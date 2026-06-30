సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ లోన్ తీసుకుంటున్నారా? ఈ హిడెన్ ఛార్జీలు తెలుసుకోండి
పాత కారు కొనుగోలు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా అనిపించినప్పటికీ, ఫైనాన్సింగ్ ఎంచుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి. కొత్త కార్లతో పోలిస్తే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లపై వడ్డీ రేట్లు (9-18%) ఎక్కువగా ఉండటమే కాకుండా అనేక దాగి ఉన్న ఖర్చులు ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బడ్జెట్ పరిమితుల కారణంగా ఈ రోజుల్లో చాలామంది సెకండ్ హ్యాండ్ (ప్రీ-ఓన్డ్) కార్లను కొనేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం కార్ల విక్రయ ప్లాట్ఫామ్లలో జరిగే వ్యాపారంలో దాదాపు 60 శాతం లావాదేవీలు ఫైనాన్సింగ్ (లోన్స్) ద్వారానే సాగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది విడుదలైన 'ఆటోకార్-స్పిన్నీ యూజ్డ్ కార్ స్టడీ' ప్రకారం, గత ఐదేళ్లలో ఈ విభాగంలో లోన్లు తీసుకునే వారి సంఖ్య 16 శాతం నుంచి 32 శాతానికి అంటే రెట్టింపు అయింది. అయితే, కొత్త కారు కొనుగోలుకు లోన్ తీసుకోవడానికి, పాత కారుకు లోన్ తీసుకోవడానికి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లను తరుగుదల (Depreciating) ఉండే, ఎక్కువ రిస్క్ కలిగిన ఆస్తిగా పరిగణిస్తాయి. అందుకే వీటికి వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, తక్కువ కాలపరిమితి (Short tenure), కఠినమైన నిబంధనలు విధిస్తాయి. సాధారణంగా కొత్త కారుపై వడ్డీ రేట్లు ఏడాదికి 7.5% నుంచి 12% వరకు ఉంటే, సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లపై ఇవి 9% నుంచి 18% వరకు వసూలు చేస్తుంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ వడ్డీ రేట్లు అసెట్ లోన్ లా కాకుండా పర్సనల్ లోన్ లా మారిపోతాయి.
మోత మోగించే దాగి ఉన్న ఖర్చులు
"పాత కార్లకు లోన్లు ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంకులు ఎక్కువ ప్రాసెసింగ్ ఫీజుతో పాటు ప్రత్యేకంగా ఎవాల్యుయేషన్ (కారు విలువ కట్టే) ఫీజు కూడా వసూలు చేస్తాయి" అని బెంగళూరుకు చెందిన ఆల్ఫా మోటార్ వరల్డ్ డీలర్షిప్ అధినేత ముజమ్మిల్ హబీబ్ వివరించారు.
కొన్ని సంస్థలైతే కస్టమర్ లోన్ ఎగవేస్తే కారును ట్రాక్ చేయడానికి తప్పనిసరిగా జీపీఎస్ (GPS) డివైజ్ను అమర్చాలని నిబంధన పెడతాయి. ఈ రూ.10,000 విలువైన డివైజ్ ఖర్చును లోన్ మొత్తానికి కలిపేస్తే, ఐదేళ్ల కాలపరిమితిలో చక్రవడ్డీతో కలిపి అది రూ.15,000 దాటుతుంది. వీటితో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (RC)పై హైపోథెకేషన్ (బ్యాంకు హక్కు) నమోదు ఖర్చులను కూడా కస్టమర్ల నుంచే వసూలు చేస్తారు. ఆయా బ్యాంకులు, కస్టమర్ల ప్రొఫైల్ను బట్టి ఈ అదనపు బాదుడు మారుతుంటుంది.
క్రెడిట్ కార్డ్ వ్యూహం.. లాభమా? నష్టమా?
కొందరు కస్టమర్లు లోన్ల వడ్డీల భారం నుంచి తప్పించుకోవడానికి క్రెడిట్ కార్డులను వాడుతున్నారు. ఢిల్లీకి చెందిన రాజేష్ కుమార్ అనే కొనుగోలుదారుడు 2008లో తన మొదటి పాత కారును 18% వడ్డీతో కొనుగోలు చేశారు. కానీ, 2023లో మరో పాత కారును కొనేందుకు ఆయన క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించారు. డీలర్తో మాట్లాడి కార్డు ప్రాసెసింగ్ ఫీజును 1 శాతానికి తగ్గించి, ఆ మొత్తాన్ని కార్డుకు ఉండే 45 రోజుల వడ్డీ లేని వ్యవధిలోనే పూర్తిగా చెల్లించేశారు.
అయితే, ఈ వ్యూహం అందరికీ వర్తించదని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఆ 45 రోజుల గడువులోగా బిల్లు పూర్తిగా కట్టకపోతే, ఏటా 36 నుంచి 42 శాతం వరకు భారీ వడ్డీ పడుతుంది. సకాలంలో కట్టలేమనే సందేహం ఉంటే పాత కార్ల లోనే సురక్షితమైన మార్గం. పైగా, డీలర్లు కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్లపై సాధారణంగా 2 నుంచి 3 శాతం కన్వీనియన్స్ ఫీజు వసూలు చేస్తారు. ఈ మొత్తాన్ని ఈఎంఐ (EMI)గా మార్చుకుంటే బ్యాంకులు 12-24% వడ్డీతో పాటు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, ఫోర్క్లోజర్ ఛార్జీలు (సుమారు 3%) విధిస్తాయి.
సరైన ఆర్థిక సంస్థను ఎంచుకోవడం ఎలా?
"డీలర్ చెప్పిన బ్యాంకునే గుడ్డిగా నమ్మకూడదు" అని డిజిటల్ లెండింగ్ కన్సల్టెంట్, సిరిఫ్ హైమార్క్ మాజీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పారిజాత్ గార్గ్ తెలిపారు. కస్టమర్లకు లోన్లు ఇప్పించినందుకు డీలర్లకు ఆర్థిక సంస్థల నుంచి కమీషన్లు అందుతుంటాయి.
సాధారణంగా బ్యాంకులు పాత కార్ల లోన్లపై 9% నుంచి 14% వడ్డీ వసూలు చేస్తే, ఎన్బీఎఫ్సీలు (NBFCs) 12% నుంచి 18% వరకు ఛార్జ్ చేస్తాయి. చిన్న డీలర్ల వద్ద ఎస్బీఐ (SBI) వంటి పెద్ద బ్యాంకుల సౌకర్యం ఉండకపోవచ్చు. అదే మహీంద్రా ఫస్ట్ ఛాయిస్, मಾರುతి ట్రూ వాల్యూ వంటి ఆర్గనైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఎక్కువ ఆప్షన్లు, పారదర్శకత ఉంటాయి. అలాగే, లోన్ ఇచ్చే ముందు మీ సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్ 750 కంటే ఎక్కువగా ఉందో లేదో, మీ ఆదాయంలో ఎంత భాగం ఇప్పటికే ఇతర ఈఎంఐలకు, అద్దెలకు పోతుందో (FOIR) బ్యాంకులు గమనిస్తాయి.
ఇతర సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయాలు
మీ బ్యాంకులో పాత కార్ల లోన్ సౌకర్యం లేకపోతే పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవచ్చు. దీని కాలపరిమితి తక్కువైనా మొత్తం వడ్డీ భారం తగ్గే అవకాశం ఉంది. సొంత ఇల్లు ఉండి హోమ్ లోన్ నడుస్తుంటే, 'హోమ్ లోన్ టాప్-అప్' తీసుకోవడం చాలా చౌకైన మార్గం. గోల్డ్ లోన్ (బంగారు నగలపై రుణం) ద్వారా కూడా తక్కువ వడ్డీకే నిధులు పొందవచ్చు.
"ప్రతి ప్రత్యామ్నాయంలోనూ లాభనష్టాలు ఉంటాయి. హోమ్ లోన్ టాప్-అప్ చౌకగా ఉన్నా, విలువ తగ్గే కారు కోసం ఇంటిని తాకట్టు పెట్టాల్సి వస్తుంది. గోల్డ్ లోన్లో ధరల హెచ్చుతగ్గుల రిస్క్ ఉంటుంది. పర్సనల్ లోన్లో కాలపరిమితి తక్కువ కాబట్టి నెలకు కట్టే ఈఎంఐ భారం పెరుగుతుంది" అని అథీనా క్రెడ్ఎక్స్పర్ట్ వ్యవస్థాపకుడు సతీష్ మెహతా పేర్కొన్నారు.
సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనడం వల్ల ప్రారంభంలో డబ్బు ఆదా అయినట్లు అనిపించినా, తప్పుడు ఫైనాన్సింగ్ పద్ధతుల వల్ల ఆ మిగిలిన డబ్బు వడ్డీల రూపంలో కరిగిపోతుంది. కాబట్టి లోన్ ఒప్పందంపై సంతకం చేసే ముందు కేవలం వడ్డీ రేటునే కాకుండా, మొత్తం చెల్లించాల్సిన సొమ్మును లెక్కగట్టి, మీ ఆర్థిక స్థితికి సరిపోయే మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More