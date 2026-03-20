బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే అప్గ్రేడ్స్: 2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్.. ధర రూ. 5.79 లక్షల నుంచే
హ్యుందాయ్ ఇండియా తన పాపులర్ సబ్-4 మీటర్ క్రాస్ఓవర్ 'ఎక్స్టర్' (Exter) 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. కొత్త డిజైన్, అదిరిపోయే టెక్నాలజీ, మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారు ప్రారంభ ధర రూ. 5.79 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు హ్యుందాయ్ సిద్ధమైంది. సరికొత్త లుక్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో 2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హ్యుందాయ్ డీలర్షిప్లలో లేదా కంపెనీ వెబ్సైట్లో రూ. 11,000 టోకెన్ అమౌంట్తో బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి.
కొత్త ఎక్స్టర్లో మారిన అంశాలు ఇవే:
1. మరింత బోల్డ్ డిజైన్:
కొత్త ఎక్స్టర్ మునుపటి కంటే మరింత ధీటుగా కనిపిస్తోంది. దీని ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఇప్పుడు కొత్త మెష్ ప్యాటర్న్తో రీడిజైన్ చేయబడింది. ఫ్రంట్, రియర్ బంపర్లను మార్చడం ద్వారా కారుకు మంచి రోడ్ ప్రెజెన్స్ లభిస్తుంది.
కొత్త కలర్స్: గోల్డెన్ బ్రాంజ్ (Golden Bronze), టైటానియం బ్లాక్ మ్యాట్ (Titanium Black Matte) అనే రెండు కొత్త రంగులను పరిచయం చేశారు.
అల్లాయ్ వీల్స్: కొత్త 15-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్, కొత్త వింగ్-టైప్ రూఫ్ స్పాయిలర్ దీనికి స్పోర్టీ లుక్ని ఇస్తున్నాయి.
2. ప్రీమియం ఇంటీరియర్:
కారు లోపల నేవీ, గ్రే (Navy and Grey) డ్యూయల్ టోన్ థీమ్ ఉపయోగించారు. డ్యాష్బోర్డ్పై కొత్త 3D కార్బన్ ప్యాటర్న్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు.
డ్రైవర్ కోసం స్పోర్టీ D-కట్ స్టీరింగ్ వీల్, మెటల్ పెడల్స్, ఫోల్డింగ్ ఆర్మ్రెస్ట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
డ్రైవర్ సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్, వెనుక సీటు హెడ్-రెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వంటి సౌకర్యాలను అన్ని వేరియంట్లలో స్టాండర్డ్ (Standard) గా మార్చారు.
3. సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ టెక్నాలజీ:
ఈ సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారిగా హ్యుందాయ్ డాష్క్యామ్ (Dashcam) ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ప్రయాణంలో భద్రతను పెంచుతుంది.
బ్లూలింక్ (Bluelink) కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వెనుక సీటు ప్రయాణికుల కోసం టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
4. పటిష్టమైన భద్రత:
భద్రత విషయంలో హ్యుందాయ్ రాజీ పడలేదు.
మొత్తం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు అన్ని వేరియంట్లలో స్టాండర్డ్గా వస్తాయి.
దీనితో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ సహా 45కు పైగా అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్:
2026 ఎక్స్టర్ ఇంజిన్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
- 1.2-లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్: ఇది 82 bhp పవర్, 114 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- ట్రాన్స్మిషన్: 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా AMT ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. AMT వెర్షన్లో పాడిల్ షిఫ్టర్లు కూడా ఉన్నాయి.
- CNG వెర్షన్: డ్యూయల్-సిలిండర్ టెక్నాలజీతో కూడిన సిఎన్జీ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. దీనివల్ల 225 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ అలాగే ఉంటుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ మైలేజీ ఎంత?
కంపెనీ అధికారికంగా ఇంకా మైలేజీని ప్రకటించలేదు, కానీ మునుపటి మోడల్ లాగే పెట్రోల్ వెర్షన్ లీటరుకు సుమారు 19-20 కి.మీ మైలేజీని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
2. బుకింగ్ అమౌంట్ ఎంత?
మీరు రూ. 11,000 చెల్లించి ఈ కొత్త కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు.
3. ఈ కారులో కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్ ఏది?
ఈ సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా ఇన్-బిల్ట్ 'డాష్క్యామ్' (Dashcam) ను హ్యుందాయ్ అందించింది.