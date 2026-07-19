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    నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్​ రెనాల్ట్ ట్రైబర్- బడ్జెట్ ధరలో ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ.. దేని ఈఎంఐ తక్కువ?

    నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్​ రెనాల్ట్ ట్రైబర్.. ఈ రెండూ కూడా బడ్జెట్​ ఫ్యామిలీ ఎంపీవీలే! మరి వీటిల్లో దేని ధర తక్కువ? దేని నెలవారీ ఈఎం తక్కువ? అసలు లెక్కలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jul 19, 2026, 16:21:36 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతదేశంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా యూటిలిటీ వాహనాలకు, ముఖ్యంగా ఎస్‌యూవీ, క్రాస్‌ఓవర్, ఎంపీవీ మోడళ్లకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ట్రెండ్‌లో ఎస్‌యూవీల హవా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. ఎక్కువ స్పేస్ కావాలనుకునే వారు, పెద్ద కుటుంబం కోసం కారును వెతికే వారు మాత్రం ఎంపీవీలను ఎంచుకోవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ బడ్జెట్ ఎంపీవీ విభాగంలో అత్యంత సరసమైన ధరల్లో లభిస్తున్న రెండు ప్రముఖ మోడళ్లు నిస్సాన్ గ్రావైట్, రెనాల్ట్ ట్రైబర్. నిజానికి ఈ రెండు కార్లు దాదాపు ఒకే ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై తయారైనప్పటికీ, వాటి డిజైన్, బ్రాండింగ్, లుక్స్ పరంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి.

    నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్​ రెనాల్ట్ ట్రైబర్
    నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్​ రెనాల్ట్ ట్రైబర్

    మీరు కూడా మీ కుటుంబం కోసం ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎంపీవీని కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తూ, మీ షార్ట్‌లిస్ట్‌లో నిస్సాన్ గ్రావైట్, రెనాల్ట్ ట్రైబర్ మోడళ్లను ఉంచినట్లయితే, ఈ రెండింటిలో ఏ కారుకు ఎంత నెలవారీ ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుందో ఇక్కడ క్లియర్ కట్ కంపారిజన్ చూద్దాము.

    నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్ రెనాల్ట్ ట్రైబర్: నెలవారీ ఈఎంఐ ఇలా
    మోడల్వేరియంట్ధరలోన్ (ఎక్స్​షోరూం ధరపై 100%)వడ్డీ రేటురీపేమెంట్ టెన్యూర్నెలవారీ ఈఎంఐ
    నిస్సాన్ గ్రావైట్విసియా ఎంటీ 573,400 573,4009.5%36 నెలలు 18,368
    ఈజెడ్ షిఫ్ట్ 864,000 864,000 27,676
    రెనాల్ట్ ట్రైబర్ఆథెంటిక్ 580,875 580,875 18,607
    ఎమోషన్ ఏఎంటీ డీటీ 868,950 868,950 27,835

    నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్ రెనాల్ట్ ట్రైబర్: నెలవారీ ఈఎంఐ లెక్కలు..

    ఈ రెండు కార్ల నెలవారీ ఈఎంఐలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి, రెండు మోడళ్ల బేస్ వేరియంట్ (ప్రారంభ మోడల్), టాప్ వేరియంట్ (అత్యంత ఖరీదైన మోడల్) ధరలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాము. లోన్ మొత్తాన్ని కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలో 100 శాతంగా అనుకున్నాం. అలాగే లోన్ తిరిగి చెల్లించే కాలపరిమితిని 36 నెలలుగా (3 సంవత్సరాలు), వడ్డీ రేటును సంవత్సరానికి 9.5 శాతంగా ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఈ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం జరిగింది.

    ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి. ఈ రెండు ఎంపీవీలకు సంబంధించి ఆయా కంపెనీలు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ (కారు కొన్న తర్వాత బయట అమర్చుకునే) సీఎన్జీ కిట్లను అందిస్తున్నాయి. అయితే, మేము ఈ ఈఎంఐ లెక్కింపులో ఆ సీఎన్జీ ప్యాక్ ధరలను చేర్చలేదు. కేవలం ఫ్యాక్టరీ నుంచి నేరుగా వచ్చే పెట్రోల్ కార్ల ధరలను మాత్రమే ఇక్కడ పరిగణనలోకి తీసుకున్నాము.

    ఏ వేరియంట్‌కు ఎంత ఈఎంఐ?

    నిస్సాన్ గ్రావైట్ కారును కొనుగోలు చేస్తే, మీరు ఎంచుకునే వేరియంట్‌ను బట్టి ప్రతి నెల రూ. 18,368 నుంచి రూ. 27,676 వరకు ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    అదే మీరు రెనాల్ట్ ట్రైబర్ మోడల్‌ను ఎంచుకుంటే, దీని వేరియంట్లను బట్టి నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 18,607 నుంచి ప్రారంభమై రూ. 27,835 వరకు ఉంటుంది.

    గ్రావైట్​తో పోలిస్తే ట్రైబర్ ఈఎంఐ స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉంది. అయితే, ఈ నెలవారీ ఈఎంఐ అనేది మీరు చెల్లించే డౌన్ పేమెంట్ మొత్తం, బ్యాంక్ ఇచ్చే వడ్డీ రేటు, మీరు ఎంచుకునే లోన్ కాలపరిమితి, మీరు తీసుకునే మొత్తం లోన్ విలువ వంటి పలు అంశాలపై ఆధారపడి మారుతుందని గుర్తుంచుకోండి. కారు కొనేముందు మీ సమీప డీలర్‌ను సంప్రదించి ఫైనల్ కొటేషన్ తీసుకోవడం మంచిది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్​ రెనాల్ట్ ట్రైబర్- బడ్జెట్ ధరలో ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ.. దేని ఈఎంఐ తక్కువ?
    Home/News/నిస్సాన్ గ్రావైట్ వర్సెస్​ రెనాల్ట్ ట్రైబర్- బడ్జెట్ ధరలో ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ.. దేని ఈఎంఐ తక్కువ?
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