Mahindra Vision T : మహీంద్రా నుంచి కొత్త ఈవీ సంచలనం! విజన్ టీ పేటెంట్- థార్కి ఎలక్ట్రిక్ వర్షెన్?
మహీంద్రా తన మోస్ట్ అవేటెడ్ ‘విజన్ టీ’ డిజైన్ను భారత్లో పేటెంట్ చేసింది. 2028 నాటికి షోరూమ్లలోకి రానున్న ఈ సరికొత్త ఈవీ ఫీచర్లు, రేంజ్ వివరాలు ఇవే..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన ఎలక్ట్రికల్ వాహనాల శ్రేణిని విస్తరించేందుకు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తన ప్రసిద్ధ అడ్వెంచర్ ఎస్యూవీ 'థార్' ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్కు సంకేతంగా నిలిచే ‘విజన్ టీ’ మోడల్ డిజైన్ను భారతదేశంలో అధికారికంగా పేటెంట్ చేసింది. ఈ పేటెంట్ ఫైలింగ్ను గమనిస్తే, భవిష్యత్తులో రాబోయే ప్రొడక్షన్-స్పెసిఫికేషన్ (మార్కెట్లోకి వచ్చే) థార్ ఈవీ మోడల్ దాదాపు ఈ డిజైన్ ఆధారంగానే, 2028 కల్లా డీలర్షిప్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని స్పష్టమవుతోంది.
మహీంద్రా సంస్థ కొత్తగా తీసుకురానున్న 'NU_IQ' ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాట్ఫారమ్పై ఆధారపడి మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే మొదటి ఈవీలలో ఇది ఒకటి కానుంది. ప్రస్తుతం లీకైన పేటెంట్ చిత్రాలను పరిశీలిస్తే, గతంలో కంపెనీ ప్రదర్శించిన ‘థార్.ఈ’ కాన్సెప్ట్ కంటే ఈ విజన్ టీ మోడల్.. నిత్య జీవితంలో రోడ్లపై వాడే ప్రొడక్షన్ కారుకు చాలా దగ్గరగా కనిపిస్తోంది. దీనికున్న రగ్గడ్ బాక్సీ లుక్, నిటారైన పొజిషన్, ఫ్లాట్ బోనెట్, స్క్వేర్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బయటకు కనిపించే డోర్ హింజెస్, హెవీ వీల్ క్లాడింగ్, వెనుక డోర్పై అమర్చిన స్పేర్ వీల్ వంటి ఐకానిక్ ఫీచర్లన్నింటినీ మహీంద్రా అలాగే కొనసాగించింది.
థార్ రాక్స్ తరహా డిజైన్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు
ఈ కారు బాడీ ప్యానెల్స్, బంపర్లు, లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్ను తలపిస్తూ ఎంతో పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. పొడవు పరంగా చూస్తే ఈ పేటెంట్ మోడల్ 4 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ పొడవును కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఇది 3-డోర్ థార్ కంటే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న 5-డోర్ 'థార్ రాక్స్' పరిమాణానికి చాలా దగ్గరగా ఉండనుంది. కారు ముందు భాగంలో హారిజాంటల్ స్లాట్లతో కూడిన ట్విన్-పార్ట్ గ్రిల్, ఇరువైపులా వర్టికల్ సెక్షన్లతో కూడిన స్క్వేరిష్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్ సెటప్ను అందించారు. వైడ్ ఫ్లాట్ బోనెట్, బ్లాక్-షేప్ ఫ్రంట్ బంపర్, భారీగా విస్తరించిన వీల్ ఆర్చెస్, ఆల్-టెర్రైన్ టైర్లు కారుకు మరింత రగ్గడ్ లుక్ను తీసుకొచ్చాయి.
ఈ సరికొత్త విజన్ టీ ఈవీ క్యాబిన్ లోపలి భాగం, ఫీచర్లు చాలా వరకు థార్ రాక్స్ మోడల్ను పోలి ఉంటాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, 360-డిగ్రీ కెమెరాతో పాటు భద్రత కోసం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, లెవెల్ 2 అడాస్ సేఫ్టీ సూట్ వంటి అత్యాధునిక ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఆఫ్రోడ్ సామర్థ్యం.. 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్..
ఈవీ రూపంలోకి మారినప్పటికీ థార్ బ్రాండ్కు ఉన్న అసలైన ఆఫ్రోడ్ గుర్తింపు దెబ్బతినకుండా మహీంద్రా జాగ్రత్త పడుతోంది. అందుకోసం ఈ కారులో డ్యూయల్-మోటార్ 4డబ్ల్యూడీ (ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్) సిస్టమ్ను స్టాండర్డ్గా అందించనున్నారు. ఈ విజన్ టీ కారును మహీంద్రా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'NU_IQ' ఆర్కిటెక్చర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, పొడవైన వీల్బేస్ అవసరమయ్యే భారీ ఎస్యూవీల కోసం ఈ ప్లాట్ఫారమ్ను డెవలప్ చేశారు. అయితే, ఈ సిరీస్ ప్లాట్ఫారమ్ నుంచి మొదటగా 'విజన్ ఎస్' ప్రొడక్షన్ మోడల్ మార్కెట్లోకి రానుంది, ఆ తర్వాతే ఈ థార్ ఈవీ రానుంది.
కస్టమర్ల కోసం ఈ కారును రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో తీసుకురానున్నారు. ఇందులో టాప్-ఎండ్ వేరియంట్లు సింగిల్ ఛార్జ్పై 500 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు వెహికల్-టు-లోడ్ (వీ2ఎల్), వెహికల్-టు-వెహికల్ (వీ2వీ) ఛార్జింగ్ ఫీచర్లతో పాటు సూపర్ ఫాస్ట్ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా ఈ కారులో అందించనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More