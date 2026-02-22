Maruti Suzuki E Vitara : మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు, ధరలు..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీరు కచ్చితంగా చూడాలి. మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు, వాటి ధరల వివరాాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
మారుతీ సుజుకీ నుంచి వస్తున్న తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు పేరు ‘ఈ విటారా’. ఈ ఈవీకి సంబంధించిన ధరల వివరాలను సంస్థ ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఒకవేళ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఇందులోని వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- వేరియంట్లు..
ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా అనే మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. అలాగే కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఛాయిస్లను కూడా ఉన్నాయి.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు..
1. మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా - డెల్టా
ఇది బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ, మారుతీ సుజుకీ దీనిని ఫీచర్లతో నింపేసింది.
పర్ఫార్మెన్స్: ఇందులో 49 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఇది ఫ్రంట్-మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ద్వారా 144 బీహెచ్పీ పవర్, 193 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ఒక పూర్తి ఛార్జ్పై 440 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఫీచర్లు: 10.25- ఇంచ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్ చేసే 10.1- ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్.
సౌకర్యం: రియర్ ఏసీ వెంట్లతో కూడిన ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పీఎం2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్, కీ-లెస్ ఎంట్రీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఆటోమేటిక్ వైపర్స్, ఫాలో-మీ-హోమ్ ఫంక్షన్తో కూడిన ఆటో ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్.
భద్రత: ఈ వేరియంట్ నుంచే 7 ఎయిర్బ్యాగులు, ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్, బ్రేక్ అసిస్ట్, ఆటో-హోల్డ్తో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, టీపీఎంఎస్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్, ఫ్రంట్-రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు లభిస్తాయి.
ఇతరాలు: ఎకో, నార్మల్, స్పోర్ట్, స్నో అనే డ్రైవ్ మోడ్స్, రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్, 40:20:40 స్ప్లిట్ అయ్యే రిక్లైనింగ్ సీట్లు, లెదరెట్ స్టీరింగ్ వీల్, 18-ఇంచ్ ఏరో-స్టైల్ అలాయ్ వీల్స్.
2. మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా - జీటా
ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ జీటా వేరియంట్లో పెద్దదైన 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ప్రామాణికంగా వస్తుంది.
సామర్థ్యం: ఇది 174 బీహెచ్పీ పవర్, 193 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ, ఏకంగా 543 కిలోమీటర్ల క్లెయిమ్డ్ రేంజ్ ఇస్తుంది.
అదనపు ఫీచర్లు: డెల్టాలోని ఫీచర్లతో పాటు వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా, పార్సెల్ ట్రే వంటి అదనపు సౌకర్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
3. మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా - ఆల్ఫా
ఇది అన్నింటికంటే విలాసవంతమైన టాప్-ఎండ్ వేరియంట్. 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది.
అత్యాధునిక టెక్నాలజీ: ఇందులో లెవల్ 2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్), 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉన్నాయి.
సౌకర్యం: వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, సెమీ-లెదరెట్ అప్హోలిస్ట్రీ.
వినోదం: సబ్-వూఫర్తో కూడిన 8-స్పీకర్ల ప్రీమియం ఇన్ఫినిటీ సౌండ్ సిస్టమ్, క్యాబిన్కు విలాసవంతమైన అనుభూతిని ఇచ్చే 'ఫిక్స్డ్ గ్లాస్ రూఫ్ ప్యానెల్'.
కలర్ ఆప్షన్లు: మారుతీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును ఆర్కిటిక్ వైట్, గ్రాండ్యూర్ గ్రే, నెక్సా బ్లూ వంటి ఆరు మోనోటోన్ షేడ్స్, కాంట్రాస్ట్ రూఫ్తో కూడిన నాలుగు డ్యూయల్-టోన్ కాంబినేషన్లలో అందిస్తోంది.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్):
డెల్టా : 49 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో కూడిన ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా బేస్ వేరియంట్ సాధారణ ధర రూ. 15.99 లక్షలు. అయితే బీఏఏఎస్ (బ్యాటరీ ఆస్ ఏ సర్వీస్) స్కీమ్ కింద ఇది కేవలం రూ. 10.99 లక్షలకే లభిస్తుంది.
జీటా : ఇది కేవలం పెద్దదైన 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో మాత్రమే వస్తుంది. దీని ధర రూ. 17.49 లక్షలు. బీఏఏఎస్ కింద దీనిని రూ. 11.99 లక్షలు + కిలోమీటరుకు రూ. 4.39 చెల్లించి సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఆల్ఫా : టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 19.79 లక్షలు. బీఏఏఎస్ స్కీమ్లో దీని ధర రూ. 14.29 లక్షలు + కిలోమీటరుకు రూ. 4.39 గా నిర్ణయించారు.