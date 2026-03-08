Edit Profile
    Women's day 2026 : మహిళలకు బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇవి- బరువు, రేంజ్​, ధర వివరాలు..

    International Women's day 2026 : మీకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు! మీరు కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే మహిళలకు ది బెస్ట్​ ఈ-స్కూటర్​ లిస్ట్​ని ఇక్కడ చూసేయండి. ఇందులో ఐదు మోడల్స్​ ఉన్నాయి. వీటి రేంజ్​, ధర వంటి వివరాలు మీకోసమే..

    Published on: Mar 08, 2026 9:11 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మహిళల ప్రయాణ అవసరాలు మారుతున్నాయి. ఆఫీసు వెళ్లాలన్నా, పిల్లలను స్కూలుకు తీసుకెళ్లాలన్నా లేదా ఇంటి అవసరాలకు బయటకు వెళ్లాలన్నా.. నడపడానికి తేలికగా ఉండి, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన వాహనాలను మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా.. మార్కెట్లో మహిళలకు అందుబాటులో ఉన్న టాప్​- 5 బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఏథర్​ రిజ్టా ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..
    మహిళల కోసం టాప్​- 5 బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..

    1. బజాజ్ చేతక్:

    క్లాసిక్ లుక్‌తో పాటు దృఢమైన మెటల్ బాడీ కావాలనుకునే వారికి చేతక్ మొదటి ఎంపిక. దీని 'హిల్ హోల్డ్' ఫీచర్ ఎత్తుపల్లాల రోడ్లపై బండి వెనక్కి జారకుండా కాపాడుతుంది.

    రేంజ్: 113 కి.మీ (పూర్తి ఛార్జింగ్‌పై) నుంచి.

    ధర: సుమారు రూ. 1.15 లక్షల నుంచి ప్రారంభం.

    సీట్​ హైట్ : 775 ఎంఎం

    మోడల్​ని బట్టి ఈ బజాజ్​ చేతక్​ బరువు 107 కేజీల నుంచి 134 కేజీల వరకు ఉంటుంది.

    2. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ 2.2 కేడబ్ల్యూహెచ్​ :

    సాంప్రదాయ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ల తరహాలోనే ఉంటూ, అడ్వాన్స్​డ్​ ఫీచర్లను ఇది అందిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న 5- ఇంచ్​ టీఎఫ్‌టీ స్క్రీన్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ మహిళలకు కొత్త దారుల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

    రేంజ్: 94 కి.మీ.

    ధర: సుమారు రూ. 1.07 లక్షల వరకు.

    సీట్​ హైట్ : 770 ఎంఎం

    ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఈ టీవీఎస్​ ఐక్యూబ్​! దీని బరువు 110 కేజీల నుంచి 115 కేజీల వరకు ఉంటుంది.

    మహిళల కోసం బెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..
    3. ఓలా ఎస్1 ఎయిర్:

    ఈ విభాగంలో అత్యంత తేలికపాటి స్కూటర్ ఇది. కేవలం 99 కిలోల బరువు ఉండటం వల్ల హ్యాండ్లింగ్ చాలా సులభం. దీనిలో ఉండే 34 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్, ఆఫీస్ బ్యాగులు లేదా కిరాణా సామాగ్రి పెట్టుకోవడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    రేంజ్: 151 కి.మీ.

    ధర: సుమారు రూ. 84,999 నుంచి.

    సీట్​ హైట్ : 792 ఎంఎం.

    4. ఏథర్ రిజ్టా:

    ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఈ ఏథర్​ రిజ్టా! సంస్థకు కూడా ఇదే బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడల్​. మహిళల సౌకర్యం కోసం దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారని చెప్పుకోవాలి. అంతేకాకుండా, దీనిలో ఉండే 'స్కిడ్ కంట్రోల్' ఫీచర్ వర్షం పడినప్పుడు రోడ్లపై బండి జారకుండా రక్షణ ఇస్తుంది.

    రేంజ్: 123 కి.మీ నుంచి 159 కి.మీ వరకు.

    ధర: సుమారు రూ. 1.10 లక్షల నుంచి.

    సీట్​ హైట్ : 780 ఎంఎం

    ఈ ఏథర్​ రిజ్టా ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ బరువు 119 కేజీల నుంచి 125 కేజీల వరకు ఉంటుంది.

    5. విడా వీ2 ప్లస్ :

    హీరో మోటోకార్ప్ నుంచి వచ్చిన ఈ స్కూటర్ ఒక వినూత్న ఫీచర్‌తో వస్తుంది. దీని బ్యాటరీని తీసి ఇంట్లోనే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉండేవారికి ఇది గొప్ప వరం. ఇందులో 'క్రూయిజ్ కంట్రోల్' ఫీచర్ కూడా ఉంది.

    రేంజ్: 143 కి.మీ వరకు.

    ధర: సుమారు రూ. 1.04 లక్షల నుంచి.

    సీట్​ హైట్​- 777 ఎంఎం

    ఈ విడా వీ2 ప్లస్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ బరువు దాదాపు 125 కేజీలు.

    మొత్తానికి, బడ్జెట్- వ్యక్తిగత అవసరాలను బట్టి ఈ ఐదింటిలో ఏదైనా ఒక మోడల్‌ను ఎంచుకోవడం ద్వారా మహిళలు తమ ప్రయాణాన్ని సురక్షితంగా, హాయిగా మార్చుకోవచ్చు.

    మరి మీరు ఏ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ని ఎంచుకుంటున్నారు?

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. మహిళలకు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ బరువు ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

    స్కూటర్ బరువు అనేది హ్యాండ్లింగ్, భద్రతపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్‌లో బండిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, టైట్ పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో వెనక్కి తీయడానికి తక్కువ బరువున్న (సుమారు 100-110 కేజీల లోపు) స్కూటర్లు మహిళలకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఓలా ఎస్1 ఎయిర్ వంటి తేలికపాటి మోడళ్లు నడపడానికి చాలా సులభంగా ఉంటాయి.

    2. సీటు ఎత్తు- స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎలా ఉండాలి?

    స్కూటర్ ఎంచుకునేటప్పుడు మహిళలు తప్పనిసరిగా 'సీట్ హైట్' చూడాలి. సిగ్నల్స్ వద్ద ఆగినప్పుడు పాదాలు నేలకు ఆనకపోతే బ్యాలెన్స్ తప్పే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే తక్కువ సీటు ఎత్తు ఉన్న మోడళ్లు (ఉదా: బజాజ్ చేతక్) ఉత్తమం. అలాగే, ఆఫీస్ బ్యాగులు లేదా కిరాణా సామాగ్రి పెట్టుకోవడానికి కనీసం 30 లీటర్ల ‘బూట్ స్పేస్’ ఉన్న స్కూటర్లను ఎంచుకోవడం వల్ల ప్రయాణం మరింత సులభమవుతుంది.

    3. రివర్స్ మోడ్, హిల్-హోల్డ్ ఫీచర్లు అవసరమా?

    అవును, ఇవి మహిళలకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.

    రివర్స్ మోడ్: బరువైన స్కూటర్‌ను కాళ్లతో వెనక్కి నెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఒక బటన్ నొక్కడం ద్వారా వెనక్కి తీయవచ్చు.

    హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్: వంతెనలు లేదా ఫ్లైఓవర్లపై ఆగినప్పుడు బ్రేక్ వదిలినా బండి వెనక్కి జారిపోకుండా ఈ ఫీచర్ కాపాడుతుంది. కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వారికి ఈ 'స్మార్ట్ ఫీచర్లు' ఉన్న స్కూటర్లు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాయి.

