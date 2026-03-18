SUV : డస్టర్ వర్సెస్ క్రెటా వర్సెస్ గ్రాండ్ విటారా- ఏ ఎస్యూవీ ధర తక్కువ?
SUVs under 20 lakh : భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో అత్యంత ఆదరణ ఉన్న కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో ఇప్పుడు పోటీ మరింత పెరిగింది. కొత్త తరం 'రెనాల్ట్ డస్టర్' రాకతో హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాల మధ్య పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ మూడు కార్ల ఇంజన్ సామర్థ్యం, పవర్, ప్రత్యేకతలపై ఒక లుక్కేయండి..
2026లో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగం యుద్ధభూమిని తలపిస్తోంది. ఒకప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్లో రారాజుగా వెలిగిన రెనాల్ట్ డస్టర్ సరికొత్త అవతారంలో మళ్లీ రంగంలోకి దిగింది. ఇప్పటికే మార్కెట్ను ఏలుతున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాలకు చెక్ పెట్టేలా తన వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంది. మరి ఈ మూడు ఎస్యూవీల్లో దేని ధర తక్కువ? దేనికి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్: పవర్ ప్యాక్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్..
కొత్త డస్టర్ ప్రధానంగా టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్లపై దృష్టి సారించింది.
Turbo TCe 100: ఇది 1.0 లీటర్ టర్బో ఇంజన్తో వస్తుంది (99 బీహెచ్పీ, 160 ఎన్ఎం). కేవలం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో లభిస్తుంది.
Turbo TCe 160: ఇది శక్తివంతమైన 1.3 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ (163 బీహెచ్పీ, 280 ఎన్ఎం). ఇందులో మాన్యువల్, డీసీటీ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఎకో, కంఫర్ట్, పెర్సో అనే డ్రైవింగ్ మోడ్లు దీని ప్రత్యేకం.
ఫ్యూచర్ ప్లాన్: మైలేజీ కోరుకునే వారి కోసం త్వరలో 1.8 లీటర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ను రెనాల్ట్ తీసుకురానుంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ ఎక్స్షోరూం ధరలు..
Powertrain
Authentic
Evolution
Techno
Techno+
Iconic
|Turbo TCe 100 MT
|₹10.49 lakh
|₹11.69 lakh
|₹13.49 lakh
|–
|–
|Turbo TCe 160 MT
|–
|₹12.99 lakh
|₹14.49 lakh
|₹15.29 lakh
|₹16.99 lakh
|Turbo TCe 160 DCT
|–
|₹14.49 lakh
|₹15.89 lakh
|₹16.69 lakh
|₹18.49 lakh
2. హ్యుందాయ్ క్రెటా: అందరికీ అన్ని ఆప్షన్లు..
క్రెటా తన పట్టును కోల్పోకుండా పెట్రోల్, డీజిల్, టర్బో ఇంజన్లతో వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.
1.5లీటర్ పెట్రోల్: సాధారణ సిటీ డ్రైవింగ్ కోసం 113 బీహెచ్పీ పవర్ను ఇచ్చే ఈ ఇంజన్ మాన్యువల్/ఐవీటీ ఆప్షన్లలో ఉంది.
1.5లీటర్ డీజిల్: లాంగ్ జర్నీలు చేసే వారి కోసం 114 బీహెచ్పీ పవర్, 250 ఎన్ఎం టార్క్తో డీజిల్ వేరియంట్ అందుబాటులో ఉంది.
1.5L టర్బో పెట్రోల్: వేగాన్ని ఇష్టపడే వారికోసం 158 బీహెచ్పీ పవర్తో 7-స్పీడ్ డీసీటీ గేర్బాక్స్తో ఇది వస్తుంది.
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎక్స్షోరూం ధరలు..
Powertrain
Price Range
|1.5 NA petrol MT
|₹11.10 lakh – ₹17.41 lakh
|1.5 NA petrol IVT
|₹13.94 lakh – ₹17.37 lakh
|1.5 turbo-petrol DCT
|₹19.90 lakh – ₹20.05 lakh
|1.5 diesel MT
|₹12.40 lakh – ₹18.94 lakh
|1.5 diesel AT
|₹17.12 lakh – ₹20.05 lakh
3. మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా: మైలేజీయే ప్రాణం..
మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా తన మార్క్ మైలేజీ, హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో దూసుకుపోతోంది.
స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ + ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కాంబినేషన్తో వస్తుంది. ఇది అత్యుత్తమ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
ఏడబ్ల్యూడీ ఆప్షన్: ఈ సెగ్మెంట్లో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్న అతికొద్ది కార్లలో ఇది ఒకటి.
సీఎన్జీ వేరియంట్: తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలనుకునే వారి కోసం మారుతి సీఎన్జీ వెర్షన్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.
మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా ఎక్స్షోరూం ధరలు..
Powertrain
Price Range
|1.5 NA petrol MT
|₹10.76 lakh – ₹15.93 lakh
|1.5 NA petrol AT
|₹15.20 lakh – ₹18.73 lakh
|1.5 strong hybrid e-CVT
|₹16.63 lakh – ₹19.71 lakh
|1.5 petrol-CNG MT
|₹12.99 lakh – ₹14.75 lakh
రెనాల్ట్ డస్టర్ వర్సెస్ హ్యుందాయ్ క్రెటా వర్సెస్ గ్రాండ్ విటారా- ధరల వ్యత్యాసం..
Powertrain Type
Renault Duster
Hyundai Creta
Grand Vitara
|Entry petrol MT
|₹10.49 lakh
|₹11.10 lakh
|₹10.76 lakh
|Mid petrol MT
|₹12.99– ₹14.49 lakh
|₹11.10– ₹17.41 lakh
|₹10.76– ₹15.93 lakh
|Petrol automatic
|₹14.49– ₹18.49 lakh (DCT)
|₹13.94– ₹20.05 lakh
|₹15.20– ₹18.73 lakh
|Turbo-petrol
|₹12.99– ₹18.49 lakh
|₹19.90– ₹20.05 lakh
|NA
|Diesel
|NA
|₹12.40– ₹20.05 lakh
|NA
|Strong hybrid
|NA
|NA
|₹16.63– ₹19.71 lakh
|CNG
|NA
|NA
|₹12.99– ₹14.75 lakh
ఏది ఎవరికి?
మీకు పవర్ కావాలంటే రెనాల్ట్ డస్టర్ బెస్ట్ ఛాయిస్. అన్ని రకాల ఇంజన్ ఆప్షన్లు, ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే హ్యుందాయ్ క్రెటా సేఫ్ బెట్. అదే మీరు మైలేజీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, మెయింటెనెన్స్ తక్కువగా ఉండాలని కోరుకుంటే మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా వైపు చూడొచ్చు.