి?

    Renault Duster 2026 : రెనాల్ట్ డస్టర్ 2026 భారత మార్కెట్​లోకి ఐదు విభిన్న వేరియంట్లలో అడుగుపెట్టింది. ఆథెంటిక్ నుంచి ఐకానిక్ వరకు.. ప్రతి వేరియంట్ ఒక మెట్టు పైన ఉంటూ అదనపు ఫీచర్లు, సాంకేతికతను అందిస్తోంది. మీ బడ్జెట్, అవసరాలకు ఏ వేరియంట్ సరిపోతుందో వివరించే సమగ్ర కథనం ఇక్కడ ఉంది.

    Published on: Mar 18, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ ఎస్‌యూవీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న కొత్త తరం రెనాల్ట్ డస్టర్ 2026.. ఐదు ప్రధాన వేరియంట్లలో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. అవి.. ఆథెంటిక్, ఎవల్యూషన్, టెక్నో, టెక్నో ప్లస్, ఐకానిక్ . వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఒక్కో వేరియంట్‌లో ఫీచర్లు, కంఫర్ట్, టెక్నాలజీని స్టెప్ బై స్టెప్ పెంచుకుంటూ రెనాల్ట్ ఈ కార్లను రూపొందించింది. ఈ ఐదు వేరియంట్ల పూర్తి వివరాలు, ధరల విశ్లేషణ మీ కోసం:

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎస్​యూవీ..
    1. ఆథెంటిక్ – బడ్జెట్ లో రగ్గడ్ స్టైల్..

    ధర: రూ. 10.49 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)

    ఇది డస్టర్ సిరీస్‌లో బేస్​ వేరియంట్. తక్కువ ధరలో డస్టర్ అసలైన రూపాన్ని, ప్రాథమిక అవసరాలను ఇది తీరుస్తుంది.

    ఫీచర్లు: ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, టెయిల్ ల్యాంప్స్, నాలుగు పవర్ విండోస్, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం ఏసీ వెంట్స్, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే.

    భద్రత: బేస్ మోడల్ అయినప్పటికీ ఇందులో 6 ఎయిర్‌బ్యాగులు, ఈఎస్​సీ (ఎలక్ట్రానిక్​ స్టెబులిటీ కంట్రోల్), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ సహా మొత్తం 35 సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    ఎవరికి బెస్ట్?- ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా, డస్టర్ రగ్గడ్ లుక్, అవసరమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ బేస్​ వేరియంట్​కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    2. ఎవల్యూషన్ – ఆధునిక టెక్నాలజీతో మొదటి అడుగు..

    ధర: రూ. 11.69 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)

    ఆథెంటిక్ కంటే ఒక మెట్టు పైన ఉండే ఈ వేరియంట్, ప్రస్తుత కాలానికి కావాల్సిన టెక్ ఫీచర్లను జోడిస్తుంది.

    ఫీచర్లు: 10.1-ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా, ఆకర్షణీయమైన అలాయ్ వీల్స్.

    సౌకర్యాలు: ఎలక్ట్రిక్ మిర్రర్స్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, ముందు- వెనుక ప్రయాణికుల కోసం యూఎస్బీ పోర్టులు.

    ఎవరికి బెస్ట్?- టాప్​ ఎండ్ మోడల్ వరకు వెళ్లలేకపోయినా, కారులో మంచి టెక్నాలజీ, ఆధునిక ఫీచర్లు ఉండాలనుకునే వారికి ఇది సరిపోతుంది.

    3. టెక్నో– సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం..

    ధర: రూ. 13.49 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎస్​యూవీలోని వేరియంట్ లగ్జరీ, కంఫర్ట్‌పై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది.

    ఫీచర్లు: పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్ (ఆటోమేటిక్ డోర్), వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్.

    టెక్: కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ యాక్సెస్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఆటో-ఫోల్డింగ్ మిర్రర్స్.

    ఎవరికి బెస్ట్?- రోజువారీ ప్రయాణాల్లో విలాసాన్ని, సౌకర్యాన్ని కోరుకునే వారికి ఈ వేరియంట్ మంచి ఎంపిక.

    4. టెక్నో ప్లస్– అదనపు భద్రత, శైలి..

    ధర: రూ. 15.29 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)

    టెక్నో వేరియంట్‌కు మరిన్ని సేఫ్టీ ఫీచర్లు, ప్రీమియం లుక్‌ను ఇది జత చేస్తుంది.

    ఫీచర్లు: బ్లైండ్ స్పాట్ వార్నింగ్, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్, పార్కింగ్ అసిస్ట్.

    లుక్: 18-ఇంచ్​ పెద్ద అలాయ్ వీల్స్, మరింత పెద్దదైన డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే.

    ఎవరికి బెస్ట్?- భద్రత విషయంలో రాజీ పడకుండా, కారు రోడ్డుపై మరింత ప్రీమియంగా కనిపించాలని కోరుకునే వారి కోసం.

    5. ఐకానిక్– పరిపూర్ణమైన లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ..

    ధర: రూ. 16.99 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)

    ఇది రెనాల్ట్​ డస్టర్ సిరీస్‌లో టాప్​ ఎండ్​ వేరియంట్. ఇందులో సాధ్యమైనన్ని అన్ని లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    ఫీచర్లు: గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్, వెంటిలేటెడ్ అండ్ పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా.

    సేఫ్టీ: 17 రకాల అడాస్ ఫీచర్లు.

    లగ్జరీ: యాంబియంట్ లైటింగ్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్, లెదర్ అప్​హోలిస్ట్రీ.

    ఎవరికి బెస్ట్? అత్యుత్తమ టెక్నాలజీ, గరిష్ట భద్రత, రాజీ లేని విలాసం కోరుకునే వారికి ఇది ఏకైక ఎంపిక.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- మీకు ఏ వేరియంట్ సరిపోతుంది?

    బడ్జెట్ లో బెస్ట్ ఎస్‌యూవీ కావాలంటే: ఆథెంటిక్

    ఆధునిక టెక్నాలజీ, తక్కువ ధరలో కావాలంటే: ఎవల్యూషన్

    సౌకర్యం, లగ్జరీ ముఖ్యమైతే: టెక్నో

    అదనపు భద్రత, ప్రీమియం లుక్ కావాలంటే: టెక్నో+

    అన్ని ఫీచర్లు, గరిష్ట భద్రత కావాలంటే: ఐకానిక్

    News/News/Renault Duster : 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వేరియంట్లు- వాటి ధరల వివరాలు ఇవే, మీరు ఏ వేరియంట్​ ఎంచుకోవాలి?
