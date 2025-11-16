ఉత్తరప్రదేశ్లోని బిజ్నోర్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఓ 67 ఏళ్ల వృద్ధుడు ఒక ఎనిమిదేళ్ల యూకేజీ విద్యార్థినిని చాక్లెట్ ఇస్తానని ఆశ చూపించి కిడ్నాప్ చేశాడు. పాఠశాల నుంచి తిరిగి ఇంటికి వెళుతున్న ఆ బాలికను తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి, బంధించి, అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.
ప్రస్తుతం తీవ్ర విషమ పరిస్థితిలో ఉన్న ఆ చిన్నారి, సరిగ్గా మాట్లాడటానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతోందని సమాచారం. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఆ బాలిక తన తల్లి వద్ద విషయం చెప్పడంతో, ఈ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితుడిని పోలీసులు తక్షణమే అరెస్టు చేశారు.
తల్లి ఫిర్యాదు.. కేసు నమోదు
నగీనా పట్టణంలో నివాసం ఉంటున్న బాధితురాలి తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తన భర్త ఉత్తరాఖండ్లో పనిచేస్తుండగా, తాను పిల్లలను చూసుకోవడానికి నగీనాలో ఉంటున్నానని ఆమె వివరించింది. తమ కుమార్తె నగరంలోని ఒక పాఠశాలలో యూకేజీ చదువుతోందని తెలిపింది. గురువారం మధ్యాహ్నం సుమారు ఒంటి గంట ప్రాంతంలో బాలిక ఇంటికి వచ్చి, "ఒక మామ (అంకుల్)" తనకు ఏదో తప్పు చేశాడని వెల్లడించింది.
ఫిర్యాదు ప్రకారం.. నిందితుడిని షాహిద్ (67)గా గుర్తించారు. అతను మొహల్లా లుహారీ సరాయ్కు చెందినవాడు. ఈ నేరానికి పాల్పడటానికి, అతను బాలికకు చాక్లెట్ కొనిస్తానని ఆశ చూపించి తన ఇంటి లోపలికి తీసుకువెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెను బంధించి అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ తరువాత, ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే చంపుతానని బెదిరించాడు కూడా.
ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే పోలీసులు కిడ్నాప్, అత్యాచారం, పిల్లల లైంగిక నేరాల నుంచి రక్షణ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. శుక్రవారం నాడు, నిందితుడు షాహిద్ను అరెస్టు చేసి, మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచగా, అతనికి జ్యుడిషియల్ కస్టడీ విధించారు.
"నిందితుడిని జైలుకు పంపాము. వేగవంతమైన, కఠినమైన శిక్షను నిర్ధారించడానికి మేము ఫాస్ట్ట్రాక్ ట్రయల్ కోసం కృషి చేస్తాము," అని సర్కిల్ ఆఫీసర్ అంజని కుమార్ చతుర్వేది తెలిపారు.
దర్యాప్తులో వెల్లడైన కీలక అంశాలు
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం, ఈ వృద్ధ నిందితుడు బాలిక పాఠశాలకు వెళ్లేటప్పుడు, వచ్చేటప్పుడు ఆమెకు తరచుగా చాక్లెట్ల కోసం చిన్న మొత్తంలో డబ్బులు ఇచ్చేవాడు.
నేరం జరిగిన రోజున, ఆ చిన్నారి వద్ద ఆ పది రూపాయల నోటును తల్లి చూసి ప్రశ్నించింది. దీంతో ఆ చిన్నారి కన్నీళ్లు పెట్టుకుని, జరిగిన అఘాయిత్యాన్ని వివరించింది. ఆ విషయం విన్న తల్లి షాక్కు గురైంది. వైద్య పరీక్షల్లో అత్యాచారం జరిగినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో, బాలికను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.