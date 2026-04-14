Term insurance mistakes: టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొంటున్నారా? ఈ 6 తప్పులు చేస్తే క్లెయిమ్ రావడం కష్టమే
Term insurance mistakes: కుటుంబ ఆర్థిక భద్రత కోసం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం అత్యంత తెలివైన నిర్ణయం. అయితే, అవగాహన లేక చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఆ భద్రతను నీరుగార్చి, ఆపద సమయంలో మీ కుటుంబానికి అందాల్సిన సొమ్మును దూరం చేయవచ్చు. అందుకే పాలసీ తీసుకునే ముందే ఈ 6 కీలక విషయాలను గమనించండి.
మన దేశంలో చాలామంది ఇన్సూరెన్స్ను కేవలం పన్ను ఆదా చేసే మార్గంగానో లేదా ఏదో ఒక పాలసీ ఉండాలి కదా అన్నట్టుగానో చూస్తుంటారు. కానీ, ఇంటి పెద్దకు ఏదైనా అవాంతరం జరిగినప్పుడు ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడకుండా ఉండాలంటే టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక్కటే సరైన మార్గం. అయితే, పాలసీ డాక్యుమెంట్పై సంతకం చేసే ముందు లేదా ఆన్లైన్లో 'Buy Now' క్లిక్ చేసే ముందు మీరు చేస్తున్న పొరపాట్లు ఏంటో ఒకసారి సరిచూసుకోండి.
1. కవరేజ్ తక్కువగా ఉండటం
చాలామంది ప్రీమియం తక్కువగా ఉండాలని తక్కువ మొత్తానికి (Sum Assured) పాలసీ తీసుకుంటారు. ఇది అతిపెద్ద పొరపాటు. మీ వార్షిక ఆదాయానికి కనీసం 15 నుంచి 20 రెట్లు కవరేజ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే మీకు ఉన్న హోమ్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ వంటి అప్పులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అప్పుడే మీ లేని లోటులో మీ కుటుంబం ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకుండా, తమ జీవనశైలిని కొనసాగించగలుగుతుంది.
2. వయస్సు మళ్ళిన తర్వాతేనా?
"నేను ఇంకా యంగ్గా ఉన్నాను.. ఇప్పుడే ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు?" అని వాయిదా వేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో భారీగా నష్టపోతారు. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ ప్రీమియం ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాదు, వయస్సు పెరిగిన తర్వాత వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు పాలసీ ఇవ్వడానికి నిరాకరించవచ్చు లేదా భారీ ధర వసూలు చేయవచ్చు. 20 లేదా 30 ఏళ్ల వయస్సులోనే పాలసీ తీసుకుంటే తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ కాలం రక్షణ పొందవచ్చు.
3. క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియోను విస్మరించడం
కేవలం బ్రాండ్ పేరు చూసో లేదా ఎవరో చెప్పారనో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవద్దు. ఐఆర్డీఏఐ (IRDAI) వెబ్సైట్లో ఆయా కంపెనీల క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియోను తనిఖీ చేయండి. ఆ కంపెనీకి వచ్చిన క్లెయిమ్స్లో ఎన్నింటిని సెటిల్ చేశారో ఇది తెలియజేస్తుంది. కనీసం 95% కంటే ఎక్కువ సెటిల్మెంట్ రేషియో ఉన్న కంపెనీని ఎంచుకోవడం సురక్షితం. అప్పుడే క్లెయిమ్ సమయంలో మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి చిక్కులు ఎదురుకావు.
4. నామినీ వివరాల్లో అశ్రద్ధ
పాలసీలో నామినీ పేరు, వారి పాన్ కార్డ్ వివరాలు, మీతో వారికి ఉన్న సంబంధం స్పష్టంగా ఉండాలి. ఒకవేళ పెళ్లికి ముందు తల్లిదండ్రులను నామినీగా పెట్టి ఉంటే, పెళ్లి తర్వాత ఆ వివరాలను అప్డేట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. నామినీ వివరాలు సవ్యంగా లేకపోతే క్లెయిమ్ మొత్తం అందడంలో న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురై, డబ్బులు సకాలంలో అందవు.
5. రైడర్లను జోడించకపోవడం
కేవలం బేసిక్ ప్లాన్ మాత్రమే కాకుండా, దానికి అదనపు రక్షణ (Riders) జోడించడం మంచిది. ప్రమాదకర వ్యాధులు (Critical Illness), ప్రమాద వశాత్తూ మరణం (Accidental Death), ప్రీమియం మినహాయింపు (Waiver of Premium) వంటి రైడర్లు తక్కువ ధరలోనే లభిస్తాయి. ఇవి మీ పాలసీకి మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఏదైనా తీవ్రమైన వ్యాధి బారిన పడితే పాలసీ ద్వారా వచ్చే డబ్బు మీ చికిత్సకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
6. అనారోగ్య వివరాలు దాచడం
పాలసీ తీసుకునే సమయంలో మీకు ఉన్న అలవాట్లు (ధూమపానం, మద్యం వంటివి) లేదా గతంలో ఉన్న అనారోగ్య సమస్యల గురించి నిజాయితీగా చెప్పాలి. ఏదైనా విషయాన్ని దాచి పెడితే, క్లెయిమ్ సమయంలో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దానిని గుర్తించి క్లెయిమ్ను తిరస్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మీ కుటుంబానికి తీరని నష్టం కలిగిస్తుంది. అందుకే మెడికల్ హిస్టరీ విషయంలో పారదర్శకంగా ఉండండి.
ముగింపుగా.. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కాదు, అదొక బాధ్యత. అందుకే తొందరపడి ఏదో ఒక పాలసీ తీసుకోకుండా, నిపుణుల సలహాతో సరైన నిర్ణయం తీసుకోండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత మొత్తానికి తీసుకోవాలి?
సాధారణంగా మీ వార్షిక ఆదాయానికి 15 నుంచి 20 రెట్లు ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మీకు అప్పులు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని కూడా ఇందులో కలపాలి.
2. క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో అంటే ఏమిటి?
ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తన వద్దకు వచ్చిన క్లెయిమ్లలో ఎన్నింటిని ఆమోదించి చెల్లింపులు చేసిందో తెలియజేసే నిష్పత్తి ఇది. ఇది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత నమ్మదగిన కంపెనీగా భావించవచ్చు.
3. పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత నామినీని మార్చుకోవచ్చా?
తప్పకుండా మార్చుకోవచ్చు. మీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్ లేదా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ద్వారా ఎప్పుడైనా నామినీ వివరాలను అప్డేట్ చేయవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.