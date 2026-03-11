Ultraviolette X 47 : 320 కి.మీ రేంజ్తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్- మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 5 విషయాలు..
అల్ట్రావయోలెట్ సంస్థ తన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ శ్రేణిని ఎంతో అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దింది. అయితే, ఇందులో ఉండే వేరియంట్లు, బ్యాటరీ సైజులు, ఫీచర్ల జాబితాను అర్థం చేసుకోవడం కాస్త కష్టమే. ఈ నేపథ్యంలో అల్ట్రావయోలెట్ఎక్స్-47ని కొనుగోలు చేసే ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి..
మల్టిపుల్ వేరియంట్లు, రెండు రకాల బ్యాటరీ సైజులు, భారీ ఫీచర్ల జాబితాతో ఉన్న అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 లైనప్ను మొదటి చూపులో అర్థం చేసుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఎంట్రీ లెవల్ 'ఒరిజినల్' నుంచి హై-ఎండ్ 'రీకాన్' వెర్షన్ల వరకు, వీటి మధ్య తేడాలు కేవలం బ్యాటరీ సామర్థ్యంలోనే కాదు, ఇతర అంశాల్లోనూ ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ధరలు రూ. 2.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. మీరు అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47ని కొనుగోలు చేసే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన ఐదు కీలక విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. మీరు పొందే రేంజ్ను రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు నిర్ణయిస్తాయి..
ఎక్స్-47 ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్లతో లభిస్తుంది. మీరు ఎంచుకునే బ్యాటరీని బట్టి బైక్ ఇచ్చే రేంజ్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. బేస్ వేరియంట్లు 7.1 kWh బ్యాటరీని ఉపయోగిస్తుండగా, రీకాన్ వేరియంట్లు 10.3 kWh ప్యాక్ను కలిగి ఉంటాయి.
7.1 kWh బ్యాటరీ:
- ఐడీసీ రేంజ్: 211 కి.మీ.
- అంచనా వేసిన రేంజ్ (గ్లైడ్ మోడ్): 183 కి.మీ.
- కాంబాట్ మోడ్: 144 కి.మీ.
- బాలిస్టిక్ మోడ్: 128 కి.మీ.
10.3 kWh బ్యాటరీ:
- ఐడీసీ రేంజ్: 323 కి.మీ.
- అంచనా వేసిన రేంజ్ (గ్లైడ్ మోడ్): 266 కి.మీ.
- కాంబాట్ మోడ్: 209 కి.మీ.
- బాలిస్టిక్ మోడ్: 186 కి.మీ.
2. ఎలక్ట్రిక్ బైక్గా దీని పర్ఫార్మెన్స్ చాలా పటిష్టమైనది!
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 ప్రధానంగా పర్ఫార్మెన్స్పై దృష్టి పెట్టింది. దీని బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చాలా వేగంగా ఉంటుంది.
పీక్ పవర్: బేస్ వెర్షన్లలో 27 kW (36.2 హెచ్పీ) కాగా, హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో 30 kW (40.2 హెచ్పీ).
పీక్ టార్క్: వేరియంట్ను బట్టి 90 ఎన్ఎం / 100 ఎన్ఎం.
రియర్ వీల్ టార్క్: 610 ఎన్ఎం వరకు.
యాక్సలరేషన్:
0–60 కి.మీ/గం: 2.7–2.8 సెకన్లు.
0–100 కి.మీ/గం: 8.1–8.2 సెకన్లు.
గరిష్ట వేగం: 145 కి.మీ/గం.
రైడింగ్ మోడ్స్: ఇందులో గ్లైడ్, కాంబాట్, బాలిస్టిక్ అనే మూడు మోడ్స్ ఉన్నాయి.
హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో 10 లెవల్స్ వరకు రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సౌకర్యం ఉంది.
3. రాడార్ ఆధారిత భద్రత అన్ని వేరియంట్లలో స్టాండర్డ్..
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 ఎలక్ట్రిక్ బైక్లోని అతిపెద్ద హైలైట్ దాని 77 జీహెచ్జెడ్ రాడార్ ఆధారిత రైడర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్. దీనిని అల్ట్రావయోలెట్ 'UV Hypersense' అని పిలుస్తుంది. ఇది అన్ని వేరియంట్లలోనూ లభిస్తుంది. ఇందులో:
లేన్ చేంజ్ అసిస్ట్
ఓవర్టేక్ అలర్ట్
బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్
రియర్ కొలీజన్ వార్నింగ్
దీనితో పాటు డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్, డైనమిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
4. వేరియంట్ను బట్టి ఛార్జింగ్ ఆప్షన్లు మారుతాయి..
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47లో ఛార్జింగ్ సౌలభ్యం వేరియంట్ను బట్టి మారుతుంది:
పోర్టబుల్ ఛార్జర్: 20–80% ఛార్జింగ్కు 3 గంటల 30 నిమిషాలు (7 kWh) నుంచి 5 గంటల (10 kWh) సమయం పడుతుంది.
బూస్ట్ ఛార్జర్: 20–80% ఛార్జింగ్కు 1 గంట 45 నిమిషాలు (7 kWh) నుంచి 2 గంటల 30 నిమిషాలు (10 kWh) సమయం పడుతుంది.
యూవీ సూపర్ నోవా+ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 20–80% ఛార్జింగ్ కేవలం 40 నిమిషాలు (7 kWh) నుంచి 60 నిమిషాల్లో (10 కేడబ్ల్యూహెచ్) పూర్తవుతుంది.
5. బ్యాటరీ సైజు, ఎక్విప్మెంట్, వారంటీలో వ్యత్యాసాలు..
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 లైనప్ ప్రధానంగా మూడు వేరియంట్లుగా ఉంటుంది.
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 ఆరిజిన్ (ఎక్స్షోరూం ధర: రూ. 2.49 లక్షలు): 7.1 kWh బ్యాటరీ, స్టాండర్డ్ ఛార్జర్, 3 ఏళ్లు/60,000 కి.మీ బ్యాటరీ వారంటీ, బేసిక్ రీజెన్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్.
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 ఒరిజినల్+ (ఎక్స్షోరూం ధర: రూ. 2.99 లక్షలు): 7.1 kWh బ్యాటరీ, ఆన్-బోర్డ్ ఛార్జర్, అడ్వాన్స్డ్ రైడ్ కంట్రోల్ ప్యాక్, 5 ఏళ్లు/1,00,000 కి.మీ బ్యాటరీ వారంటీ.
అల్ట్రావయోలెట్ ఎక్స్-47 రికాన్ (ఎక్స్షోరూం ధర: రూ. 3.49 లక్షలు): 10.3 kWh బ్యాటరీ, క్రాష్ ప్రొటెక్షన్ (నకిల్ గార్డ్ + బుల్బార్), అడ్వాన్స్డ్ రైడ్ కంట్రోల్ ప్యాక్, ప్రీమియం కనెక్టివిటీ.