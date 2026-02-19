Edit Profile
    Maruti Suzuki e Vitara : మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ధరలు..

    మారుతీ సుజుకీ నుంచి వస్తున్న తొలి ఎలక్ట్రిక్​ కారు “ఈ విటారా”ను కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 19, 2026 11:40 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మారుతీ సుజుకీ తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఈ విటారా' ధరల విషయంలో ఉన్న సస్పెన్స్‌కు తెరదించింది. కొద్దిరోజుల క్రితమే 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (బీఏఏఎస్​) విధానంలో ప్రారంభ ధరను ప్రకటించిన సంస్థ, ఇప్పుడు బ్యాటరీతో కలిపి కారు పూర్తి ధర ఎంతనేది అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో పోటీని పెంచుతూ మారుతీ సుజుకీ ఈ ధరలను నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వేరియంట్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా..
    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా..

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ- వేరియంట్లు, ధరలు..

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారాను ప్రధానంగా రెండు పద్ధతుల్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఒకటి బ్యాటరీ అద్దెకు తీసుకునే బీఏఏఎస్​ పద్ధతి, రెండోది బ్యాటరీని పూర్తిగా కొనుగోలు చేసే సాధారణ పద్ధతి.

    1. బ్యాటరీతో కలిపి పూర్తి ధరలు:

    ఒకవేళ మీరు బ్యాటరీని అద్దెకు తీసుకోకుండా, ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీతో పాటే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:

    డెల్టా (49 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 15.99 లక్షలు

    జిటా (61 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 17.49 లక్షలు

    ఆల్ఫా (61 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 19.79 లక్షలు

    గమనిక: డ్యూయల్ టోన్ వేరియంట్ కావాలనుకుంటే అదనంగా రూ. 21,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    2. బీఏఏఎస్​ (బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్) పద్ధతిలో:

    ఈ విధానంలో ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా కొనేటప్పుడు తక్కువ ధర చెల్లించి, బ్యాటరీ వినియోగానికి కిలోమీటరుకు కొంత చొప్పున అద్దె కట్టాలి.

    డెల్టా (49 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 10.99 లక్షలు (అద్దె: కి.మీ.కు రూ. 3.99)

    జిటా (61 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 11.99 లక్షలు (అద్దె: కి.మీ.కు రూ. 4.39)

    ఆల్ఫా (61 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 14.29 లక్షలు (అద్దె: కి.మీ.కు రూ. 4.39)

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు..

    ప్రస్తుతం ప్రకటించిన ఈ ధరలన్నీ 'ప్రారంభ ధరలు' (ఇంట్రొడొక్టరీ) మాత్రమే. ఇవి మార్చి 31 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, తొలి వినియోగదారుల కోసం మారుతీ సుజుకీ మరికొన్ని ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. అవి..

    • ఉచిత హోమ్ ఛార్జర్, ఇన్‌స్టాలేషన్ సదుపాయం.
    • మూడేళ్ల తర్వాత 60% వరకు అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ఆఫర్.
    • బ్యాటరీపై 8 ఏళ్లు లేదా 1.6 లక్షల కిలోమీటర్ల వారంటీ.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- పెర్ఫార్మెన్స్, రేంజ్..

    ఈ విటారా రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో వస్తోంది. 49 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 440 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుండగా, పెద్దదైన 61 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్ 543 కిలోమీటర్ల (ఏఆర్​ఏఐ సర్టిఫైడ్) రేంజ్ అందిస్తుంది. ఇది ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ కాన్ఫిగరేషన్‌తో వస్తోంది.

    మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- పోటీదారులతో పోలిస్తే..

    మారుతీ తన ఈ విటారా ధరను చాలా కాంపిటీటివ్​గా నిర్ణయించిందనే చెప్పుకోవాలి. మార్కెట్​లో దీని ప్రధాన ప్రత్యర్థులైన హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ (రూ. 18.02 లక్షల నుంచి), టాటా కర్వ్ ఈవీ (రూ. 17.49 లక్షల నుంచి), మహీంద్రా బీఈ 6 (రూ. 18.90 లక్షల నుంచి) వంటి మోడళ్లతో పోలిస్తే, ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ ప్రారంభ ధర చాలా తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.

    మరింత సమాచారం కోసం లేదా బుకింగ్స్ కోసం సమీపంలోని మారుతీ సుజుకీ నెక్సా షోరూమ్‌ను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.

