    SUV : డస్టర్​ వర్సెస్​ క్రెటా వర్సెస్​ గ్రాండ్​ విటారా- ఏ ఎస్​యూవీ ధర తక్కువ?

    SUVs under 20 lakh : భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో అత్యంత ఆదరణ ఉన్న కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్​లో ఇప్పుడు పోటీ మరింత పెరిగింది. కొత్త తరం 'రెనాల్ట్ డస్టర్' రాకతో హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాల మధ్య పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ మూడు కార్ల ఇంజన్ సామర్థ్యం, పవర్, ప్రత్యేకతలపై ఒక లుక్కేయండి..

    Published on: Mar 18, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2026లో కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ విభాగం యుద్ధభూమిని తలపిస్తోంది. ఒకప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్‌లో రారాజుగా వెలిగిన రెనాల్ట్ డస్టర్ సరికొత్త అవతారంలో మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది. ఇప్పటికే మార్కెట్​ను ఏలుతున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాలకు చెక్ పెట్టేలా తన వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంది. మరి ఈ మూడు ఎస్​యూవీల్లో దేని ధర తక్కువ? దేనికి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్​ ఉంది? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    డస్టర్​ వర్సెస్​ క్రెటా వర్సెస్​ గ్రాండ్​ విటారా
    1. కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్: పవర్ ప్యాక్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్..

    కొత్త డస్టర్ ప్రధానంగా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్లపై దృష్టి సారించింది.

    Turbo TCe 100: ఇది 1.0 లీటర్ టర్బో ఇంజన్‌తో వస్తుంది (99 బీహెచ్​పీ, 160 ఎన్​ఎం). కేవలం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో లభిస్తుంది.

    Turbo TCe 160: ఇది శక్తివంతమైన 1.3 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ (163 బీహెచ్​పీ, 280 ఎన్​ఎం). ఇందులో మాన్యువల్, డీసీటీ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఎకో, కంఫర్ట్, పెర్సో అనే డ్రైవింగ్ మోడ్లు దీని ప్రత్యేకం.

    ఫ్యూచర్ ప్లాన్: మైలేజీ కోరుకునే వారి కోసం త్వరలో 1.8 లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్‌ను రెనాల్ట్ తీసుకురానుంది.

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎక్స్​షోరూం ధరలు..

    Powertrain

    Authentic

    Evolution

    Techno

    Techno+

    Iconic

    Turbo TCe 100 MT 10.49 lakh 11.69 lakh 13.49 lakh
    Turbo TCe 160 MT 12.99 lakh 14.49 lakh 15.29 lakh 16.99 lakh
    Turbo TCe 160 DCT 14.49 lakh 15.89 lakh 16.69 lakh 18.49 lakh

    2. హ్యుందాయ్ క్రెటా: అందరికీ అన్ని ఆప్షన్లు..

    క్రెటా తన పట్టును కోల్పోకుండా పెట్రోల్, డీజిల్, టర్బో ఇంజన్లతో వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.

    1.5లీటర్​ పెట్రోల్: సాధారణ సిటీ డ్రైవింగ్ కోసం 113 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను ఇచ్చే ఈ ఇంజన్ మాన్యువల్/ఐవీటీ ఆప్షన్లలో ఉంది.

    1.5లీటర్ డీజిల్: లాంగ్ జర్నీలు చేసే వారి కోసం 114 బీహెచ్​పీ పవర్, 250 ఎన్​ఎం టార్క్‌తో డీజిల్ వేరియంట్ అందుబాటులో ఉంది.

    1.5L టర్బో పెట్రోల్: వేగాన్ని ఇష్టపడే వారికోసం 158 బీహెచ్​పీ పవర్‌తో 7-స్పీడ్ డీసీటీ గేర్‌బాక్స్‌తో ఇది వస్తుంది.

    హ్యుందాయ్​ క్రెటా ఎక్స్​షోరూం ధరలు..

    Powertrain

    Price Range

    1.5 NA petrol MT 11.10 lakh – 17.41 lakh
    1.5 NA petrol IVT 13.94 lakh – 17.37 lakh
    1.5 turbo-petrol DCT 19.90 lakh – 20.05 lakh
    1.5 diesel MT 12.40 lakh – 18.94 lakh
    1.5 diesel AT 17.12 lakh – 20.05 lakh

    3. మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా: మైలేజీయే ప్రాణం..

    మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్​ విటారా తన మార్క్ మైలేజీ, హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో దూసుకుపోతోంది.

    స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ + ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కాంబినేషన్‌తో వస్తుంది. ఇది అత్యుత్తమ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.

    ఏడబ్ల్యూడీ ఆప్షన్: ఈ సెగ్మెంట్‌లో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్న అతికొద్ది కార్లలో ఇది ఒకటి.

    సీఎన్జీ వేరియంట్: తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలనుకునే వారి కోసం మారుతి సీఎన్జీ వెర్షన్‌ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.

    మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్​ విటారా ఎక్స్​షోరూం ధరలు..

    Powertrain

    Price Range

    1.5 NA petrol MT 10.76 lakh – 15.93 lakh
    1.5 NA petrol AT 15.20 lakh – 18.73 lakh
    1.5 strong hybrid e-CVT 16.63 lakh – 19.71 lakh
    1.5 petrol-CNG MT 12.99 lakh – 14.75 lakh

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వర్సెస్​ హ్యుందాయ్​ క్రెటా వర్సెస్​ గ్రాండ్​ విటారా- ధరల వ్యత్యాసం..

    Powertrain Type

    Renault Duster

    Hyundai Creta

    Grand Vitara

    Entry petrol MT 10.49 lakh 11.10 lakh 10.76 lakh
    Mid petrol MT 12.99– 14.49 lakh 11.10– 17.41 lakh 10.76– 15.93 lakh
    Petrol automatic 14.49– 18.49 lakh (DCT) 13.94– 20.05 lakh 15.20– 18.73 lakh
    Turbo-petrol 12.99– 18.49 lakh 19.90– 20.05 lakhNA
    DieselNA 12.40– 20.05 lakhNA
    Strong hybridNANA 16.63– 19.71 lakh
    CNGNANA 12.99– 14.75 lakh

    ఏది ఎవరికి?

    మీకు పవర్ కావాలంటే రెనాల్ట్ డస్టర్ బెస్ట్ ఛాయిస్. అన్ని రకాల ఇంజన్ ఆప్షన్లు, ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే హ్యుందాయ్ క్రెటా సేఫ్ బెట్. అదే మీరు మైలేజీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, మెయింటెనెన్స్ తక్కువగా ఉండాలని కోరుకుంటే మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా వైపు చూడొచ్చు.

