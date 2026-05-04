బెంగాల్, తమిళనాడులో కొత్త శకం.. మారిన ముఖచిత్రం
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు భారత రాజకీయాల్లో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించాయి. మధ్యాహ్నం 2:45 గంటల సమయానికి అందిన గణాంకాల ప్రకారం.. పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ చారిత్రక విజయం, తమిళనాడులో దళపతి విజయ్ సృష్టించిన సంచలనం, కేరళలో మారిన సంప్రదాయం ఈ ఎన్నికల హైలైట్స్.
రాజకీయ విశ్లేషకుల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ తమిళనాడు, బెంగాల్లో ఓటర్లు తీర్పు ఇచ్చారు. 2026 ఎన్నికల ఫలితాల్లో మూడు రాష్ట్రాల్లో అధికారం మారుతుండగా, రెండు రాష్ట్రాల్లో (పుదుచ్చేరి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం) తిరిగి ఎన్డీయే కూటమి అధికారం దక్కించుకుంది.
1. పశ్చిమ బెంగాల్: కాషాయ కోటగా మారిన బెంగాల్
పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయ చరిత్రలో ఇది ఒక మైలురాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బీజేపీ ఇక్కడ అధికార పీఠాన్ని దక్కించుకోబోతోంది.
ఆధిక్యం: మొత్తం 294 స్థానాలకు గానూ బీజేపీ 193 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది.
ఓట్ల శాతం: బీజేపీ ఏకంగా 45% ఓట్ల షేర్ను సాధించింది.
ప్రత్యేకత: ఇది పూర్తిగా ద్విముఖ పోరుగా మారింది. కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు ఉనికిని కోల్పోయాయి. బీజేపీ గెలిచే 117 స్థానాల్లో మెజారిటీ 10% కంటే ఎక్కువగా ఉండటం ఆ పార్టీ పట్టును సూచిస్తోంది.
2. తమిళనాడు: ద్రవిడ కోటను బద్దలు కొట్టిన 'దళపతి'
తమిళనాడులో దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే ద్వంద్వ రాజకీయాలకు నటుడు విజయ్ తెరదించారు.
మూడో ధ్రువం: విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే (TVK) 106 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో నిలిచి అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించింది.
ఓట్ల శాతం: టీవీకే 34.7% ఓట్లను సాధించి, డీఎంకే కూటమిని 67 స్థానాలకు పరిమితం చేసింది.
హంగ్ అసెంబ్లీ: రాష్ట్రం హంగ్ దిశగా సాగుతుండటంతో, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో విజయ్ అత్యంత కీలకమైన 'ప్రధాన పాత్రధారి' (Main Actor) కాబోతున్నారు.
3. కేరళ: పాత సంప్రదాయమే ముద్దు
2021లో పినరయి విజయన్ వరుసగా రెండోసారి గెలిచి సృష్టించిన రికార్డును కేరళ ఓటర్లు ఈసారి కొనసాగించలేదు. మళ్ళీ ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి ప్రభుత్వం మారే 'యాంటీ-ఇంకంబెన్సీ' సంప్రదాయానికే పట్టం కట్టారు.
యూడీఎఫ్ ముందంజ: కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ 99 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.
బీజేపీ ఉనికి: ఎప్పుడూ ఒకే స్థానానికే పరిమితమయ్యే బీజేపీ, ఈసారి 2 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండటం గమనార్హం.
ఎన్నికల ముఖచిత్రం (2:45 PM అప్డేట్)
|రాష్ట్రం
|విజేత/ఆధిక్యం
|కీలక మార్పు
|పశ్చిమ బెంగాల్
|BJP (193)
|తొలిసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం
|తమిళనాడు
|TVK (106)
|ద్రవిడ రాజకీయాల్లో మూడో శక్తి
|కేరళ
|UDF (99)
|మళ్ళీ మారిన ప్రభుత్వం
|అస్సాం
|BJP+ (99)
|నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత భారీ విజయం
|పుదుచ్చేరి
|NDA (14/23)
|మళ్ళీ అధికారంలోకి ఎన్డీయే
4. అస్సాం & పుదుచ్చేరి: యథాతథ స్థితి (Status Quo)
ఈ రెండు చోట్ల ఓటర్లు ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలకే మద్దతు పలికారు.
అస్సాం: నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (Delimitation) తర్వాత కూడా బీజేపీ తన పట్టును మరింత బిగించింది. 2021 కంటే మెరుగ్గా 99 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.
పుదుచ్చేరి: ఎన్డీయే కూటమి 14 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉండి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోబోతోంది. తమిళనాడులో అదరగొట్టిన విజయ్ పార్టీ, పుదుచ్చేరిలో మాత్రం ఖాతా తెరవలేకపోయింది.
ఈ ఎన్నికలు ప్రాంతీయ పార్టీలకు, జాతీయ పార్టీలకు ఒక గుణపాఠం. బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ ఓటమి, తమిళనాడులో విజయ్ ఎదుగుదల భారత రాజకీయ సమీకరణాలను సమూలంగా మార్చే అవకాశం ఉంది. కేరళలో పినరయి విజయన్ దశాబ్ద కాల పాలనకు తెరపడటం లెఫ్ట్ పార్టీలకు గట్టి దెబ్బేనని చెప్పాలి.
తుది ఫలితాలు వచ్చేసరికి ఈ సంఖ్యల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు, కానీ 2026 ఎన్నికల ఫలితాలు మాత్రం సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More