Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Electric Scooter : మీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రేంజ్ పెరగాలంటే- ఈ టిప్స్​ ఫాలో అవ్వండి..

    Electric scooter range rips : భారత్‌లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల హవా నడుస్తోంది. అయితే, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత, తక్కువ రేంజ్ వంటి సమస్యలు రైడర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. మీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలంటే అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన టిప్స్​ ఇవే..

    Published on: Mar 15, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశంలో పర్యావరణహితమైన 'గ్రీన్ వేవ్'కు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు నాయకత్వం వహిస్తున్నాయి. పెట్రోల్ వాహనాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు తక్కువ ధరలకు లభిస్తుండటం, కిలోమీటరుకు అయ్యే రన్నింగ్ ఖర్చు తగ్గడం వంటి అంశాలు వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. నిరంతరం పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు కూడా వాహనదారులను సస్టైనబిలిటీ వైపు, అంటే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మళ్లేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ-స్కూటర్ రైడర్లలో ప్రధానంగా ఉండే ఆందోళన దాని 'రేంజ్' (ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే వచ్చే దూరం), పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత.

    ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​ని ఎలా పెంచాలి? ఇవి తెలుసుకోండి..
    ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​ని ఎలా పెంచాలి? ఇవి తెలుసుకోండి..

    ఈ నేపథ్యంలో మీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ రేంజ్​ని పెంచుకునేందుకు ఉపయోగపడే 6 టిప్స్​ని ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    1. తయారీదారు సూచించిన టైర్ ప్రెజర్..

    ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రేంజ్ అనేది నేరుగా టైర్ ప్రెజర్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. టైర్లలో సరైన గాలి ఉంటే, నేలకు, టైరుకు మధ్య రాపిడి తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది 'రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్'ను తగ్గిస్తుంది. అంటే టైర్ ముందుకు కదలడానికి అవసరమైన శక్తి తగ్గుతుంది. ఫలితంగా విద్యుత్ వినియోగం తగ్గి, బ్యాటరీ ఆదా అవుతుంది, తద్వారా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది.

    2. సరైన డ్రైవింగ్ విధానం..

    తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించడం, 'పవర్ సేవింగ్ మోడ్'ను ఉపయోగించడం వల్ల బ్యాటరీ లైఫ్ పెరిగి రేంజ్ పెరుగుతుంది. తక్కువ సామర్థ్యం గల మోడళ్లను నెమ్మదిగా నడపాలని, హై-ఎండ్ వేరియంట్లను వేగంగా నడపవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. యాక్సలరేటర్, బ్రేక్‌ల విషయంలో సున్నితంగా వ్యవహరించడం వల్ల బ్యాటరీ నుంచి గరిష్ట రేంజ్​ పొందవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒక్కసారిగా ఫుల్ థ్రోటిల్ ఇవ్వడం లేదా సడన్ బ్రేకులు వేయడం వంటివి చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇది బ్యాటరీ పవర్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.

    3. అవసరం లేని ఫీచర్లను ఆఫ్ చేయండి..

    నేటి ఆధునిక ఈ-స్కూటర్లు అనేక ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ ఎల్లప్పుడూ అవసరం ఉండవు. బ్లూటూత్, స్మార్ట్ నావిగేషన్, రిఫ్లెక్టర్ లైట్లు వంటి సదుపాయాలను ప్రయాణ సమయంలో అవసరం లేనప్పుడు ఆఫ్ చేయడం వల్ల బ్యాటరీపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. పగటిపూట ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు, హెడ్‌ల్యాంప్‌లను ఆఫ్ చేయడం ద్వారా పవర్‌ను ఆదా చేయవచ్చు.

    4. బ్యాటరీ అప్‌గ్రేడ్..

    ఒకవేళ మీ ప్రస్తుత బ్యాటరీ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే, దానిని అప్‌గ్రేడ్ చేయడం ద్వారా మీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్‌కు కొత్త ప్రాణం పోయవచ్చు. స్కూటర్ అవసరాలను బట్టి అధిక వోల్టేజ్ ఉన్న బ్యాటరీని ఎంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల రేంజ్ పెరుగుతుంది. బ్యాటరీ ఛార్జ్ సామర్థ్యం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే రేంజ్ అంతగా పెరుగుతుంది. కొన్ని ఈ-వాహనాల్లో రెండో బ్యాటరీని అదనంగా చేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే దీనివల్ల వాహనం బరువు పెరగడం, ఛార్జింగ్ సమయం ఎక్కువ తీసుకోవడం వంటి లోపాలు ఉన్నాయి.

    5. బ్యాటరీ నిర్వహణ..

    గరిష్ట రేంజ్ పడిపోకుండా ఉండాలంటే బ్యాటరీ ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యం. చాలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలను ఉపయోగిస్తారు. వీటికి సుమారు 300-500 ఛార్జ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి, అంటే సుమారు రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల జీవితకాలం. బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ 15 శాతం కంటే తగ్గకముందే రీఛార్జ్ చేయాలి. పూర్తిగా డ్రెయిన్ (0%) అవ్వనివ్వకూడదు. లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి, కాబట్టి వీటిని విపరీతమైన ఎండలో లేదా చలిలో ఉంచకూడదు. అధిక ఉష్ణోగ్రత బ్యాటరీ జీవితకాలాన్ని తగ్గిస్తే, అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత బ్యాటరీ ఛార్జింగ్‌ను పట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.

    6. బరువును గమనించండి..

    స్కూటర్ మోస్తున్న మొత్తం బరువు కూడా రేంజ్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది. కేవలం అవసరమైన వస్తువులను మాత్రమే ఉంచుకోవడం, అనవసరమైన అలంకరణలు తగ్గించడం వల్ల స్కూటర్‌పై లోడ్ తగ్గుతుంది. బరువు తక్కువగా ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుంది.

    recommendedIcon
    News/News/Electric Scooter : మీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రేంజ్ పెరగాలంటే- ఈ టిప్స్​ ఫాలో అవ్వండి..
    News/News/Electric Scooter : మీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రేంజ్ పెరగాలంటే- ఈ టిప్స్​ ఫాలో అవ్వండి..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes